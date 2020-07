Istra\u017eivanja DNK pripadnika plemena ukazuju na mogu\u0107nost da njihovo porijeklo se\u017ee i do 100.000 godina unazad. Nemaju stalno naselje i ne grade ku\u0107e. Kako dio dana jo\u0161 uvijek provode kao lovci, kre\u0107u se po tragovima \u017eivotinja i \u00a0kad im treba skloni\u0161te grade kolibe od su\u0161ene trave i granja tamo gdje se zateknu. Mu\u0161karci obi\u010dno love lukovima i strijelama, dok \u017eene iskopaju korijenje, pa postavljaju zamke za \u017eivotinje.\u00a0

<p>Čučnjevi si osnova zdravlja, tvrde znanstvenici na temelju promatranja navika života ljudi iz plemena Hadzabe, za koje su utvrdili da jako rijetko pate od kardiovaskularnih problema te nemaju problema s povišenom razinom šećera u krvi. Procijenjeno je da je riječ najzdravijem plemenu na planeti, što se uvelike pripisuje životnim navikama. Njegovi stanovnici žive u sjevernoj Tanzaniji i pripisuju im se atavističke osobine, budući da još uvijek imaju neke genetske osobine predaka koje su se tijekom evolucije izgubile.</p><p>Istraživači kažu da ima još samo 1300 članova plemena koji predstavljaju jednu od posljednjih zajednica lovaca skupljača u svijetu, s jednim od najstarijih govornih jezika na svijetu koji nema sličnosti ni sa jednim jezikom na zemlji. </p><p>Istraživanja DNK pripadnika plemena ukazuju na mogućnost da njihovo porijeklo seže i do 100.000 godina unazad. Nemaju stalno naselje i ne grade kuće. Kako dio dana još uvijek provode kao lovci, kreću se po tragovima životinja i kad im treba sklonište grade kolibe od sušene trave i granja tamo gdje se zateknu. Muškarci obično love lukovima i strijelama, dok žene iskopaju korijenje, pa postavljaju zamke za životinje. </p><p>Uz sve te razlike u odnosu na moderan svijet, znanstvenike je najviše zaintrigirao 'položaj za odmor' u kojem ih se jako često može vidjeti. Naime, dok čekaju plijen u zasjedi, jedu ili razgovaraju, članovi plemena Hadzabe čučnu. Iako se odmaraju i do 10 sati na dan, oni puno češće čuče nego što bi sjedili ili ležali. </p><p>Stručnjaci Sveučilišta u američkoj državi Kalifornija izdvojili su 28 žena i muškaraca iz plemena koji su tijekom 28 dana nosili uređaje za praćenje aktivnosti mišića nogu na butinama i pokazalo se da su njihove aktivnosti bile 3 puta veće u odnosu na one koje liječnici preporučuju. </p><p>Znanstvenici su utvrdili da njihovi mišići u čučnju troše od 20 do 40 posto energije koju inače trošimo dok hodamo. </p><p>S druge strane, poznato je da sjedeći položaj koji prevladava u današnjem životu većine građana negativno utječe na metabolizam masti i ugljikohidrata, te krvožilni sustav, posebno unutrašnjost krvnih žila u kojima se razvijaju upalni procesi, zbog čega je došlo do toga da su kardiovaskularne bolesti postale jedan od glavnih uzročnika smrti u svijetu. Zato bi, kažu američki znanstvenici nakon istraživanja plemena Hadzabe, češće trebalo – čučati.</p>