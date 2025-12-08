Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Sve u šesnaest: Kraš je 1972. radio 700 tisuća čokolada i milijun bombona i keksa na dan

Piše Ana Vukašinović, Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Sve u šesnaest: Kraš je 1972. radio 700 tisuća čokolada i milijun bombona i keksa na dan
Foto: Arhiva VL

Neki se čitatelj u Večernjem žalio na Kraševe proizvode, pa su mu iz tvornice poslali javno pismo, uz podsjetnik da svakog dana "besprijekorno ispravnih proizvoda" izbace - nevjerojatno puno...

U Večernjaku je 8. prosinca 1972. objavljeno pismo iz tvornice Kraš, pod naslovom "Poruka iz Kraša". A pismo je zapravo odgovor tadašnjeg pomoćnika generalnog direktora za proizvodnju i tehničke službe, dipl. ing. Borisa Gobeca, jednom čitatelju pod nadimkom Embargo. U duhu vremena, Kraš mu se obraća kao "drugu", uz podsjetnik da njihova tvornica svakog dana "besprijekorno ispravnih proizvoda" izbaci nevjerojatno puno - 6,000.000 bombona, 700.000 komada čokolade te 6,000.000 keksa. Uz to poručuju da su im odnosi s potrošačima "normalni i brižno njegovani" te da uvijek rado čuju i kritike i pohvale - sve za dobrobit "široke potrošačke zajednice".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025