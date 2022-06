Sve što ste oduvijek htjeli znati o ženskom orgazmu, ali bilo vas je strah pitati - da, postoji i loš

Studija Sveučilišta Ottawa otkrila je da je stenjanje loš pokazatelj ženskog seksualnog užitka i da bi ga trebalo u potpunosti skinuti sa službene ljestvice za ocjenjivanje orgazma. Ovo je sedam iznenađujućih činjenica koje ste oduvijek željeli znati o ženskom orgazmu.

Postoji nešto što se zove loš orgazam

Stručnjakinja za seks Tracey Cox otkrila je da nisu svi orgazmi 'super'. Rekla je da neki ljudi dožive orgazam slučajno u neseksualnim situacijama i kada to ne žele. To je jasan znak da mozak i tijelo mogu biti ekstremno nepovezani. To se zove 'neusklađenost uzbuđenja' – kada um i tijelo nisu sinkronizirani. Ako vas partner 'tjera' da doživite orgazam, malo je vjerojatno da će to biti ugodno iskustvo za vas.

Vaši roditelji igraju ulogu u tome hoćete li ga doživjeti

Iako možda ne želite povezivati ​​roditelje s bilo kakvim orgazmom, oni su odigrali ključnu ulogu u vašoj sposobnosti da ga doživite. Prema studiji iz 2005. provedenoj na blizancima, DNK može biti odgovoran i za orgazam. Istraživanje je pokazalo značajan genetski utjecaj, što znači da ako vaša mama nema problema s orgazmom, vjerojatno ga nećete imati ni vi.

Orgazam možete doživjeti i kroz druge dijelove tijela

Ljudi koji su pretrpjeli paralizu i ne mogu osjetiti genitalnu stimulaciju, ponekad mogu postići orgazam stimulacijom drugih dijelova tijela.To potvrđuje i istraživanje.

Neurolog Barry Komisaruk sa Sveučilišta Rutgers, koji je proučavao seks kod paraliziranih žena, otkrio je novi put do seksualnog užitka kroz vagusni živac, koji ide od mozga kroz pluća, crijeva i druge unutarnje organe i zaobilazi leđnu moždinu. Specijalist je također otkrio da su neke žene uspjele reorganizirati svoj živčani sustav te su otkrile nova osjetljiva područja.

Najbrojniji orgazam znanstveno dokumentiran u jednom satu iznosi 134

I da, bila je to žena. Najbolje što je muškarac mogao doživjeti u jednom satu je 16 orgazama. Na drugom mjestu je žena iz Arizone koja pati od trajnog poremećaja genitalnog uzbuđenja. Kaže da izdrži i do šest sati seksualnog uzbuđenja dnevno, a jednom je doživjela više od 180 orgazama u samo dva sata.

Orgazam i ejakulacija su dvije različite stvari

Većina ljudi misli da kada su u pitanju muškarci, da je ejakulacija jednaka orgazmu, međutim, to je netočno. Muškarci mogu doživjeti orgazam bez ejakulacije – i mogu ejakulirati bez orgazma.

Orgazmi se događaju u mozgu, a ejakulacija je fizički čin izbacivanja sjemena iz prostate. Obično se javljaju zajedno, ali možete imati jedno bez drugog.

Dio mozga se 'gasi' za vrijeme orgazma

Postoji područje iza lijevog oka, koje se zove lateralni orbitofrontalni korteks, koje se 'gasi' kada dođete do vrhunca. Ovo područje je odgovorno za kontrolu razuma i ponašanja – što objašnjava zašto sve ostalo prestaje biti važno tijekom tih dragocjenih trenutaka užitka.

Ako ne masturbirate manja je vjerojatnost da ćete doživjeti orgazam

Gotovo je 100 posto vjerojatno da ćemo prvi orgazam postići solo, rekla je Tracey Cox. Tijekom solo seksa, nitko ne gleda i imate potpunu kontrolu nad onim što se događa. Istražujući vlastito tijelo, opušteni ste i znatiželjni. Saznate što volite, a što ne i to vam pomaže da usmjerite partnera na ono što je najbolje za vaš užitak, dodala je, a prenosi Daily Mail

