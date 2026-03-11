Vrijeme je za proljetni detoks! 7 top recepata čišćenje organizma

Donosimo sedam jednostavnih i ukusnih recepata koje možete lako pripremiti kod kuće.

1. Zeleni “Energy Boost” smoothie

Sastojci:

šaka svježeg špinata

1 jabuka

½ krastavca

sok od pola limuna

komadić svježeg đumbira

malo vode

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i miksajte dok ne dobijete glatki napitak.

Ovaj smoothie bogat je klorofilom i vitaminima, a pomaže hidrataciji i daje brzi jutarnji energetski poticaj.

2. Detoks salata u staklenci

Sastojci:

naribana mrkva

rotkvice

slanutak

svježa paprika

zelena salata

nekoliko jagoda

maslinovo ulje

limunov sok

Priprema:

U staklenku složite sastojke u slojevima, a na vrh dodajte preljev od maslinovog ulja i limunovog soka.

Ova salata praktična je za ponijeti na posao i pruža obilje vlakana i vitamina.

3. Juha od šparoga i mladog luka

Sastojci:

šparoge

mladi luk

povrtni temeljac

mali krumpir

maslinovo ulje

sol i papar

Priprema:

U temeljcu skuhajte nasjeckane šparoge, mladi luk i krumpir. Kada povrće omekša, juhu izmiksajte u kremastu teksturu.

Šparoge djeluju kao prirodni diuretik i pomažu izbacivanju viška tekućine iz organizma.

4. Topla limunada s kurkumom i đumbirom

Sastojci:

mlaka voda

sok jednog limuna

prstohvat kurkume

prstohvat svježeg ili mljevenog đumbira

Priprema:

Sve sastojke pomiješajte i popijte ujutro.

Ovaj napitak potiče probavu i blago aktivira metabolizam.

5. Buddha Bowl s kvinojom

Sastojci:

kuhana kvinoja ili smeđa riža

pečeni tofu

avokado

naribana mrkva

šaka borovnica

Priprema:

U zdjelu stavite bazu od kvinoje ili riže, dodajte tofu i svježe povrće te voće.

Ovaj obrok osigurava ravnotežu proteina, vlakana i zdravih masnoća.

6. Sok “Sunce u čaši”

Sastojci:

3 naranče

4 mrkve

komadić đumbira

Priprema:

Sve sastojke iscijedite u sokovniku ili izmiksajte i procijedite.

Sok je bogat vitaminom C i beta-karotenom koji jačaju imunitet i doprinose zdravlju kože.

7. Detoks voda s krastavcem i mentom

Sastojci:

voda

nekoliko kriški krastavca

listići svježe mente

Priprema:

Dodajte sastojke u vrč vode i ostavite u hladnjaku oko sat vremena.

Osvježavajući napitak pomaže hidrataciji i može se piti tijekom cijelog dana.

Proljetni detoks ne mora biti kompliciran. Već jednostavne promjene poput povećanog unosa svježeg voća i povrća, dovoljne hidratacije i lagane fizičke aktivnosti mogu pomoći tijelu da se osjeća lakše i energičnije. Kombinacijom ovih recepata moguće je podržati prirodne procese čišćenja organizma i s više energije ući u toplije dane.