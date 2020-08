Superžene koje su uzdrmale dosadnu gastro scenu u Beču

<p>Možda je još daleko od zapadnih i nordijskih zemalja u inovacijama, no glavni grad Austrije zato njeguje tradiciju.</p><p>Uz šnicl, kobasice, Schwarzwald tortu i balkanske pečenjare iz svakodnevne bečke ponude ipak su iskočila neka iznenađenja! Riječ je o konceptima zdrave kuhinje iza kojega stoje ženski umovi. </p><h2>Pionirke svježeg veganskog sladoleda sa snom iz djetinjstva</h2><p>Ukoliko vidite kolonu ljudi koja stoji ispred vrata u nekoliko kvartova trebali bi znati da se tamo ništa ne dijeli. Riječ je o Veganista sladoledarnici koja je po prvi puta otvorena 2013. godine i nastavila se širiti.</p><p>Bez dodataka poput boje i pojačivača okusa, od svježih sirovina iz biološkog uzgoja, sestre veganista su napravile revoluciju u pogledu sladoleda.</p><p><strong>Cecilia Havmöller i Susanna Paller</strong> nude uzbudljive okuse poput matche, bosiljka, maka, kombinacija kokosa i chia sjemenki te borovnice i lavande s bazom rižinog, bademovog, kokosovog ili zobenog mlijeka.</p><p>Također ne sadrže rafinirani šećer i zaslađeni su isključivo s javorovim i agavinim sirupom, a posebno su označeni i sladoledi za dijabetičare. </p><p>Uz Veganistu, inovativne sestre su otvorile i jednu La La zalogajnicu s veganskom hranom. Super hrana nove generacije, svježe cijeđeni sokovi, bowls sa slatkim i slanim mješavinama u interijeru koji će vas lansirati ravno u LA. </p><h2>Swing kitchen – veganski fast food nastao iz ljubavi prema životinjama</h2><p>Nevjerojatna veganska verzija Nuggetsa s BBQ umakom koja će lako zavarati nepce i najvećeg ljubimca mesa dovedena je do perfekcije, kako okusom, tako i strukturom na meniju su lanca brze veganske hrane Swing kitchen.</p><p>U ponudi su i razni burgeri te prženi slatki krumpirići uz koje odlično paše osvježavajući umak od bosiljka i limete. Veganski kolač od badema i nugata te tiramisu samo su neki od deserata s kojima možete zasladiti život.</p><p>Obzirom da je iz ekoloških razloga plastika izbačena iz restorana, sok ćete piti slamčicom od bambusa.</p><p>No, najveći hit je Swing cola koja nakon svakog gutljaja ostavlja okus višnje u ustima.</p><p>Iza ovog koncepta stoji još jedna nevjerojatna žena i poduzetnica Irene Schillinger čiji je put u veganstvo počeo još u ranoj dobi kada je roditeljima postavila pitanje ''Zašto se neke životinje jedu, a neke ne?''. Danas je u Austriji 6 franšiznih burger – restorana, dva u Berlinu, a u Bernu jedan. </p><h2>'Simple raw bakery' kuhinja motivirana putom k ozdravljenju</h2><p><strong>Gabriele Danek</strong> je prije deset godina započela svoju poduzetničku pustolovinu sa sasvim novim načinom prehrane. Željela je napraviti kolače koji će biti jako fini, a neće sadržati šećer, gluten niti biti pečeni.</p><p>Pustolovina je započela bolesti u obitelji zbog koje je otputovala u New York na akademiju poznatog inovatora u gastronomiji Matthew Kenney-a kako bi naučila pripremati sirove obroke. Inače sirovi ili 'raw' način prehrane podrazumijeva hranu na biljnoj bazi koja je obrađena do 42 stupnja Celzijeva kako bi zadržala što više hranjivih sastojaka.</p><p>Nakon povratka u Beč svi su bili oduševljeni s njezinim slasticama koje, sada već 10 godina, servira u prekrasnom prostoru samog centra grada pod nazivom 'Simple raw bakery'.</p><p>Zimi poseban ugođaj pruža otvoreni kamin, a ljeti terasa u pješačkoj zoni. Nikako ne smijete propustiti sirovi kruh od banane, Schwarzwald tortu, knedle s jagodama ili makom te avokado tost. Nazdravite sokom od mladog kokosa. </p><h2>NENI – gastro imperij jedne majke koji se rodio iz krize srednjih godina</h2><p>Sve je započelo restoranom na tržnici u Beču 2009. godine, a onda je krenulo otvaranjem diljem globe. NENI danas ima otvorene restorane u Tel Avivu,Berlinu, Hamburgu, Minhenu, Zurichu, Mallorci, Kolnu, Parizu i Amsterdamu.</p><p>Orijentalna- fusion kuhinja Haya-e Molcho je iz hobija prerasla u gastronomsko carstvo. Majka četvero djece iz Tel Aviva svoje je prve korake u ugostiteljske aktivnosti započela kuhajući za rođendane svoja četiri sina na kojima se znalo naći i po 200 ljudi. Kada su joj u 40 -oj godini sinovi osamostalili upala je u krizu i počela kuhati. </p><p>Danas joj u poslovanju pomažu tri sina, a ona je jako sretna što je uspjela zadržati obitelj na okupu. U medijima su izjavili: Izgradit ćemo carstvo! I zaista im je pošlo od ruke, a njihovi proizvodi poput humusa, orijentalnih salata i falafela nalaze se i u ponudi supermarketa.</p><p>Karizmatična Haya je u restoranu stvorila meni koji je pokupila sa svojih nomadskih putovanja orijentalnim zemljama.</p><p>Obavezno probajte tanjure na kat s raznim okusima humusa uz topli pita kruh, crvenu shakshuku, pečeni patlidžan sa slatkim krumpirom i paprikom, falafel ili pak sabich – popularni zalogaj sa izraelskih ulica.</p><p>Preporuka za desert: karamelizirani rum ananas poškropljen limetom, ružičastim paprom i maslinovim uljem, poslužen uz domaći sladoled od kokosa. </p><p>Potrebno je napomenuti da su sve spomenute gastro dive izdale kuharice, gostovale u kulinarskim TV show-ovima, a održavaju i kuharske tečajeve. </p>