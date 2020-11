Tetka poklonila nećaku listić lutrije i sad traži 3/4 dobitka

Žena koja kaže da je bez posla i prihoda zadnji sitniš izbrojala je da kupi nećaku poklon za rođendan. Izbrojala je tek za listić lutrije, a kad se pokazalo da je dobitan zatražila je gotovo sav novac

<p>Jedna je tetka podijelila mišljenja pratitelja na Redditu, gdje je podijelila činjenicu da je početkom mjeseca od ono malo novca što ima nećaku za rođendan kupila listić lutrije koji se pokazao dobitnim. Štoviše, nećak je osvojio znatnu sumu novca, a kako su njezina sestra i suprug dobrostojeći, ona se ponadala da će s njom podijeliti barem tri četvrtine dobitka. No, oni su je - odbili. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Uvjerio ju da je osvojila 2,5 milijuna na lutriji, pa je pala u nesvijest</p><p>- Imala sam tešku godinu, dobila sam otkaz, ali nemam pravo na potporu i jedva uspijevam platiti račune. Gotovo za svaki obrok jedem tjesteninu. Teško sam uopće izdvojila novac da nećaku kupim poklon, doslovno sam zbrajala sitniš i ta srećka je bila jedino što sam si mogla priuštiti - ispričala je žena u postu.</p><p>Nemalo se iznenadila kad je vidjela da je nećak dobio znatnu sumu novca, jer je 5 srednjih brojeva bilo dobitno.</p><p>- Ne znam koliko je točno dobio, jer su u našoj zemlji dobici na lutriji tajni, no mislim da je riječ o iznosu koji bitno mijenja život - kaže. Kako su sestra i suprug dobrostojeći i nećak već ima osiguran fond za financiranje studija te sve što bi mogao poželjeti, nakon što je saznala da je srećka dobitna, stupila je s njima u kontakt i pitala može li joj nećak ustupiti barem tri četvrtine dobitka. </p><p>- Pitala su me je l' se šalim. No, rekla sam da sam još i velikodušna, jer mi zapravo treba cijeli taj iznos. Sestra mi je spustila slušalicu, a kad sam poslala poruku nećaku, on me blokirao - ispričala je. Dodaje kako je stvar u tome da njoj taj novac treba jer nema što jesti.</p><p>- Jesam li ja gadura ako mislim da bi on trebao podijeliti sa mnom dobitak koji je dobio zahvaljujući meni? Meni treba taj novac!</p><p>Njezina je objava privukla stotine komentatora. Neki pišu da razumiju njenu situaciju i njezin stav, dok ima i dosta onih koji kažu kako nema nikakvih prava na ono što je poklonila nećaku, bez obzira na njenu i njegovu situaciju. </p><p>- Prije nego sam pročitao sve do kraja, mislio sam da se radujete nećakovom dobitku. Dakle, podlo je očekivati da će osoba podijeliti s vama dobitak koji je dobila na temelju poklona - stoji u jednome od komentara.</p><p>- Zašto uopće poklanjate srećku za lutriju ako niste spremni odustati od mogućeg dobitka? - piše u drugom komentaru. </p><p>- Žao mi je, razumijem da ste u užasnoj financijskoj situaciji, no to ste poklonili nećaku, taj novac je njegov i vi nemate prava na njega. Zamislite da ste mu dali dolare za rođendan, a on sam kupio dobitnu srećku, biste li i tada očekivali dio?- piše treći komentator.</p><p>- Pogledajte stvari s vedrije strane, sada barem znate koliko vas nećak voli! - zaključio je jedan od komentatora duhovito, na što se nadovezao još jedan komentar: </p><p>- Bilo bi cool kad bi vam pomogao i vjerojatno biste se mogli pozvati na pravo da zatražite malu pomoć od njega, ali misliti da imate pravo na tri četvrtine ukupnog dobitka nije baš u redu u odnosu na vrijednost koju ste mu poklonili, stoji u još jednom komentaru, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13197102/aunt-buy-nephew-lottery-ticket-ask-winnings-cash/">The Sun.</a> </p>