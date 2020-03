Tijekom izolacije Britanci više nego ikad udomljavaju ljubimce

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 7 stvari koje bi oboljeli voljeli da svi znamo o koroni i širenju

Ljudi se diljem svijeta zbog korona virusa zatvaraju u svoje domove, no čini se kako je globalna pandemija neke potaknula da u njih puste napuštene životinje.

Od ponedjeljka 23. ožujka vlada Velike Britanije zabranila je javna okupljanja i zaustavila sva društvena događanja, a građani slijede upute da iz kuće izlaze samo kad je to nužno. To se naglo povećanje vremena koje ljudi provode kod kuće odrazilo na pružanje domova novim ljubimcima, primijetili su iz skloništa za životinje Battersea Dogs and Cats Home.

Od ponedjeljka 16. ožujka udomljeno je 155 pasa i mačaka, što je značajan porast u odnosu na isti tjedan prošle godine, kad je udomljena 71 životinja.

Voditelj Battersea Home skloništa Rob Young kaže kako 'ne iznenađuje da ljudi u vrije izolacije traže životinjsko društvo'.

- Mnogi su sad već svjesni da će vjerojatno i nekoliko narednih tjedana morati biti kod kuće pa je zapravo očekivano da razmišljaju o društvu kućnog ljubimca - rekao je Young i objasnio kako se oni kao i skloništa diljem svijeta 'i online komuniciraju sa zainteresiranim udomiteljima pasa i mačaka'.

- Svatko tko želi može sad online tražiti ljubimca, a čim budemo mogli počet ćemo opet aktivno tražiti domove za preostale životinje - kaže Young i zahvaljuje svima koji se u ovo krizno vrijeme odluče udomiti nekog kućnog ljubimca.

