Teško vam je reći 'Ne'? Kad to naučite, sve se mijenja nabolje

Publicistkinja, blogerica i autorica Charlotte Grainger kaže kako je 'vrijeme najdragocjenija stvar koju imamo' i pita se 'zašto ga onda tako lako drugima poklanjamo?'

Ona za sebe kaže kako do nedavno nije znala drugima reći 'Ne' i pristajala je na stvari koje joj se nije dalo raditi, a kao i mnogi, radila je to da bi ju drugi cijenili, prihvaćali i voljeli. Uvijek je, kaže, tuđe potrebe stavljala ispred svojih - sve do jednog dana kad je odlučila da će se početi više zauzimati za sebe - pa čak i ako s tim riskira da se svi koje voli od nje udalje.

Prestala sam izmišljati blesave izgovore

Prije šest mjeseci od mene su tražili da dobrovoljno provjeravam ulaznice na jednom dobrotvornom, dugom i dosadnom društvenom događaju. Umjesto da kažem ono što sam osjećala (da bih radije žvakala vlastitu ruku), rekla sam 'može'. A onda sam se mučila s tim kako se iz te obveze izvući.

Nakon puno tjeskobe, rekla sam organizatorima da sam prehlađena. Ne samo da sam danima oko toga brinula, već sam te jadne ljude na kraju ostavila na cjedilu i iskoristila sam jedan od najglupljih izgovora.

Reći "ne" je nevjerojatno lakše. Ako me netko pita da napravim nešto što me ne zanima, uljudna sam, ali iskrena. Fraza, 'Žao mi je, mislim da to nije za mene' mi sad izlazi iz usta izlazi brže od nekog glupog izgovora.

Kad sam prestala svima udovoljavati, nikoga zapravo nije bilo briga. Dobra me prijateljica pitala nedavno da odem na kavu u 17 sati. Planirala sam to popodne ići u teretanu, a onda po stoti put gledati 'Mad Men'. Rekla sam: 'Oprosti, imam nešto što želim napraviti'. Rekla je, 'U redu. Možda drugi put.' Bilo je tako bolno jednostavno da sam htjela zaplakati.

Nikad mi se nije činilo da imam dovoljno vremena za stvari koje stvarno želim raditi kao npr. za učiti španjolski, pisati više fikcije ili putovati. To nisu veliki, nerealni ciljevi, a ipak, moja potreba da ugodim svima uzimala mi je jako puno vremena.

Kad sam naučila reći 'Ne' dobila sam još par sati u danu. Više ne moram zaboraviti na sve svoje planove da pomognem prijatelju u traženju posla ili odvojiti cijeli vikend da pročitam novi rukopis od nekoga kog jedva poznajem.

Riječ 'Ne' me je oslobodila i zato, ako ste slični meni, počnite govoriti 'Ne' već danas, napisala je publicistkinja za RD.

