PRAVA LEGENDA

Super žena! Ima 101 godinu i svaki dan dva sata diže utege

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram / inaxi.lasa

Preživjela je Drugi svjetski rat, rak dojke, dvije frakture kuka, operaciju očiju i infekciju koronavirusom u dobi od 98 godina. Ništa ju ne može zaustaviti, a dug i zdrav život pripisuje tjelovježbi i maslinovom ulju

Iñaxi Lasa iz Beasaina u Španjolskoj cijeli je život vodila izrazito aktivan način života, a danas je odlučna u tome da bude „najstarija osoba u teretani, a ne najmlađa u domu za starije“. Ova dinamična 101-godišnjakinja iz Španjolske tvrdi da su svakodnevna tjelovježba i strast prema maslinovu ulju njezina tajna dugog i zdravog života.

Preživjela je Drugi svjetski rat, rak dojke, dvije frakture kuka, operaciju očiju i infekciju koronavirusom u dobi od 98 godina. Unatoč osteoartritisu, koji uzrokuje ukočenost i bol u zglobovima, ova vitalna stogodišnjakinja ne propušta nijedan dan vježbanja.

U teretanu je prvi put ušla sa 94 godine, kada je počela raditi s utezima kako bi izgradila mišiće, ojačala kosti i usporila kognitivno propadanje.

- Ali i prije toga sam bila jako aktivna. Vozila sam sobni bicikl i puno hodala, no moj njegovatelj i sin potaknuli su me da krenem u teretanu, i iskreno, to je najbolja odluka koju sam donijela u posljednjih nekoliko godina - kaže.

Zimi ustaje u osam ujutro i odlazi u šetnju ako ne pada kiša, a zatim sa sinom odlazi u teretanu, gdje dva sata provodi na treningu snage.

- Ne radimo kardio. Snaga me održava živom, a jednako je dobra i za moj um - kaže.

Stručnjaci već dugo upozoravaju da je upravo trening snage, bilo s utezima ili vlastitim tijelom, jedan od najpouzdanijih prediktora dugovječnosti. Istraživanja pokazuju da je slabost mišića, osobito u nogama, povezana s većim rizikom od prerane smrti, kardiovaskularnih bolesti pa čak i demencije.

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje najmanje 150 minuta umjerene ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno, dok britanski NHS savjetuje vježbe snage za sve glavne mišićne skupine barem dvaput tjedno.

Lasina svakodnevna rutina aktivira sve, od velikih mišićnih skupina do kardiovaskularnog, neuromotornog i koštanog sustava, poboljšavajući gustoću kostiju i štiteći od dobno uvjetovane atrofije.

- Tjelovježba je najbolja stvar koju starija osoba može učiniti za svoje zdravlje. Najbolji je lijek za dugovječnost. Znanost to potvrđuje: treninzi s utezima tri puta tjedno mogu biološku dob smanjiti za gotovo osam godina - kaže. 

Od početka svog fitness putovanja stekla je impresivnu publiku na TikToku – više od 112.000 ljudi prati njezine videe koje snima sa sinom.

- Počeli smo se zabavljati na društvenim mrežama iz čiste igre. Nismo mislili da će to ikome biti zanimljivo - kaže. Danas želi svoju platformu iskoristiti kako bi ohrabrila starije ljude i dala vidljivost generaciji „koja je u životu pretrpjela puno udaraca“.

No dugovječnost ne pripisuje samo vježbanju.

Jednako važnima smatra povrće i maslinovo ulje, temeljne sastojke mediteranske prehrane.

- Aktivnost je najbolja, ali važna je i prehrana. Živimo na selu, imamo puno voća i povrća. Jedemo bijelo meso, a gotovo uopće ne jedemo brašno ni šećer - objasnila je.

Brojna istraživanja potvrđuju da mediteranski način prehrane, bogat povrćem, zdravim mastima i nemasnim proteinima, smanjuje rizik od pretilosti i kroničnih bolesti.

Ove je godine studija iz Madrida pokazala da dosljedno pridržavanje mediteranske prehrane smanjuje rizik od prerane smrti za više od petine, a maslinovo ulje izdvojeno je kao jedan od četiri ključna faktora.

Kao udovica i majka jednog sina, bez unučadi, Lasa želi inspirirati mlađe generacije da o tijelu brinu od rane dobi.

- Važno je imati cilj, ma koliko malen bio. Morate imati razlog da ustanete iz kreveta i da nešto radite, a za sve to morate biti funkcionalni. Teretana i vježbanje u tome pomažu. Život je stalna borba i treba se boriti s odlučnošću. Treba se suočiti s teškoćama, postati snažan i nikada ne odustati. Pokušajte vidjeti rješenje prije nego što se problem pojavi, iako to ponekad nije lako - kaže Lasa, piše Daily Mail.

