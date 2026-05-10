Svibanjski vodič za vrt: Evo što sve trebate obaviti ovaj mjesec

Tlo se u svibnju dovoljno zagrijalo za sjetvu i sadnju većine kultura, no u kontinentalnim krajevima iskusni vrtlari uvijek čekaju da prođe opasnost od takozvanih "ledenih svetaca" sredinom mjeseca.

Tek nakon toga na otvoreno se sade osjetljive toploljubive biljke. Sada je pravo vrijeme za sadnju presadnica rajčica, paprika, patlidžana i krastavaca koje ste uzgojili u zaštićenom prostoru. Prije sadnje obavezno ih postepeno privikavajte na vanjske uvjete kako ne bi doživjele šok.

Paralelno s tim, obavlja se i direktna sjetva na gredice. U svibnju se izravno siju korjenasto povrće poput mrkve i cikle, ali i mahunarke te tikvenjače. Grah, mahune, tikvice, bundeve i kukuruz šećerac sada će brzo niknuti. Kako biste osigurali neprekidnu berbu tijekom ljeta, primijenite metodu sukcesivne sjetve - posijte manje količine salate, rotkvica ili mahuna svakih nekoliko tjedana.

Raskoš cvijeća i mirisnog bilja

Cvjetnjaci u svibnju dolaze do punog izražaja. Ovo je idealan mjesec za sadnju jednogodišnjeg cvijeća koje voli toplinu. Petunije, lobelije, cinije, neveni i kozmos unijet će boje u vrt i cvjetati sve do jeseni. Ne zaboravite redovito uklanjati ocvale cvjetove, jer time potičete biljku na stvaranje novih pupova i obilniju cvatnju. Ruže u svibnju proživljavaju svoj vrhunac i pokazuju najljepše cvjetove u sezoni. Nastavite ih redovito prihranjivati i pazite na pojavu lisnih ušiju, koje se obično mogu isprati jakim mlazom vode.

Vrijeme je i za sadnju začinskog bilja. Nježni bosiljak sada se bez straha može preseliti na otvoreno, a odlično je vrijeme i za sadnju ili sjetvu mažurana, origana, majčine dušice i vlasca.

Orezivanje grmova: ključ je u tajmingu

Mnogi se vrtlari dvoume kada je pravo vrijeme za škare, no postoji jednostavno pravilo. Ukrasni grmovi koji cvatu u rano proljeće, poput forzicije i jorgovana, orezuju se odmah nakon cvatnje. Razlog je jednostavan: cvjetne pupove za sljedeću sezonu oni formiraju tijekom ljeta na ovogodišnjim izbojima.

Ako biste ih orezali u jesen ili zimu, odrezali biste i cvjetove za iduće proljeće. Nakon što otpadnu zadnje latice, prikratite starije grane kako biste potaknuli rast novih i zadržali lijep oblik grma. S druge strane, grmove koji cvatu ljeti, poput nekih vrsta hortenzija, sada ne treba dirati jer se oni orezuju u kasnu zimu ili rano proljeće. Dodatne informacije i savjete za orezivanje ukrasnih grmova možete pronaći u stručnim vodičima.

Priprema za ljeto u voćnjaku i na travnjaku

U voćnjaku se obavlja prorjeđivanje tek zametnutih plodova, osobito na jabukama i breskvama. Iako se čini teškim uklanjati male plodove, time se osigurava da oni preostali budu krupniji, slađi i kvalitetniji. Voćke su u fazi intenzivnog rasta pa im osigurajte dovoljno hranjivih tvari i vode.

S toplijim vremenom trava raste brže, što zahtijeva i češću košnju, otprilike jednom tjedno. Travnjak je sada dobro prihraniti gnojivom bogatim dušikom te ga redovito i temeljito zalijevati, po mogućnosti rano ujutro. Duboko zalijevanje rjeđe je bolje od čestog, a plitkog prskanja jer potiče razvoj dubljeg korijena otpornijeg na sušu.

Zaštita biljaka i njega tla

Kako se ljeto približava, sloj malča postaje najbolji prijatelj vašeg vrta. Prekrivanje tla oko biljaka slamom, sijenom ili usitnjenom korom pomaže u očuvanju vlage, smanjuje rast korova i održava tlo rahlim. Redovito pregledavajte biljke kako biste na vrijeme uočili štetnike. Puževi su posebno aktivni, a pojavljuju se i prve generacije krumpirovih zlatica. Ručno ih sakupljajte kako biste spriječili njihovo širenje. U borbi protiv lisnih ušiju mogu pomoći i prirodni pripravci od koprive ili češnjaka.





*Uz korištenje AI- ja