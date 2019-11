Sve metode protiv podbratka: Vježbe, smrzavanje, liposukcija

Postoje brojni razlozi zbog kojih možemo imati podbradak, a to ne mora biti povezano s povećanjem tjelesne težine, iako ona definitivno tomu pridonosi. Drugi mogući uzroci mogu biti genetska sklonost, loše držanje koje s vremenom slabi mišiće vrata ili jednostavno starenje, što oduzima elastičnost vratu i licu. Kako biste imali ljepši vrat, možete probati s vježbama za jačanje tog područja ili posjetiti plastičnog kirurga.

1. Fitness za lice

Ako tražite rješenje za smanjivanje podbratka bez da napustite udobnost kauča, vježbe za lice mogu vam donekle pomoći. Jačanje vrata, čeljusti i lokalnog vezivnog tkiva definitivno će smanjiti masno tkivo. Jedna od najlakših vježbi na popisu zahtijeva samo nekoliko minuta dnevno. Nagnite glavu prema natrag pogledajte strop pa usne napučite kao da ćete ga poljubiti. Tako se rasteže područje ispod brade. Ponovite deset puta dva puta na dan.

2. Pokušajte s ovom injekcijom

Podbatka se može riješiti bez operacije, već samo injekcijom Kybella. Tako se može kontrolirati gdje se masnoća uništava, unutar jednog centimetra, stoga daje rezultate za vrat i vilicu. Injekcije sadrže vrstu kiseline koja razgrađuje masti, objašnjava njujuroški plastični kirurga Sachina M. Shridharani. Potrebno je dva do četiri tretmana u razmaku od šest do osam tjedana, a konačni rezultat bit će vidljiv za dva do tri mjeseca. Nuspojave mogu biti crvenilo, modrice i oticanje nekoliko dana oko mjesta uboda, ali pacijenti se obično brzo oporavljaju.

3. Uklanjanje masnoće kirurškim putem

Liposukcijom podbratka fizički se uklanja masnoća ispod brade, a može se koristiti i za konturiranje vilice i blago smanjenje vilice ako je potrebno, kaže plastični kirurg David Shafer. To je ambulantni postupak, nastavlja, koji se može izvesti pod općom anestezijom ili čak i pod lokalnom. Najveća korist od liposukcije je brz oporavak i odmah vidljivi rezultati u usporedbi s drugim metodama.

4. Laserske korekcije

Laseri mogu brzo, jeftino i relativno bezbolno riješiti ovaj problem, pa metodu preporučuje dermatologinja Doris Day. Laseri za topljenje masti poput Fotone su svestrani i ovisno o energetskim postavkama i vremenu u kojem se ta energija isporučuje, može se napraviti laserski piling i zatezanje kože ili dubinski tretmani, kako bi rastopili masnoće i dobili nove konture lica i vrata. Obično je potrebno tri do pet tretmana za smanjenje masti od 80 do 90 posto. Uz to se zateže koža, a također se potiče proizvodnja kolagena. Ovaj tretman može biti najbolji izbor za one koji ne vole kirurške zahvate.

5. Radiofrekvencija

Radiofrekvencija je tehnologija koja stoji iza FaceTite-a, minimalno invazivne procedure podizanja lica. Idealan je za područje brade zbog vrlo precizne tehnologije, kaže Spero Theodorou, kirurški direktor bodySCULPT-a u New Yorku. FaceTite energija je samo na području između dviju sondi, tako da se osigurava zagrijavanje samo na vrlo ciljanom području. Poboljšanja počinju odmah, ali povećavaju se sa svakim mjesecom koji prolazi. Odlični rezultati se vide za tri do šest mjeseci, a zatezanje može potrajati i do 12 mjeseci. Vrijeme oporavka je minimalno.

6. Zamrzavanje masnoća

Coolsculpting zamrzava višak masnoće u predjelu brade, a tijelo ju u sljedeća dva do četiri mjeseca izbaci, kaže dermatologinja Debra Jaliman, autorica knjige Skin Rules: Trade Secrets from a Top New York Dermatologist. Metabolizirana masnoća otječe s urinom. Za razliku od injekcija koje mogu uzrokovati modrice ili otekline, CoolSculpting ih ne uzrokuje već je koža samo malo osjetljivija na tom dijelu. Obično se postupak provodi dva puta tijekom mjesec dana.

