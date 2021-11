Ovan

Slab je na jake i neovisne žene. Voli kada otvoreno govore što misle i mogu savladati bilo koji izazov. Uspjeh i sposobnost najveći su afrodizijak za muškarca Ovna.

Bik

Zabavna i ženstvena žena koja zna kako pružiti podršku zapet će za oko muškarcu Biku. Ako ga uspije malo prodrmati i pokrenuti, a pri tom ostati i izuzetno ženstvena, zaljubit će se preko ušiju.

Blizanci

Inteligentna, kreativna i humoristična žena privući će pozornost nemirnog Blizanca. Njega je bitno neprestano fascinirati i iznenađivati, a ona koja to uspije osvojit će njegovo srce.

Rak

Ovog muškarca osvojit će žena koja je njemu u potpunosti posvećena. Ona također mora biti pomalo od svega - i ranjiva i strastvena, a ako se on uz nju osjeća kao muškarac koji pomaže i štiti je, to će biti to za njega.

Lav

Njega privlače samouvjerene žene koje vole izlaziti i pomalo se pokazivati. Ona je vrlo sigurna u sebe i dobro pazi da se uvijek predstavi u najboljem svjetlu. No ona nije samo lijepa, ona je i pametna, zabavna i uspješna.

Djevica

Muškarci Djevice past će na djevojku iz susjedstva. Ona je lijepa i inteligentna, ali se ne voli isticati. Nježna je, logična i tolerantna prema njegovim ispadima. Ona ne smije biti pretjerano emotivna niti pokazivati previše oduševljenja jer ovom muškarcu to nikako ne odgovara.

Vaga

On traži savršenu ženu, svoj poklopac. Kada nađu onu pravu, učinit će sve da ta veza uspije. Obično im se sviđaju žene koje dobro izgledaju, zabavne su, predane, inteligentne, samouvjerene te su dobar psiholog.

Škorpion

Škorpion želi, traži i ima najbolje, a ako je izabrao vas znači da ste i vi najbolji mogući. Žena na koju će Škorpion pasti bit će pametna, seksi, avanturistična, strastvena, neovisna i atletski građena.

Strijelac

Žena u koju će se ovaj muškarac zaljubiti mora na njega djelovati stimulirajuće, energetično i mora ga oduševljavati. Ona će ga tjerati da razmišlja više i na nove izazove, a on nju smatra predivnom i provokativnom.

Jarac

Njemu treba dugo da se doista zaljubi zato mu odgovara samouvjerena žena koja zna što hoće, ali koja nije nametljiva. Mora biti i seksi, ali u granicama dobrog ukusa, imati vlastiti život - karijeru, hobije, interese i snove.

Vodenjak

Ona mora imati nešto posebno ali ujedno i pokazati da je ranjiva. Ovoj ženi nije bitno što drugi misle o njoj. Ona će napraviti ono što ona hoće i to je upravo ono zbog čega Vodenjak 'pada' na nju.

Ribe

Ovaj muškarac voli ljubav i voli biti voljen, pa i žena koja će njega osvojiti mora imati veliko srce, biti nježna, velikodušna i otvorenog uma. Također mora biti nježna i prema ljudima i prema životinjama. On je obično i ljubitelj umjetnosti pa mu je i to bitno kod svoje odabranice.