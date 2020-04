Teške odluke: Slušajte probavu, ili postupite kao vojni general

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Planiranjem unaprijed do napredovanja u poslu

Globalna pandemija prisilila je vlasnike poduzeća i poslovne lidere na donošenje nekih vrlo teških odluka. Lideri u cijeloj industriji odlučuju hoće li otpustiti ili zadržati radnike, smanjiti plaće, zamrznuti zapošljavanje ili otkazati važne projekte, a uz obavezu da u isto vrijeme nastave pružati vrhunsku uslugu klijentima i poslovnim partnerima.

I inače nije lako biti siguran u to jeste li donijeli ispravnu odluku, dok je u ovoj situaciji to još puno teže. No, često nemate puno vremena za odgađanje, niti vam ono puno pomaže oko toga da budete sigurniji u odluku. Kako onda odlučiti?

Postoje dva dobra moguća načina za odlučivanje koje biste trebali usvojiti, kaže Paula Davis-Laackje, direktorica Instituta za istraživanje stresa i autorica knjige o tome kako izbeći burn out na poslu, koju će Wharton School Press objaviti početkom 2021. godine. Jedan je način onaj koji vam nudi psihologija, znanost koja se bavi proučavanjem načina na koji funkcionira naš mozak, a drugi je - vojni način.

Što kaže psihologija?

Naš mozak kad odlučuje često radi na dvije različite fronte: Prva je naša intuicija, odnosno reakcija naših crijeva na nešto. To je odluka koju donosite na temelju emocija, instinkta i malo informacija, pojašnjava Paula Davis-Laackje.

- Primamljivo je razmišljati o tome kako ćete napredovati na poslu i odlučiti da ćete umarširati u šefov ured, pa dati otkaz i preseliti se na neki sunčani otok, no nije lako donijeti takvu odluku - kaže.

I sama je izgarala na poslu i cijelo vrijeme maštala o preseljenju na svoje mjesto pod suncem, no kad razmišljamo tako, naše odluke često postanu automatske i često ne razmišljate o uzrocima ili onome što na njih utječe, dodaje.

- Ne kažem da se nikad ne smijete osloniti na svoja crijeva - postoje slučajevi kad je to apsolutno dobro- ali morate shvatiti i da crijevne reakcije mogu biti obilježene nekim mentalnim pristranostima i mogu vas odvesti u pogrešnom smjeru, piše Laackje za Psychology Today.

Drugi je način donošenja odluka puno konkretniji. Razlog zbog kojega se nećete preseliti na Bahame, ako imate pred sobom tjedan dana za razmišljanje, je taj da ćete postati pažljiviji u razmišljanju. Počet ćete uspoređivati ​​troškove i koristi takve odluke, vagati opcije i provjeravati kako su kod sličnih odluka prošli drugi ljudi.

- Iako bi to mogao biti zabavan potez ovako na prvu, ta odluka će imati dugoročne posljedice. Zato psiholozi u krizi sugeriraju da takve odluke donosite uz pristup 'razmisli prije nego trepneš', u čemu vam mogu pomoći četiri prijedloga, utemeljena na malo istraživanja - savjetuje autorica.

Evo tih koraka:

1. Zapišite svoje prve dojmove, osjećaj u trbuhu i reakciju crijeva na potencijalnu odluku. Ostavite papir po strani. Kasnije, kad razmislite o odluci, možete pregledati svoje početne dojmove i ponovo razmotriti odluku na temelju saznanja do kojih ste u međuvremenu došli.

2. Potražite mišljenje autsajdera ili nepristranog prijatelja ili pokušajte sagledati situaciju iz perspektive objektivnog promatrača, ako to možete. Kad ste usred kritične odluke, teško je biti objektivan, od tuda i poziv da se zatražite mišljenje autsajdera.

3. Razmotrite odluku koja bi bila suprotna reakciji vaših crijeva i analizirajte posljedice u vašem umu. Na primjer, ako vam je prva misao da morate otpustiti polovicu radne snage, uzmite u obzir suprotnu odluku i njene moguće posljedice.

4. Ako morate donijeti više odluka, odmjerite sve svoje mogućnosti istovremeno.

Vojni model

Vojni vođe moraju donositi kritične odluke cijelo vrijeme, pri čemu postoji program koji se sastoji od sedam koraka koji im u tome mogu pomoći. Uzet ćemo za primjer vođu u jednoj organizaciji koji razmišlja o tome hoće li sljedeći mjesec otpustiti veći broj ljudi zbog pandemije korona virusa i na tom primjeru pojasniti korake:

Korak 1 - Vaš 'cilj'

Postoji veliko, složeno pitanje koje zahtijeva odluku. Za to je potrebno i drugo osoblje, vjerojatno vaš bliži tim. Svi trebate biti na istoj strani oko odluke koju pokušavate donijeti.

Korak 2 - Analiza cilja

Cijeli tim mora analizirati sve varijable koje doprinose konačnoj odluci. U našem scenariju bit će operativnih pitanja, posljedica koje treba razmotriti, proračunskih i ekonomskih posljedica, pravnih pitanja i vremenskih ograničenja.

Korak 3 - Raščlanite na ciljeve

Najčešće nije stvar samo u tome da treba ispuniti jedan jedini cilj. Na primjer, ako morate ispuniti strateški cilj koji je postavio vaš direktor, ili vlasnik kompanije, koji kaže: 'Najbolja opcija mora biti kratkoročna, uključiti što je moguće manje ključnih ljudi, imati ograničen ekonomski utjecaj i mora postojati put ka brzom povratku nakon krize', onda je važno razmišljati u više pravaca i o tome kako te zahtjeve optimalno 'pomiriti'.

Korak 4 - Procijenite svaki korak

Svaki voditelj sada zasebno razmatra kako će odluka utjecati na njegov ili njezin 'kutak svijeta', ili poslovni odjel. Ako ste vođa ljudskih resursa, morate razmotriti utjecaj pojedinih radnika na posao, vidjeti kako bi otpuštanje utjecalo na ostvarenje zadataka, radno vrijeme i slično, ali i utvrditi obaveze prema radnicima, primjerice visinu otpremnina.

Korak 5 - Usporedite procjene cijelog tima

Tim se treba okupiti oko rezultata iz koraka 4 i procijeniti hoće li posljedice odluke o otpuštanju mogle biti teže od onih koje bi tvrtka mogla pretrpjeti od toga da privremeno primijeni neko drugo rješenje.

Korak 6 - CEO donosi odluku

Osoba koja je zadužena za donošenje odluke na temelju saznanja koja su joj članovi tima pripremili treba donijeti odluku i odrediti detalje odluke. U ovom slučaju, odlučiti o tome hoće li se radnici otpuštati, koliko njih, u kojem roku i slično. Druga je mogućnost da odluči protiv otpuštanja, ali donese neke druge odluke (primjerice o smanjenju plaća na određeni rok). .

Korak 7 - Provedba odluke

Možda vam je prva pomisao da se ovaj postupak čini predugim, u situaciji kad odluke moraju biti brze i efikasne. No, kvalitetan tim koji ima odgovarajuće kompetencije kroz to može proći vrlo brzo, pogotovo ako je vođa tima je usredotočen i dobro delegira zadatke.

