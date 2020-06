A post shared by Yatzil Elizalde \u2736 (@yatzil_tatts) on Apr 27, 2020 at 8:54pm PDT

Tetovaže od kojih se vrti u glavi - umjetnica stvara optičke varke

Stil umjetnice Yatzil Elizalde može se opisati kao 'dupli vid': Neke njezine potpisne tetovaže imaju istu sliku dva do tri puta nanesenu što dovodi do 'vrtoglavog' izgleda

<p>Meksička umjetnica<strong> Yatzil Elizalde</strong> (25) vlasnica je White Light studija za tetoviranje u Hermosillu u Meksiku. Karijeru je počela kao vizualna umjetnica radeći ilustracije, murale i digitalne radove, dok konačno, kaže, nije naučila kako tetovirati ljudsko tijelo sa stilom koji ju je uvijek definirao.</p><p>Taj se stil otprilike može opisati kao 'dupli vid': Neke njezine tetovaže imaju dva do tri puta nacrtan isti crtež, a crteži sui uvijek malo odmaknuti jedna od drugog zbog čega dolazi do ovog 'vrtoglavog' izgleda.</p><p>- Možda zvuči čudno ali ponekad stvari vidim takvima, kao da imam vrtoglavicu - rekla je umjetnica za <a href="https://www.boredpanda.com/double-tattoo-optical-illusion-yatzil-tatts/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook&fbclid=IwAR2ShcCXm0PigNLXRYoKdZNcFTS1vUg3fG9hxHJwJtv6xyUDE-z_ft7YNY8" target="_blank">Bored Pandu</a>, a sama taj efekt naziva 'efektom zamućenja'.</p><p>Dok dva do tri puta ponavlja sliku voli kaže zamisliti da će se ljudima vrtjeti kad gledaju u njenu tetovažu: to je nešto što je oduvijek privlači, da drugima približi način na koji ona sama često vidi svijet.</p><p>- Tetovaže sam počela raditi sa 19 godina, a u početku je vježbala na sebi - kaže ova danas 25 - godišnjakinja koja je svoj stil razvijala proučavanjem različitih tehnika i prilagođavanjem onima koje su joj najviše odgovarale.</p><p>Bitno joj je, napominje. da u radu ima potpunu slobodu, a za svoje crteže tvrdi da ne bi ni trebali biti lijepi: već 'izazovne vizualne senzacije za oči promatrača'.</p><p>- Uživam u stvaranju tog efekta i svakog njegovog malog detalja a kako napredujem kroz proces on postaje samo sve zanimljiviji - rekla je.</p><p>- Mislim da se čak i u svijetu optičke iluzije u tetovažama još puno toga može otkriti i vrlo sam uzbuđena što mogu koristiti neke nove koncepte - dodaje.</p><p>Cijena njene tetovaže, kaže Elizalde, ovisi o veličini, dizajnu i dijelu tijela koji tetovira, no satnica joj se kreće između 1.500 i 2.500 kuna.</p><p> </p>