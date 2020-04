Tajne punjenih jaja: Nemojte ih prekuhati i dodajte malo začina

Nakon što ste isprobali sve uobičajene recepte za jaja, ne zaboravite testirati i punjena jaja. Priprema je jednostavna. Iz tvrdo kuhanog jajeta izvadite žumanjak pa ga pomiješate s majonezom i začinima pa ga ponovo vraćate na bjelanjak.

No, mnogo toga može poći po zlu u procesu. Jaja se mogu prekuhati. Ponekad je tvrdo kuhano jaje nemoguće oguliti, a smjese mogu imati previše majoneze.

Tajna je u omjerima. Za Huffington Post, kuhari su otkrili kojih pet grešaka ljudi najčešće rade prilikom spremanja punjenih jaja.

1. Jaja se prekuhaju

Prekuhavanje jaja je najveća greška. Kada vidite sivkastu boju na žumanjku, znači da ste ga prekuhali.

Koji je onda najbolji način za tvrdo kuhanje jajeta? Kuhar Frank Proto ima svoju metodu.

Na primjer, Proto stavi jaja u lonac, prekriva ih vodom, dovede do vrenja, pusti kuhati jednu do dvije minute, a zatim isključuje vatru i ostavlja jaja da odstoje u vrućoj vodi 10 do 12 minuta. Zatim odlije vruću i stavlja ih pod mlaz hladne vode dok se ne ohlade.

2. Tvrdo kuhana jaja se teško gule

Ako ste ikad gulili tvrdo kuhana jaja, znate kakav je to problem. Čak i profesionalni kuhari kažu da ne znaju koje je rješenje za guljenje tvrdih jaja.

Ipak, kažu da pomaže guljenje pod hladnom vodom.

3. Punjena jaja ne žele stajati uspravno

Postoji nekoliko trikova ako želite da stoje uspravno. Profesionalni kuhari ih režu po dužini, stvarajući dvije jednake strane. Još jedan trik je da im odrežu vrhove.

- Jedna stvar koju također želim učiniti je smanjiti 'nogu' u njih. Možete izrezati malo ravnog mjesta s obje strane, tako da oni stoje ravno. Mislim da to nešto ne čini većina ljudi - rekao je Proto.

4. Nadjev je preblag

Žumanjci i bjelanjci su prilično blagi pa treba dobra količinu začina u smjesi. Ali neka bude jednostavna. Majoneza, senf, sol, papar i možda malo limunovog soka ili octa sve je što trebate, kažu kuhari.

5. Punjena jaja se suše

Nemojte dopustiti da predugo stoje, pripremite ih netom prije jela. Smjesu čuvajte u vrećici s patentnim zatvaračem, a izdubljeni bjelanjci neka stoje na pladnju u hladnjaku.

Otkinite kut vrećice i stavljajte smjesu u polovice bjelanjaka. Ili samo koristite žlicu.

