Supruga u šoku: Nije si mogao staviti goru tetovažu od ove!

Kelly McGraw (37) užasnuto je pogledala bedro svog muža Jamesa (40) - otkrivši na njemu novu tetovažu njoj "u čast". Naime, on ju je nedavno slikao dok je zaspala u avionu i širom otvorenih usta hrkala. Da fotografija nije nimalo laskava mislio je i majstor za tetovaže, no to nije spriječilo Jamesa da je stavi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

James, koji je profesionalni perač prozora iz britanskog Portsmoutha, priznao je kako je tetovaža osveta njegovoj ženi, koja ga je namjerno užasno ošišala.

Taj par poznat je po tome što si redovito "podvaljuju", no Kelly kaže kako je s ovim potezom definitivno prevršio svaku mjeru te da je neviđeno sramoti, piše Daily Mail. I ne samo to, već joj je u tetovaži i nadodao nekoliko podbradaka.

- Zna li netko, je li James još uvijek živ - jedna je od Facebook reakcija na tetovažu.

James, koji je otac petero djece, fotografiju supruge kako hrče u avionu je podijelio na Facebooku ranije ovog mjeseca te imao preko 800 reakcija i 400 komentara, nakon tetoviranja ponovno je objavio post s riječima: "Ne znam u čemu je problem, svima se sviđa tetovaža samo njoj ne".

Foto: Facebook

Sada ga je strah

Par koji je u braku već 24 godine te odnos začinjava međusobnim zafrkancijama koje su često na "rubu" dobrog ukusa s time nasmijava sve koji ih poznaju, ali i širu publiku na društvenim mrežama. No čini se kako je James ovaj put pretjerao.

- Ovo je jedan od mojih najboljih poteza, ne mogu se prestati smijati svaki put kad Kelly prođe kraj mene. Ipak, jako me je strah jer ne znam što ona sad planira, ali će definitivno biti opako - kaže James.

Foto: Facebook

Kelly je pak istaknula kako u svemu ima granica te kako je on s tetovažom prešao tu granicu, jer su oni normalna obitelj koja je dopustila da zafrkancija izmakne kontroli.

- Mrzim tu fotografiju i mrzim tu tetovažu. Bezobrazno je što mi je stavio još veći podbradak nego što imam, no nasreću ipak mi je to sve smiješno. Smislit ću već nešto da mu vratim, a onda mu neće biti svejedno. To će morati biti jako, jako opako - rekla je.