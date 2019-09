Tajna ekokatastrofe u Japanu: Pomrli su od trovanja ribom

Polovicom prošlog stoljeća u malom ribarskom mjestu Minamata na najjužnijem od četiri glavna otoka Japana došlo je do ekološke katastrofe u kojoj je bilo i ljudskih žrtava.

- Elektrokemijska tvrtka ‘Chisso’ osnovala je tvornicu. Bili su veliki izvoznici gnojiva - kaže Robert Emmet Hernan, autor knjige ‘This Borrowed Earth: Lessons from the Fifteen Worst Environmental Disasters around the World’.

Povećana proizvodnja acetaldehida i ostalih organskih kemijskih proizvoda rezultirala je porastom otpadnih voda koje je tvrtka ispuštala u zaljev Minamata. Prije su se ribari žalili na onečišćenje, ali u Chissou je bilo puno radnih mjesta te je prehranjivalo mnogo obitelji pa bi se za novac lako dogovorili s ribarima u zamjenu za pravo daljnjeg zagađivanja, tvrdi.

- Riba iz zaljeva bila je primaran izvor hrane. Što ribari ne bi prodali, pojele bi obitelji - kaže autor te dodaje su početkom pedesetih nestale vrste poput jastoga i cipla. Mrtve ribe pronađene su kako plutaju morem. Lokalni ribari morali su posuđivati novac kako bi se prehranili. Najlonskim mrežama pokušavali su uhvatiti što više ribe, ono malo što je ostalo, ali su većinom vadili teški mulj iz otpadne vode.

- Mačke u selu počele su se neobično ponašati, teturale su, uskakale u more i utapale se - navodi Hernan.

Lokalni liječnik Hajime Hosokawa uočio je sve više pacijenata s oštećenim živčanim sustavom, a to su većinom bili ribari i njihove obitelji. Neki su imali su poteškoća s kretanjem i pričanjem te su imali promjene raspoloženja. Novorođenčad je imala simptome koji su ukazivali na postojanje urođenih bolesti i nepravilnosti.

- Lokalni zdravstveni dužnosnici kroz praćenje pacijenata donijeli su zaključak da svi imaju iste simptome - napominje autor te dodaje da su ljudi od njih počeli umirati. Mještani su smatrali da je bolest zarazna te su često izolirali i diskriminirali ljude koji su pokazivali simptome.

- Kako se bolest širila počelo se sumnjati na otpadne vode. Tvrtka nije davala nikakve informacije, a 1958. britanski neurolog posjetio je Minamatu te u časopisu ‘The Lancet’ objavio kako su simptomi slični onima kod trovanja metil- živom - kaže autor.

Ona se koncentrira u mozgu i napada središnji živčani sustav, ubija moždane stanice i pretvara mozak u spužvu. Istraživač sa Sveučilišta Kumamoto, dr. K. Irukayama, otkrio je da se anorganska živa koja se koristi kao katalizator u proizvodnji acetaldehida u tvornici pretvara u organsku, živu. Zaključio je da je bolest nastala zbog otpadnih voda koje sadrže živu.

