Suprotnosti se privlače? Danas je situacija drugačija nego prije

Nijedan izraz nije više klišej nego onaj da se 'suprotnosti privlače'. Klišeji se često temelje na nekoj istini, ali za ovaj više nismo toliko sigurni. Saznajte što sve trebate znati o tome zašto se i kako suprotnosti privlače i što možete učiniti da stabilizirate odnos s nekim tko vam nije sličan.

Što uopće znači 'suprotno'?

Prije nego što potrošite vrijeme na brigu o tome trebate li ili ne trebate biti s nekim poput vas, razmislite što uopće za vas znači 'suprotno'. Možda su to politička uvjerenja ili kulturne tradicije, ali postoji puno više načina na koje osoba može biti različita od vas . Možda se nećete složiti oko toga za koga glasati na lokalnim izborima, ali možete se složiti oko toga gdje odgajati svoju djecu. Trik je u tome da shvatite koje su vam suprotne i slične kvalitete važne, a koje nisu.

- Suprotno je širok pojam jer nije jasno o čemu tu točno govorimo. Je li to suprotnost u smislu dnevne razine energije i temperamenta? Jesu li to vrijednosti? Ili politički stavovi? Je li to način na koji pokazujemo naklonost - upitala je Brooke Sprowl, klinička direktorica i osnivačica My LA Therapy i autorica nadolazeće knjige 'Zašto biste trebali izlaziti s emocionalno nedostupnim muškarcima'.

Možda nemate isti jezik ljubavi kao vaš partner, ali to ne znači da ne možete prevladati tu malu razliku i raditi zajedno na pronalaženju rješenja. Usredotočite se na stvari koje su vam zajedničke.

Privlače li se suprotnosti i dalje?

Razmišljanje o tome da se 'suprotnosti privlače' imalo je malo više smisla kada su ljudi bili više ograničeni na povezivanje s onima u svom neposrednom okruženju i u društvenim krugovima. Tada su se potencijalni partneri najčešće upoznavali u školi, na poslu ili negdje u blizini. Internet je, međutim, jako proširio krug ljudi koje možete upoznati, a s tim i mogućnost provjere budućih partnera. Zato danas taj kliše nailazi na veći otpor nego prije.

- To je prava generacijska razlika - rekla je Melissa Hobley, savjetnica za veze i glavna direktorica marketinga za OkCupid i dodala kako prije nije bilo poželjno govoriti o svojim stavovima u politici dok ne prođe otprilike šest mjeseci. To sada više nije slučaj, rekla je, i primijetila je da slaganje oko temeljnih pitanja sve više i više uvjet da obje strane uopće pristanu na prvi spoj.

Imamo više mogućnosti nego ikada prije pronaći osobu koja će nam odgovarati

Prošli su dani druženja s nekim jer je to najbolja dostupna opcija (to ne znači da netko s različitim stavovima i dalje neće biti vaša najbolja opcija, ali barem imate više mogućnosti razgledati oko sebe). Ovih je dana lako shvatiti čiji su stavovi i ponašanja u skladu s vašim – a čiji ne.

Aplikacije kao što su Tinder i Badoo sadrže značke profila koje možete aktivirati kako biste, na primjer, obavijestili potencijalne parove da ste pušač, religiozna osoba ili ste cijepljeni protiv COVID-19. To još više omogućava ljudima da pronađu osobu što sličniju sebi.

Porast takvih opcija na aplikacijama vezanih uz osobine uklanja rizik da se neko vrijeme viđate s nekim samo da biste saznali da se ne slažete kada su u pitanju neke, vama bitne stvari.

Nemojte postati opsjednuti i izlaziti samo sa svojim klonovima

Danas je zaista lakše pronaći istomišljenike - ali je li to uvijek ispravna stvar? U svom istraživanju Singles in America iz 2021., Match je otkrio da je 46 posto od 5000 samaca koje su ispitali reklo da su izlazili s nekim s različitim političkim uvjerenjima. To je svakako izazov, ali ako je druga osoba vrijedna toga, onda je to najmanji problem.

Razlog zašto je izlazak s nekim drugačijim 'tako privlačan', prema stručnjakinji za odnose dr. Karen Ruskin, je zato što tako: 'Možemo iskusiti nešto što inače ne doživljavamo i uzbudljivo je ispuniti dijelove unutar sebe za koje nismo znali da postoje, koji nam možda neće doći prirodno, koji nisu laki za korištenje ili nam nisu ugodni'.

Iskustvo izlaska s nekim drugačijih uvjerenja usporedila je s vježbanjem mišića koji se rijetko koriste. Uključen je rast i može vam koristiti općenito. Ona i Sprowl također su istaknule da je klišej ukorijenjen u nekim ozbiljnim psihološkim činjenicama o tome kako smo skloni izlaziti s nekim tko je sličan našim roditeljima, pogotovo ako tražimo da netko brine o nama.

- Puno ljudi ponavlja iste stare obrasce i privlači užasne ljude i nastavljaju raditi istu stvar iznova. Iako kod takve situacije jednostavno treba naučiti lekciju, ne možete se prisiliti da vas netko privuče ili da vas netko ne privuče. To nije nešto u našoj svjesnoj kontroli - rekla je Sprowl.

Dakle, manje se usredotočite na to je li vaš potencijalni partner vaša 'suprotnost' ili vam je sličan, a umjesto toga se usredotočite na odnos koji možete izgraditi zajedno. Ako ste previše suprotstavljeni u svojim uvjerenjima, veza možda neće uspjeti, ali možete rasti kao osoba i puno toga naučiti dok to shvatite, piše Lifehacker.

