Tiktokerica o bolnom iskustvu: 'Puštanje vjetra na Hitnoj sam platila skoro 8000 eura, užas'

Svakakve muke ljudi podijele na TikToku, no Amerikanka Cinthanie McAllister javila se zbog prilično bizarnog razloga: Jedno ju je 'puštanje vjetra' koštalo nešto manje od 7000 funti, ili oko 7935,10 eura. Srećom, riječ je o jednome od onih smrdljivih koji su je riješili plinova opasnih po život, pa joj danas nije žao, piše The Sun.

Naime, Cinthanie se jednog dana probudila s 'užasno teškim, neizdrživim bolovima u trbuhu' i hitno su je prevezli u bolnicu. Nakon što su izbezumljeni liječnici jurili oko nje, naručujući niz pretraga ne bi li otkrili u čemu je problem, pokazalo se da on nije tako strašan kao što se čini. Cinthanie je ustala, teškom mukom prošetala do toaleta i tamo ispustila - dimnu bombu. Kad je ta operacija bila gotova, posramljeno je zaključila da je njezina bol u trbuhu - nestala.

Foto: TikTok/Cinthianie

I kao da to samo po sebi već nije bilo dovoljno neugodno i traumatično iskustvo, TikTokerica je usto doživjela još jedan neugodan 'udarac': Račun za troškove koje je zbog nje imala Hitna služba, jer nema policu osiguranja.

- Što mislite koliko me koštalo to zadovoljstvo da pustim vjetar na Hitnoj, bez police osiguranja? Ne možete ni pretpostaviti, sigurno više od bilo kojeg iznosa koji bi nekome pao na pamet. Stajalo me oko 7935 eura! – kaže Cinthanie na početku video priloga u kojem objašnjava ako je došlo do spomenutog troška.

Rekla je kako je bol u trbuhu s kojom se probudila bila grozna, kao da ju je prepolovila u području trbuha, tako da nije mogla niti hodati. Puzeći po podu probudila je supruga kako bi je odveo u Hitnu, a tamo su je morali staviti na kolica da bi je odveli u zgradu, jer nije mogla stati na noge od bolova.

- Nisam mogla napraviti koraka, pa me odvezao u ležećem položaju - priča. U tim je trenucima pomislila da joj je možda puklo slijepo crijevo te počela paničariti. No, dok je čekala na pretrage, shvatila je da već neko vrijeme ima potrebu otići na zahod.

- Tako sam ispustila najodurniju bombu od svih koje ste dosad čuli, sigurna sam. Smrdjelo je jezivo, bilo je totalno neženstveno, a opet, bio je to nevjerojatan užitak - priča žena. Tad joj je sinulo da se osjeća puno bolje i da je bol koju je osjećala cijelo vrijeme moda imala veze s plinovima zaostalim u probavnom sustavu. CT je to i potvrdio, pa je napokon mogla i odahnuti. Sve dok nije stigao papreni račun.

Foto: TikTok/Cinthianie

Na njen se video javilo i nekoliko zdravstvenih radnika, sa zanimljivim savjetima.

- Zatražite detaljan račun, a zatim osporite sve što možete jer inače naplaćuju baš sve čega se dosjete - napisao je, tako, jedan pratitelj koji se i potpisao kao zdravstveni radnik.

Drugi je dodao da se pozove na to da će račun platiti gotovinom, jer bi u tom slučaju mogla dobiti popust i veći od 50 posto.

- Tek tada ih obavijestite da ćete plaćati u ratama, pa šaljite po 20 dolara mjesečno i neće vam raditi probleme, pojasnio je.

Među komentatorima je bilo i onih sa sličnim iskustvom.

- Dogodilo mi se jednom... proveo sam sate na Hitnoj da bi doktor rekao da sam samo trebao prdnuti - napisao je.

- Isto se dogodilo mojoj kćeri u Kanadi. No, koštalo ju je samo malo dostojanstva - napisao je još jedan komentator.

Inače, zadržavanje vjetrova dulje vrijeme može izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice pa liječnici britanskog zavoda za javno zdravstvo upozoravaju kako se suzdržavanje nikako ne preporučuje.

Evo šest mogućih problema ako zadržavate vjetrove:

Plin iz usta – ako spriječite da plin izađe iz tijela kroz rektum, on može proći kroz stijenku crijeva i ponovno se apsorbirati u krvotok. Moguće je da dođe do pluća i izdahom se oslobodi – kroz usta. Takvi plinovi u ustima ne izazivaju neugodan miris zato što se sumporni spojevi nastali u crijevima ne apsorbiraju ponovno, no to može izgledati slično podrigivanju jednako je neugodno.

Žgaravica - bol uzrokovana probavnim smetnjama koja se osjeća više u prsnoj kosti poznata je kao žgaravica. Uzrokuje ju želučana kiselina koja se vraća prema grlu, što može ostaviti neugodan kiseli okus u ustima.

Nadutost - nakupljanje plinova u vašim crijevima može uzrokovati nadutost. To može dovesti do kruljenja trbuhu, što mogu čuti i ljudi oko vas. Uz otpuštanje vjetra kad je to potrebno, protiv toga pomažu i redovito vježbanje, žvakanje zatvorenih usta i redovna konzumacija vode.

Probavne smetnje – u medicini je taj sindrom poznat kao dispepsija i za se da uzrokuje bol ili nelagodu u gornjem dijelu trbuha. Mogu se javiti vrlo neugodni grčevi, a zadržavanje plinova u sebi vodi jačanju bolova i neugode.

Divertikulitis - zadržavanje plinova u sebi može dovesti do stvaranja zračnih džepova unutar probavnog trakta. Ako se oni upale, to može uzrokovati stanje divertikulitis, što je stanje koje zahtijeva liječenje. Simptomi uključuju bol u donjem lijevom dijelu trbuha koja se pogoršava obično nakon jela, a mogu je pratiti zatvor, proljev, krv u izmetu i nadutost.