Tetoviranje crnom kanom curici je spržilo kožu na cijeloj ruci

Madison Gulliver iz Velike Britanije bila je na odmoru u Egiptu sa svojom obitelji - majkom, ocem i starijim bratom. Kako je bila dobra tijekom putovanja, roditelji su je nagradili tetovažom u hotelskom spa centru. Imala je tada sedam godina.

Radilo s o tetoviranju crnim kanom koja se ispere nakon nekog vremena. U početku se sve bilo super, djevojčica je hodala naokolo i ponosno pokazivala crtež koji se protezao rukom.

Međutim, po povratku kući, malena je počela primjećivati plikove na koži, na mjestima na kojima je bila crna kana.

- Najprije smo primijetili male uzdignute mrlje na mjestima gdje je bila kana, ali nije bilo nikakvog crvenila. Sljedećeg jutra cijela tetovaža ju je počela svrbjeti pa smo je oprali, a tada smo otkrili osip na liniji gdje je bila tetovaža - ispričao je njezin otac Martin.

Niña se tatúa con henna y su brazo queda marcado de por vida. Los tatuajes de henna negra que te ofrecen a manera... Objavljuje Pueblo Guerrero u Petak, 25. kolovoza 2017.

Unatoč steroidnim kremama i pomastima, djevojčica je morala posjetiti stručnjaka i to nakon što je nalaz njezine mokraće pokazao poremećaje u razini pH što može ukazivati na kemijske opekline.

#INTERNACIONAL… NIÑA DE 7 AÑOS CON QUEMADURAS POR TATUAJE DE HENNA AGENCIAS EGIPTO Madison Gulliver, una niña de siete... Objavljuje El Diario de Minatitlán u Srijeda, 16. kolovoza 2017.

Stvar se dodatno zakomplicirala jer su liječnici morali rezati plikove kako bi došli ispod do opekotina i pravilno ih liječili. Malena je plakala od bolova.

- Uopće nismo bili svjesni opasnosti i činjenice da crna kana često sadrži visoke razine kemikalije nazvane paraphenylenediamine, ili PPD. Male količine PPD-a obično se nalaze u drugim kozmetičkim proizvodima, kao što su boje za kosu, ali razina pronađena u crnoj kani pokazala se kao okidač ovakve reakcije, osobito kod djece - rekao je otac, a prenosi Prevention.

#OjoConLosTatuajesDeHenna Madison Gulliver de 7 años sufrió quemaduras generadas por un tatuaje de henna negra que se... Objavljuje Reporte Zihuatanejo u Subota, 26. kolovoza 2017.

- Svi tretmani kod kojih se nešto unosi u organizam, a to je i tetoviranje kod kojeg se unose razni pigmenti, mogu uzrokovati reakcije organizma. S ovim trebaju biti upoznati svi korisnici i izvođači takvih usluga. Bitno je da se tretmani obavljaju kod educiranih izvođača koji rade s kvalitetnim proizvodima. Na taj način možemo smanjiti mogućnost reakcija, no ne u potpunosti eliminirati. Također ako se javi nekakva reakcija na unesenu tvar u organizam, bitno je što prije obratiti se liječniku - objasnila nam je Ana Maletić, dr. med. specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije iz Poliklinike Maletić u Zagrebu.

- Ako ostanu ožiljci, oni se mogu vrlo uspješno kasnije tretirati laserski, tako da budu što manje vidljivi - dodala je.

Ocrtavanje tijela kanom stara je tradicija

Inače, ocrtavanje tijela kanom stara je tradicija u mnogim zemljama i obično se radi narančastom (prirodnom) kanom. Ali, kako ta metoda tetoviranja postaje sve popularnija diljem svijeta, tako se ljudi često ocrtavaju crnom kanom koja ponekad zna izazvati alergijsku reakciju.

Foto: Profimedia Sophie Akis

Iskusila je to i Sophie Akis (24) iz Turske prije dvije godine nakon što je tijekom odmora u Maroku odlučila crnom kanom ocrtati ruke. Napravila je to na uličnom štandu, na plaži u Agadiru. Burnu reakciju doživjela je još dok je bila na odmoru, a tamošnji liječnik joj je ruke namazao posebnom kremom i zamotao zavojima kako bi joj bilo lakše putovati kući. Imala je sreće da joj nisu ostali trajni ožiljci, jer se i to zna događati.

Foto: Profimedia

- PPD je odobreni trajni sastojak boja za kosu, ali FDA (američka Agencija za hranu i lijekove) je upozorila na njegovu uporabu na koži u privremenim tetovažama i uputila potrošače da prijave bilo kakve negativne reakcije putem MedWatch Hotline - kaže dr. Birnur Aral, direktorica Instituta 'Good Housekeeping' i laboratorija za zdravlje, ljepotu i okoliš. Dodala je da, prema podacima Sjevernoameričke kontaktne skupine za dermatitis iz 2013. godine, alergijsku reakciju imalo je oko 5,5 posto ljudi testiranih s PPD-om.

Njezin savjet je izbjegavanje tetoviranja crnom kanom, osobito u inozemstvu, budući da kozmetički propisi mogu varirati od zemlje do zemlje.

PROCURILE GOLIŠAVE FOTKE PJEVAČICE: 'Dobivam odvratne komentare, ovo je previše'