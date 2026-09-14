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NIJE MOGLA VJEROVATI

Svadbeni običaj nekih Hrvata šokirao buduću mladenku: 'To je bolesno, zar stvarno to rade?'

Piše Goran Ivanović,
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Svadbeni običaj nekih Hrvata šokirao buduću mladenku: 'To je bolesno, zar stvarno to rade?'
Foto: 123RF
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Buduću mladenku šokirao je neobičan običaj vezan uz svadbene poklone, pa je upitala je li on uobičajen i drugdje u Hrvatskoj. Njezino pitanje pokrenulo je raspravu i brojne reakcije korisnika

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Jedna buduća mladenka iz Hrvatske ostala je neugodno iznenađena nakon što je doznala kako neki ljudi vode evidenciju svadbenih poklona. Svoje je iskustvo podijelila na Redditu, pitajući druge korisnike je li im uobičajeno zapisivati koliko je svaki gost stavio u kuvertu.

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Kako je objasnila, njezini poznanici nakon vjenčanja napravili su Excel tablicu u kojoj su uz imena gostiju naveli i procijenjena primanja svakog od njih te iznos koji su dobili na svadbi. No, nisu se zaustavili samo na tome. Izračunavali su koliki je poklon bio u odnosu na nečija primanja, a taj su omjer koristili kako bi procijenili koliko je nekome stalo do njih.

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Prema njihovoj logici, iznos poklona utjecao je i na to s kim će se ubuduće više družiti te koliko će toj osobi dati kada dođe red na njezino vjenčanje. Buduća mladenka priznala je da ju je takav način razmišljanja šokirao.

Foto: 123RF

Ona se, kaže, udaje sljedeće godine, a svojim je gostima unaprijed poručila da ne moraju donositi nikakav poklon. Svjesna je da mnogi imaju vlastite financijske obaveze, od kupnje stana i preseljenja do podizanja djece i organiziranja vlastitog vjenčanja.

Istaknula je kako joj je posebno nezamislivo da bi se netko zbog njezina vjenčanja zadužio ili potrošio novac koji mu je potreban za osnovne životne troškove.

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Njezino pitanje izazvalo je brojne reakcije korisnika Reddita. Mnogi su otkrili da se u njihovim obiteljima iznosi poklona tradicionalno zapisuju, ne samo za svadbe nego i za rođendane, Božić i druge prigode.

Jedan korisnik opisao je kako je njegova majka godinama vodila takvu evidenciju kako bi ljudima kasnije uzvratila poklon približno iste vrijednosti. Drugi su se prisjetili da su članovi obitelji na temelju ranijih darova određivali koga treba pozvati na svadbu i koliko bi novca trebalo staviti u kuvertu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ipak, dio komentatora smatra da postoji razlika između pamćenja iznosa kako bi se uzvratio poklon i analiziranja nečijih primanja. Upravo im je taj dio priče o Excel tablici bio posebno pretjeran.

U raspravi se pojavilo i jedno još neobičnije iskustvo. Jedna je osoba ispričala da je vidjela obitelj koja je nakon sprovoda zapisivala tko je donio kakav i koliko vrijedan vijenac, kako bi jednog dana toj obitelji mogla uzvratiti sličnim poklonom.

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Rasprava je tako otvorila pitanje koliko su ovakve evidencije zapravo dio tradicionalnog običaja uzvraćanja darova, a kada prelaze granicu i postaju način procjenjivanja ljudi prema tome koliko su novca dali.

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