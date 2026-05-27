Svježa ili iz konzerve: Koliko puta tjedno je sigurno jesti tunu

Tuna je jedna od onih namirnica koje gotovo svatko ima u kuhinjskom ormariću, bilo da se miješa s majonezom za sendviče, dodaje u zapečenu tjesteninu ili poslužuje uz pečeni krumpir. Jednostavna, praktična i svestrana, tuna je već godinama među najpopularnijim ribama u Velikoj Britaniji, odmah iza lososa.

Unatoč povremenim upozorenjima o prekomjernom izlovu i povećanim razinama žive, prodaja tune posljednjih je godina naglo porasla. Novi podaci trgovačkog lanca Tesco pokazuju da je potražnja za konzerviranom tunom u dvije godine porasla za gotovo 18 posto, što odgovara prodaji većoj od dva milijuna kilograma.

Prema riječima Leeja Bannermana, Tescoinog kupca za konzerviranu ribu, glavni razlog rasta popularnosti dolazi s društvenih mreža i sve brojnije publike usmjerene na zdrav način života.

Nutricionistica Carole Symons iz restorana Leon ističe kako tuna ostaje omiljena jer je 'praktična, pristupačna i nutritivno bogata'.

- Mnogima predstavlja jednostavan način povećanja unosa proteina bez oslanjanja na visoko procesiranu hranu“, kaže Symons.

Zašto je tuna toliko cijenjena?

Glumac Robert Pattinson jednom je priznao da tunu jede izravno iz konzerve, što dovoljno govori o popularnosti ove namirnice.

Iako neke odbija njezin intenzivan miris i povezanost s hranom za mačke, tuna je bogata vitaminom D, ključnim za zdravlje kostiju i mišića, te selenom, prirodnim antioksidansom koji jača imunitet.

Sadrži i željezo, važno za zdravu krv, kalij koji doprinosi zdravlju srca te omega-3 masne kiseline koje pomažu regulaciji upala, radu mozga i pravilnom funkcioniranju stanica.

Na svakih 100 grama tuna iz konzerve u salamuri ili izvorskoj vodi sadrži između 25 i 30 grama proteina, manje od jednog grama masti i oko 110 kalorija. Tuna u ulju ima jednaku količinu proteina, ali oko šest grama masti i približno 160 kalorija.

Nutricionisti često preporučuju upravo ovakve niskokalorične izvore proteina kao dio uravnotežene prehrane, a dodatna prednost tune je i pristupačna cijena.

Je li konzervirana tuna manje zdrava od svježe?

U Velikoj Britaniji oko 90 posto prodane konzervirane tune čini skipjack tuna, često označena kao „komadi tune“. Najčešće se prodaje u salamuri, ulju ili izvorskoj vodi.

Bijela tuna, odnosno albacore, sadrži više omega-3 masnih kiselina, ali i nešto više žive. Poznata je po čvrstoj teksturi i blagom, maslačastom okusu.

Iako je konzervirana tuna popularnija zbog niže cijene i dugog roka trajanja, svježa tuna ipak ima određene nutritivne prednosti.

Dijetetičarka dr. Carrie Ruxton objašnjava da proces konzerviranja uklanja dio prirodnih ulja bogatih DHA i EPA masnim kiselinama, koje su povezane sa zdravljem srca i mozga.

Svježe vrste poput yellowfina, bigeyea i bluefina posebno su cijenjene zbog visokog udjela omega-3 masnih kiselina te vitamina D i B skupine.

Međutim, veće predatorske vrste poput bluefina i bigeyea sadrže i više žive te drugih zagađivača.

Proces konzerviranja uključuje dvostruko zagrijavanje tune. Prvo radi odvajanja mesa od kostiju, a zatim radi sterilizacije prije zatvaranja limenke. Time se dio vitamina B osjetljivih na toplinu gubi, no razine vitamina D i minerala uglavnom ostaju nepromijenjene.

Može li se tuna jesti svaki dan?

Pitanje koliko često treba jesti tunu i dalje izaziva rasprave među stručnjacima.

Glavni razlog za oprez je sadržaj žive. Tuna, kao riba pri vrhu hranidbenog lanca, akumulira živu iz manjih riba i rakova koje jede.

Pretjerana konzumacija može dovesti do trovanja metil-živom, što utječe na mozak i živčani sustav. Kod odraslih osoba simptomi mogu uključivati trnce, drhtanje i probleme s pamćenjem, dok je za trudnice i malu djecu rizik još veći zbog mogućeg utjecaja na razvoj živčanog sustava.

Dr. Ruxton upozorava da tunu nije preporučljivo jesti svakodnevno, no smatra da nema razloga za zabrinutost ako se tjedno konzumiraju manje od četiri konzerve od 140 grama.

Britanski NHS preporučuje najmanje dvije porcije ribe tjedno, uključujući jednu porciju masne ribe. Svježa i smrznuta tuna ubrajaju se u masnu ribu, dok konzervirana tuna ne spada u tu kategoriju jer tijekom obrade gubi velik dio ulja.

Trudnicama i ženama koje planiraju trudnoću preporučuje se najviše četiri konzerve ili dva odreska tune tjedno.

Nutricionistica Symons savjetuje raznolikost u prehrani te preporučuje dvije do tri porcije tune s nižim udjelom žive tjedno, uz druge vrste ribe poput sardina, lososa i inćuna.

Tuna iz konzerve najčešće dolazi u salamuri, izvorskoj vodi ili ulju, a razlika je uglavnom u okusu i nutritivnim vrijednostima.

Tuna u izvorskoj vodi smatra se najlakšom opcijom. Ocjeđivanjem se gubi dio omega-3 masnih kiselina topivih u vodi, ali je i dalje najbolji izbor za osobe koje paze na unos kalorija.

Takva tuna idealna je za recepte u koje se ionako dodaju kremasti umaci, poput salata s majonezom ili zapečenih tjestenina.

Tuna u salamuri ima sličan broj kalorija, ali sadrži više natrija, što može povećati krvni tlak. Tuna u suncokretovu ili maslinovu ulju ima najviše kalorija i masti.

Ipak, tuna u ulju bolje zadržava prirodne omega-3 masne kiseline jer se korisne masti ne otapaju kao u vodi.

Takva je tuna posebno prikladna za mediteranska jela, salatu Niçoise ili jednostavno posluživanje uz kruh. Tuna u maslinovu ulju često se smatra i najukusnijom varijantom.

Utječe li tuna na kolesterol?

Tuna se općenito smatra vrlo zdravim izborom za srce i može biti dio prehrane namijenjene kontroli kolesterola.

Sadrži umjerenu količinu kolesterola — između 30 i 50 miligrama na 100 grama, ovisno o vrsti i načinu pripreme. Stručnjaci ipak naglašavaju da zasićene masti imaju znatno veći utjecaj na razinu kolesterola u krvi od samog kolesterola iz hrane.

Za zdraviju verziju obroka preporučuje se tuna u vodi ili salamuri te umjereno korištenje masnih dodataka poput klasične majoneze.

Kako bi se maksimalno iskoristile zdravstvene prednosti tune, stručnjaci preporučuju kombiniranje s avokadom, lisnatim povrćem i cjelovitim žitaricama koje osiguravaju vlakna, ugljikohidrate i zdrave masnoće.

Budući da je tuna nemasna riba bogata proteinima, takve kombinacije stvaraju uravnotežen i zasitan obrok.

Symons ističe da je jedan od najzdravijih načina konzumacije tune u okviru mediteranske prehrane, umjesto u visoko procesiranim sendvičima ili jelima od tjestenine pripremljenima od rafiniranih sastojaka.