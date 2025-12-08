Sve u šesnaest: Kraš je 1972. radio 700 tisuća čokolada i milijun bombona i keksa na dan

U Večernjaku je 8. prosinca 1972. objavljeno pismo iz tvornice Kraš, pod naslovom "Poruka iz Kraša". A pismo je zapravo odgovor tadašnjeg pomoćnika generalnog direktora za proizvodnju i tehničke službe, dipl. ing. Borisa Gobeca, jednom čitatelju pod nadimkom Embargo. U duhu vremena, Kraš mu se obraća kao "drugu", uz podsjetnik da njihova tvornica svakog dana "besprijekorno ispravnih proizvoda" izbaci nevjerojatno puno - 6,000.000 bombona, 700.000 komada čokolade te 6,000.000 keksa. Uz to poručuju da su im odnosi s potrošačima "normalni i brižno njegovani" te da uvijek rado čuju i kritike i pohvale - sve za dobrobit "široke potrošačke zajednice".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+