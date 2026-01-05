Obavijesti

PRESTIŽNA DRAŽBA U JAPANU

FOTO Za ovu tunu od 243 kile dali rekordnih 3,24 mil. dolara

Piše Ivan Hruškovec,
FOTO Za ovu tunu od 243 kile dali rekordnih 3,24 mil. dolara
Foto: Kim Kyung-Hoon

Prva aukcija tune u godini na tržnici Toyosu više je od poslovnog događaja; to je cijenjena japanska tradicija koja simbolizira početak nove poslovne godine.

Na prvoj ovogodišnjoj aukciji na tokijskoj ribljoj tržnici Toyosu, masivna plavoperajna tuna postigla je nevjerojatnu cijenu, srušivši sve dosadašnje rekorde. Za primjerak težak 243 kilograma novi vlasnik izdvojio je čak 510 milijuna jena, što je otprilike tri milijuna eura.

Novogodišnja tradicija i borba za prestiž

Prva aukcija tune u godini na tržnici Toyosu više je od poslovnog događaja; to je cijenjena japanska tradicija koja simbolizira početak nove poslovne godine. Vjeruje se da kupnja prve ribe sezone, poznate kao "hatsumono", donosi sreću. Zbog toga su cijene na ovoj svečanoj dražbi znatno više, a najprestižniji primjerci, poput ovog ulovljenog kod obale Ome, postaju predmet žestokog nadmetanja vodećih ugostitelja.

Foto: Kim Kyung-Hoon

"Kralj tune" ponovno nadmašio sam sebe

Pobjednik je ponovno poznato lice, Kiyoshi Kimura, vlasnik korporacije Kiyomura koja upravlja popularnim lancem restorana Sushi Zanmai. Prozvan "kraljem tune", Kimura je srušio vlastiti rekord iz 2019. godine, kada je za tunu platio 334 milijuna jena. Unatoč pobjedi, i sam je bio iznenađen konačnim iznosom.

​- Mislio sam da ćemo je moći kupiti malo jeftinije, ali cijena je porasla prije nego što ste se snašli - rekao je Kimura novinarima nakon aukcije.

​- Iznenađen sam cijenom... Nadam se da će se, jedući ovu tunu koja donosi sreću, što više ljudi osjećati punim energije - dodao je.

Foto: Kim Kyung-Hoon

Cijena od 12.500 eura po kilogramu

Ova rekorderka ulovljena je u vodama kod Ome, regije koja je nadaleko poznata po najkvalitetnijim tunama. S konačnom cijenom od 510 milijuna jena, cijena po kilogramu dosegla je oko 12.500 eura. Dražba započinje u zoru, a ponuditelji obilaze ribe kojima su odrezani repovi kako bi mogli procijeniti kvalitetu mesa, njegovu boju, teksturu i masnoću.

Dok se rekordi ruše, priča o plavoperajnoj tuni ima i drugu stranu. Zbog goleme popularnosti u pripremi sushija i sashimija, pacifička plavoperajna tuna bila je ugrožena vrsta zbog prekomjernog izlova. Ipak, zahvaljujući međunarodnim naporima i uvođenju kvota, njezin se fond posljednjih godina oporavlja, što daje nadu za održivu budućnost ove cijenjene ribe.

