Vrijeme je za proljetni detoks! 7 top recepata čišćenje organizma

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Stručnjaci naglašavaju kako detoks ne znači strogu dijetu ili izgladnjivanje, već uvođenje hranjivih i prirodnih namirnica koje podržavaju prirodne procese čišćenja organizma

Donosimo sedam jednostavnih i ukusnih recepata koje možete lako pripremiti kod kuće.

Zdravi detoks sokovi i smoothieji 01:27
Zdravi detoks sokovi i smoothieji iz lokala Smoothiekaša u Zagrebu | Video: robert gašpert/Story

1. Zeleni “Energy Boost” smoothie

Sastojci:

  • šaka svježeg špinata
  • 1 jabuka
  • ½ krastavca
  • sok od pola limuna
  • komadić svježeg đumbira
  • malo vode

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatki napitak.

Ovaj smoothie bogat je klorofilom i vitaminima, a pomaže hidrataciji i daje brzi jutarnji energetski poticaj.

2. Detoks salata u staklenci

Sastojci:

  • naribana mrkva
  • rotkvice
  • slanutak
  • svježa paprika
  • zelena salata
  • nekoliko jagoda
  • maslinovo ulje
  • limunov sok

Priprema:

U staklenku složite sastojke u slojevima, a na vrh dodajte preljev od maslinovog ulja i limunovog soka.

Ova salata praktična je za ponijeti na posao i pruža obilje vlakana i vitamina.

3. Juha od šparoga i mladog luka

Sastojci:

  • šparoge
  • mladi luk
  • povrtni temeljac
  • mali krumpir
  • maslinovo ulje
  • sol i papar

Priprema:

U temeljcu skuhajte nasjeckane šparoge, mladi luk i krumpir. Kada povrće omekša, juhu izmiksajte u kremastu teksturu.

Šparoge djeluju kao prirodni diuretik i pomažu izbacivanju viška tekućine iz organizma.

4. Topla limunada s kurkumom i đumbirom

Sastojci:

  • mlaka voda
  • sok jednog limuna
  • prstohvat kurkume
  • prstohvat svježeg ili mljevenog đumbira

Priprema:

Sve sastojke pomiješajte i popijte ujutro.

Ovaj napitak potiče probavu i blago aktivira metabolizam.

Glass teapot of tea with ginger and citrus
5. Buddha Bowl s kvinojom

Sastojci:

  • kuhana kvinoja ili smeđa riža
  • pečeni tofu
  • avokado
  • naribana mrkva
  • šaka borovnica

Priprema:

U zdjelu stavite bazu od kvinoje ili riže, dodajte tofu i svježe povrće te voće.

Ovaj obrok osigurava ravnotežu proteina, vlakana i zdravih masnoća.

6. Sok “Sunce u čaši”

Sastojci:

  • 3 naranče
  • 4 mrkve
  • komadić đumbira

Priprema:

Sve sastojke iscijedite u sokovniku ili izmiksajte i procijedite.

Sok je bogat vitaminom C i beta-karotenom koji jačaju imunitet i doprinose zdravlju kože.

Fruit juice
7. Detoks voda s krastavcem i mentom

Sastojci:

  • voda
  • nekoliko kriški krastavca
  • listići svježe mente

Priprema:

Dodajte sastojke u vrč vode i ostavite u hladnjaku oko sat vremena.

Osvježavajući napitak pomaže hidrataciji i može se piti tijekom cijelog dana.

Proljetni detoks ne mora biti kompliciran. Već jednostavne promjene poput povećanog unosa svježeg voća i povrća, dovoljne hidratacije i lagane fizičke aktivnosti mogu pomoći tijelu da se osjeća lakše i energičnije. Kombinacijom ovih recepata moguće je podržati prirodne procese čišćenja organizma i s više energije ući u toplije dane.

