Bojenje kose nije samo nanošenje boje na vlasi nego boja mora prijeći čak nekoliko prepreka prije nego što oboji kosu,

otkriva nam strukovna učiteljica Dijana Prelec iz zagrebačke Obrtničke škole za osobne usluge.

- Prva prepreka je kutikula, to je površinski sloj vlasi, koji štiti unutarnju strukturu od različitih vanjskih utjecaja i kosi daje otpornost, a građena je od pet do deset slojeva keratinskih ljuskica. Da bi boja ušla u dlaku, mora otvoriti kutikulu, odnosno ljuskice, a to radi uz pomoć amonijaka, koji se koristi kao tvar koja osigurava prodiranje pigmenata u strukturu vlasi - on podiže ljuskice i učvršćuje se u njima. Tek kad je kutikula podignuta, odnosno otvorena, slijedi bojenje kose - pojašnjava Prelec.

POGLEDAJTE VIDEO: Prestala je bojiti kosu i pustila sijede

Peroksid isušuje kosu

Kako bi frizeri došli do željene nove boje, prvo moraju “uništiti” trenutnu boju kose.

- To radimo pomoću peroksida, koji razgrađuje prirodni pigment te ujedno šteti kosi jer je isušuje. Kad boju nanesemo na kosu, ona ulazi u dlaku i razvija se. Kutikula je podignuta dok god boju držimo na kosi. Što je dulje podignuta, to više slabi. Kad operemo kosu, kutikula se spušta, samo što se ljuskice ne mogu prirodno same zatvoriti, pa je zato kosa presušena i beživotna – tumači Prelec.

Tad na scenu stupaju sredstva za njegu kose, regeneratori i maske. Upravo nam je zato dostupna cijela paleta formula kojima želimo sanirati štetu koja je nastala bojenjem. No smiju li se trudnice farbati?

- Prilikom bojenja kose običnim bojama nisu štetni spojevi koji dolaze u dodir s kožom, ali opasne su pare amonijaka koje se oslobađaju tijekom postupka. Tijekom trudnoće treba koristiti boje bez amonijaka, ali još je nemoguće nazvati takav postupak preporučenim - tumači Dijana te dodaje kako treba izbjegavati i bojenje u prvom tromjesečju, kad je fetus najosjetljiviji na vanjske utjecaje.

Alergijske reakcije su rijetke, ali moguće.

- Kad se amonijak miješa s peroksidom, stvara nestabilne plinove koji dovode do nestabilne razine pH i tad mogu nastati iritacije ili alergijske reakcije na koži, kao što su crvenilo, naticanje očiju, usana, otežano disanje. Preporuka je opasni amonijak zamijeniti alkalnom mješavinom MEA, odnosno monoetanolaminom. On ne stvara plinove, boja održava stalnu razinu pH, zaštićuje vlasište i ne izaziva iritacije. Prije prvog bojenja kose svakako se preporučuje obaviti alergološki test, koji je moguće napraviti i kod frizera u salonu - ispričala je Prelec.

Revolucija bez amonijaka

Posljednjih 20-ak godina mnogo toga se promijenilo u frizerskoj industriji, pa danas imamo boje za kosu s esencijalnim uljima, biljnim ekstraktima te mnogim sastojcima koji ublažavaju utjecaj bojenja kose.

- Postoje i napredne formule boja za kosu u obliku kreme ili gela, koji, zahvaljujući novim formulama parfemskih baza, apsorbiraju i neutraliziraju amonijak, a time i njegov neugodan miris. Njihova nježna kremasta emulzija zbog regenerativnih sastojaka kosi daje bolju teksturu i mekoću te dugotrajan sjaj - otkriva učiteljica.

Ističe da inovativni regeneracijski elementi stvaraju takozvanu barijeru na vlasištu, čime ga štite od iritacija. Novije boje bez amonijaka izazvale su pravu revoluciju u bojenju kose, zaključuje Dijana.

Smanjuje se broj kemikalija

U bojama je obično prisutan vodikov peroksid (hidrogen), zbog kojeg dolazi do nastajanja većih obojenih molekula. Do procesa bojenja dolazi tek kad molekule prođu kroz vanjski sloj vlasi te uđu u koru. Zbog hidrogena se razgrađuje prirodni pigment u kosi, a do ove reakcije dolazi pri povišenim vrijednostima pH, zbog čega se stavlja amonijak, a može se koristiti i njegova zamjena, etanolamin, dok je djelovanje prema boji i kosi podjednako. Bilo kakvo izlaganje ovakvim kemikalijama neizbježno utječe i na naš organizam.

Boju je važno prije isprobati

Važno je držati se uputa. Svi savjetuju da boju treba prethodno isprobati jer neki sastojci mogu izazvati alergijske reakcije.

Palette intensive light blond

Sadrži keratin i pantenol, a bogata je i njegujućim uljem. Osim konzervansa, sadrži parfeme.

Cijena: 23,90 kn

L’oreal casting satin blonde

Sadrži razvijač vodikov peroksid, odnosno hidrogen. I ovaj proizvod sadrži mnogo mirisnih sastojaka te biljna ulja.

Cijena: 49,90 kn

Respect light blonde

Piše da nema određene tvari, no sadrži njihovu zamjenu. Ima njegujući sok aloje i druge blagotvorne tvari, no ipak nije za njegu. Konzervirana je i parfumirana.

Cijena: 59,90 kn

Keune tinta light blonde

Ima proteine svile i stabilizator boje, a može se koristiti za posvjetljivanje ili potamnjivanje kose. Ima amonijak, mirisne sastojke, konzervanse i zaštitu od sunca.

Cijena: 61,90 kn

Hair wonder light blond

Ima vodikov peroksid, kao i ostale boje s aktivatorima. Iako nije proizvod za njegu, ima njegujuće sastojke, ulje argana, provitamin B5, fitokeratin. Sadrži konzervanse i mirise.

Cijena: 105,90 kn

Henna plus light blond

Sadrži malu količinu amonijaka i različite biljne ekstrakte, poput onih iz sjemenki suncokreta i hamamelisa. Ima konzervanse i mirisne sastojke.

Cijena: 105,90 kn

Palette naturals black

Sadrži med, ulje argana i druge njegujuće sastojke, no nije proizvod za njegu. Ima amonijak i hidrogen. Nije za bojenje trepavica.

Cijena: 19,90 kn

Garnier olia deep black

Sadrži prirodna cvjetna ulja. U boji je oko 60 posto ulja, a među njima su i suncokretovo i uljonosne kamelije. Bez amonijaka je.

Cijena: 28,90 kn

Syoss Oleo intense black

Boja je na bazi ulja. Osim što ima tvari koje boje kosu, proizvod je parfumiran za ugodniji miris. Nije namijenjena za bojenje trepavica i obrva.

Cijena: 39,90 kn

Schwarzkopf live black

Sadrži i aloju te ulja jojobe i kaktusa, kao i konzervanse, zatim mirisne sastojke, poput limonena, tvari za bojenje. Ima i amonijak u obliku amonijeva hidroksida.

Cijena: 39,90 kn

Respect black

Ne sadrži amonijak ni rezorcin, a piše da je otporna na sunce i more. Nema parabene ni agresivne tenzide. Ispitana je na prisutnost nikla, teškog metala.

Cijena: 59,90 kn

Henna plus black

Ima minimalnu količinu amonijaka, vodikov peroksid i parfeme. Sadrži i biljne ekstrakte hamamelisa i suncokreta za regeneraciju.

Cijena: 105,90 kn