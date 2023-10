Svi smo čuli za 'deja vu', a znate li da također postoji i osjećaj koji je tome sasvim suprotan?

Znate onaj jezivi osjećaj koji imate kada vam se nešto ili netko čini super poznatim... To može biti osoba za koju vjerujete da ste je susreli, ali ne možete točno odrediti gdje, ili iskustvo za koje mislite da ste već imali, ali se ne možete točno sjetiti kada i gdje. Taj osjećaj poznajemo kao déjà vu.

No jeste li znali da postoji još jedan fenomen koji predstavlja upravo suprotno od toga?

Zove se 'jamais vu'.

Jednako je čudno kao što možete zamisliti. Istraživači osjećaj suprotan od déjà vu nazivaju 'jamais vu'.

S jamais vu osjećajem naiđete na nešto vrlo poznato, ali se osjećate potpuno nepovezano s tim, kao da se s tim nikada u životu niste susreli. Možete izgubiti razumijevanje određenih stvari koje znate kao svoj džep ili čak ne prepoznati one koji bi vam trebali biti poznati.

Neki to izjednačuju s osjećajem zarobljenosti u drugoj dimenziji. Bit će teško protumačiti što se događa oko vas i mogli biste se zbuniti, čak i vjerovati da možda sanjate.

Poput déjà vua, jamais vu, što se s francuskog prevodi kao 'nikad viđeno', povezano je s područjem mozga koje koristi pamćenje za provjeru činjenica, ali istraživanja pokazuju da je to mnogo rjeđe iskustvo. Možda radite nešto na što ste potpuno navikli, poput vožnje kući iz lokalne trgovine, a ruta vam se odjednom učini nepoznatom.

Istraživači opisuju fenomen kao vrlo dezorijentirajući, gotovo kao da svijet gledate 'novim očima'.

Jamais vu mogao bi biti više uznemirujući od déjà vua. Nije to jednostavan koncept za shvatiti, ali nekome tko je iskusio jamais vu, nezaboravan je.

- Dok pišem na ispitima, ispravno napišem riječ poput 'apetit', ali stalno iznova gledam riječ jer se premišljam da bi mogla biti pogrešna - opisao je sudionik studije, laički rečeno.

Dr. Akira O’Connor objasnio je za The Guardian da je ponavljanje ovozemaljskog ono što kod nekih može izazvati jamais vu i da je to također razlog zašto je tako uznemirujuće. Kada vam stvari koje radite bez aktivnog razmišljanja iznenada postanu nepoznate, to može djelovati pomalo zastrašujuće. Znanstveni izraz za to je 'zasićenje', kada je nešto toliko poznato da gotovo 'preopterećuje' mozak. Dok vam déjà vu daje osjećaj nepostojane familijarnosti, jamais vu ostavlja osjećaj nesigurnosti u vlastite sposobnosti i zato je tako uznemirujući, pojašnjava.

Neke teorije jamais vu opisuju kao kvar u vremenskom i prostornom kontinuumu koji remeti kontinuitet svijesti i ostavlja vas odvojenim od onoga što već znate.

Jamais vu se može pojaviti kao iznenadni gubitak pamćenja ili demencija. Suočimo se s tim - taj skriveni osjećaj da biste trebali nešto znati, ali da se mozak jednostavno ne povezuje ispravno je zastrašujući. Možda mislite da imate iznenadni gubitak pamćenja ili demenciju, a to može biti zastrašujuće.

Istraživanje dr. O’Connora o navedenoj pojavi čak sugerira preliminarnu povezanost s opsesivno kompulzivnim poremećajima, iako on naglašava da su veze još uvijek u povojima. Daljnje ispitivanje ovog fenomena moglo bi se pokazati važnim u istraživanju i liječenju mentalnog zdravlja. Ali jamais vu je, u većini slučajeva bez temeljnih medicinskih stanja, vrlo privremen. Iako odbojno, ako se dogodi, prolazno je, donosi YourTango.