Svjetski dan roditelja: Ovako im pokažite ljubav i poštovanje

Roditelji trebaju ljubav, isto kao i djeca, te zaslužuju poštovanje jednako kao i svako drugo ljudsko biće. Ali rijetko koji roditelj će to reći svojem djetetu jer i najmanji pokazatelj ljubavi je roditelju velika sreća.

Ali, koliko često roditeljima kažemo da ih volimo? Kako im pokazati da su voljeni i cijenjeni? Odgovor je jednostavan - poštujući ih. Najsretniji roditelji su oni koji su svjesni da ih njihova djeca vole.

Foto: Dreamstime

Evo nekoliko jednostavnih načina pokazivanja ljubavi svojim roditeljima:

1. Držite se podalje od telefona ili poslovnih obveza kad s njima provodite vrijeme.

2. Dok govore, slušajte pažljivo i aktivno sudjelujte u razgovoru.

3. Kad vas nešto muči, pitajte ih za savjet. Ipak, oni imaju puno godina više iskustva od vas. Pitanje za savjet najbolji je način pokazivanja ljudima da cijenite jnihovo mišljenje i da računate na njih. Vaši roditelji će biti sretni ako se osjećaju uključenima u vaš život. Pitajte ih za mišljenje, čak i ako na kraju odlučite napraviti nešto potpuno drugo.

4. Dajte roditeljima priznanje koje su zaslužili. Svako dijete uči o životu prvenstveno od svojih roditelja. Neka se osjećaju ponosni što su od vas napravili uspješne i sretne ljude.

5. Imate dobre vijesti? Ostvarili ste novo postignuće? Podijelite lijepe vijesti s njima. Nitko drugi se neće veseliti vašem uspjehu kao vaši roditelji. Ponekad će čak biti sretniji i od vas.

6. Nemojte im pričati o lošim stvarima koje vam se događaju.

7. Podsjetite se s vremena na vrijeme svega što su za vas napravili i svega što još uvijek rade. Samo ćete ih još više voljeti...

Foto: Dreamstime

8. Slušajte stvari koje su vam već prije govorili kao da to rade prvi put. Starost je nemilosrdna, a pamćenje zna biti jedna od prvih žrtvi stare dobi. Ako vam roditelji žele ispričati iste stare priče s istim entuzijazmom - poslušajte ih s istim tim entuzijazmom i usrećite ih.

9. Nikad se ne žalite na to kako su vas odgajali i što su vam priuštili. Niste imali tako dobro obrazovanje kao vaši prijatelji? Ili tako lijepu odjeću? Ili ste svako ljeto provodili doma? Uzmite u obzir da su roditelji htjeli samo najbolje za vas, ali da su i oni ljudi i da vam možda nisu mogli priuštiti to što ste željeli, iako su to i oni željeli za vas, piše portal We Have Kids. Sjetite se da su radili najbolje što su mogli i znali.

10. Ne podižite svoj ton više od njihovih tonova.

11. Dok hodate ne žurite se i ne hodajte ispred njih. Prilagodite se njihovom tempu.

12. Ne ponašajte se kao da vam je dosadno ili da va vas zamaraju kad provodite zajedno vrijeme. Trenutci s roditeljima su dragocjeni.

13. Nemojte se smijati njihovim pogreškama. Možda nisu ni svjesni da su pogriješili. Svi ljudi griješe, na vama je da im pomognete ili da ih upozorite. Ne da im se smijete.

14. Ako izgledaju usamljeno, razgovarajte s njima o temama za koje znate da ih zanimaju i vesele. To mogu biti neke uspomene ili omiljena televizijska serija, knjiga ili glazba.

15. Ako imate djecu, vodite ih kod baki i djedova, dajte im vrijeme da se povežu. To će vaše roditelje razveseliti i dati im dodatnu energiju i zabavu koja im treba.