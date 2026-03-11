Stručnjaci naglašavaju kako detoks ne znači strogu dijetu ili izgladnjivanje, već uvođenje hranjivih i prirodnih namirnica koje podržavaju prirodne procese čišćenja organizma
Vrijeme je za proljetni detoks! 7 top recepata čišćenje organizma
Donosimo sedam jednostavnih i ukusnih recepata koje možete lako pripremiti kod kuće.
POGLEDAJ VIDEO: Zdravi detoks sokovi i smoothieji
Pokretanje videa...
1. Zeleni “Energy Boost” smoothie
Sastojci:
- šaka svježeg špinata
- 1 jabuka
- ½ krastavca
- sok od pola limuna
- komadić svježeg đumbira
- malo vode
Priprema:
Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatki napitak.
Ovaj smoothie bogat je klorofilom i vitaminima, a pomaže hidrataciji i daje brzi jutarnji energetski poticaj.
2. Detoks salata u staklenci
Sastojci:
- naribana mrkva
- rotkvice
- slanutak
- svježa paprika
- zelena salata
- nekoliko jagoda
- maslinovo ulje
- limunov sok
Priprema:
U staklenku složite sastojke u slojevima, a na vrh dodajte preljev od maslinovog ulja i limunovog soka.
Ova salata praktična je za ponijeti na posao i pruža obilje vlakana i vitamina.
3. Juha od šparoga i mladog luka
Sastojci:
- šparoge
- mladi luk
- povrtni temeljac
- mali krumpir
- maslinovo ulje
- sol i papar
Priprema:
U temeljcu skuhajte nasjeckane šparoge, mladi luk i krumpir. Kada povrće omekša, juhu izmiksajte u kremastu teksturu.
Šparoge djeluju kao prirodni diuretik i pomažu izbacivanju viška tekućine iz organizma.
4. Topla limunada s kurkumom i đumbirom
Sastojci:
- mlaka voda
- sok jednog limuna
- prstohvat kurkume
- prstohvat svježeg ili mljevenog đumbira
Priprema:
Sve sastojke pomiješajte i popijte ujutro.
Ovaj napitak potiče probavu i blago aktivira metabolizam.
5. Buddha Bowl s kvinojom
Sastojci:
- kuhana kvinoja ili smeđa riža
- pečeni tofu
- avokado
- naribana mrkva
- šaka borovnica
Priprema:
U zdjelu stavite bazu od kvinoje ili riže, dodajte tofu i svježe povrće te voće.
Ovaj obrok osigurava ravnotežu proteina, vlakana i zdravih masnoća.
6. Sok “Sunce u čaši”
Sastojci:
- 3 naranče
- 4 mrkve
- komadić đumbira
Priprema:
Sve sastojke iscijedite u sokovniku ili izmiksajte i procijedite.
Sok je bogat vitaminom C i beta-karotenom koji jačaju imunitet i doprinose zdravlju kože.
7. Detoks voda s krastavcem i mentom
Sastojci:
- voda
- nekoliko kriški krastavca
- listići svježe mente
Priprema:
Dodajte sastojke u vrč vode i ostavite u hladnjaku oko sat vremena.
Osvježavajući napitak pomaže hidrataciji i može se piti tijekom cijelog dana.
Proljetni detoks ne mora biti kompliciran. Već jednostavne promjene poput povećanog unosa svježeg voća i povrća, dovoljne hidratacije i lagane fizičke aktivnosti mogu pomoći tijelu da se osjeća lakše i energičnije. Kombinacijom ovih recepata moguće je podržati prirodne procese čišćenja organizma i s više energije ući u toplije dane.
