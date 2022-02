Sedam je jednostavnih koraka koje morate slijediti ako želite lakše preboljeti bivšeg. Psihologinja dr. Rumina Taylor iz Londona otkriva savjete koji su zaista uspješni za prevladavanje prekida - od izrade 'putopisa' do toga da ne razgovarate s bivšim.

Kako se nositi sa slomljenim srcem nakon prekida?

Oni koji pate, nakon razlaza trebali bi izbjegavati platforme društvenih medija. Kažu da je vrijeme ono koje popravlja slomljeno srce, ali psihologinja je otkrila korake koje svatko može poduzeti kako bi ublažio bol zbog prekida veze. Rumina Taylor, između ostalog, savjetuje da ne ostajete u kontaktu s bivšim.

Iako je uobičajena preporuka da biste trebali potpuno izbrisati svog bivšeg s društvenih mreža, dr. Taylor kaže da to ne mora biti slučaj. Ta bi vas sjećanja mogla podsjetiti na sretna vremena i dragocjene trenutke, prenosi Daily Mail.

Stavite svoje potrebe na prvo mjesto

- Prvo, podsjetite se da raskid s nekim nikada nije lak ili ugodan, a osjećajima je potrebno vrijeme da se obrade i nastavite dalje. Zapamtite da ste oboje povrijeđeni i stoga je ključno biti ljubazan prema sebi i dati prioritet svojim potrebama - kaže dr. Taylor.

Navikli ste imati značajnu osobu u svom životu i gubitak tog drugog bića, bilo da je to pod prihvatljivim uvjetima ili ne, može ostaviti ljude da se osjećaju usamljeno. Ako se osjećate tako, obratite se prijateljima i voljenim osobama i nemojte se bojati tražiti vrijeme za razgovor, podršku ili nečije društvo. Razgovaranje o svojim mislima i osjećajima može biti korisna metoda obrade gubitka i boli.

Ne održavajte kontakt, samo produžavate agoniju

Hoćete li ostati povezani s bivšim, ovisit će pod kojim okolnostima je veza završila, koliko je vremena prošlo i gdje ste dospjeli zajedno, i kognitivno i emocionalno. Ako se veza završila u prijateljskim uvjetima, moglo bi biti prirodno biti u kontaktu. Također je važno uzeti u obzir svoju motivaciju o održavanju kontakta. Mnogima se to može činiti kao način kojim će ublažiti uzrujanost ili dobiti odgovor na pitanje zašto su stvari pošle po zlu. Često mislimo da kontakt znači da postoji nada za pomirenje ili da zapravo nije gotovo. Kratkoročno, kontakt može ublažiti nevolje i dati određeno olakšanje, ali dugoročno će samo produžiti proces prekida.

Izbjegavajte društvene mreže

Prioritet nakon prekida je briga o sebi i iako društvene mreže mogu olakšati kontakt i povezivanje s drugima, to također može dovesti do toga da se uspoređujemo i očajavamo u vezi s našim životima. Svi znamo da društvene mreže omogućuju ljudima da prikažu život kakav žele, a ne kakav on zapravo jeste, i ovo je ključna stvar koju treba zapamtiti nakon prekida. Može biti korisno odmoriti od društvenih mreža neko vrijeme nakon završetka veze jer se tako možete usredotočite na vlastite misli i osjećaje. Umjesto kontaktiranja s drugima putem društvenih mreža, korisnije je vidjeti prijatelje ili obitelj i provesti vrijeme u 'pravom' društvu drugih ljudi.

Ne žurite mijenjati status veze ili uklanjati stvari, to može dovesti do komentara ili pitanja. Ako se prvo usredotočite na vlastitu dobrobit i obradite prekid, bit ćete se spremniji za čitanje i odgovaranje na sve povratne informacije. S vremenom možda ni nećete htjeti ukloniti sve uspomene na bivšeg, i na sretna sjećanja iz prošlosti. Također, imate izbor što ćete objaviti i hoćete li ponuditi bilo kakav odgovor na komentare i pitanja drugih, a ako ćete nešto i objavljivati, učinite to za sebe, a ne za svog bivšeg.

Zapišite popis svojih snaga

Ako osjetite da ste tužni ili zabrinuti zbog statusa svoje veze, pokušajte identificirati što je to što vam prolazi kroz glavu, a što bi moglo uzrokovati te osjećaje, zapitajte se jesu li te misli činjenice ili samo mišljenja? Ako smatrate da su vaše misli više mišljenja, podsjetite se na to. Na naše misli često utječu naša iskustva i način na koji vidimo sebe, druge i svijet, stoga nismo uvijek u pravu. Čak i ako se osjećamo loše, to ne znači da je stvarno loše. Može li postojati korisniji i uravnoteženiji način gledanja na stvari? Može. Što biste rekli svojoj najboljoj prijateljici kada bi podijelila vaše mišljenje? Neki se ljudi ne osjećaju vrijednima bez druge osobe. Moramo biti svjesni da naša vlastita vrijednost ne ovisi samo o tome jesmo li u uspješnoj vezi.

Svi mi imamo mnoge prednosti, druge stvari i ljude u našim životima koji su važni. Provedite neko vrijeme identificirajući sve stvari koje vas čine onim što jeste i zapišite to. Također može biti korisno zamoliti najbliže da podijele s nama kako nas oni vide i naše prednosti. Pokušajte se prisjetiti primjera kada ste se osjećali dostojnom osobom, a koji su odvojeni od vaše romantične veze. Pokušajte se dnevno sjetiti tri takve stvari i zabilježite ih. Zatim pred kraj dana odredite vrijeme za razmišljanje o takvim stvarima i prisjetite se što se tada dogodilo i što ste učinili. To može biti osobito korisno za podizanje samopoštovanja i preoblikovanje uvjerenja o sebi.

Pogledajte film ili vježbajte

Ponekad nam je možda potreban poticaj da se izvučemo iz naših glava i vratimo se u svoje živote. Ako je to slučaj, uključivanje u aktivnost koja nas uvlači u sadašnji trenutak može biti korisna. Na primjer, izvođenje neke vođene vježbe kao što je pohađanje nastave s instruktorom ili gledanje filmova koje volite i koji vam privlače pažnju. Također možete prakticirati meditacije svjesnosti. To mogu biti aktivnosti koje se temelje na svjesnom hodanju ili vođene vježbe usmjerene na disanje. Ključ je zadržati svoju pažnju u sadašnjosti i stalno je vraćati u trenutak, kada naš um neizbježno postaje rastrojen.

Spremni za novu vezu? Napravite putokaz do uspjeha

Ako se osjećate spremnim za početak nove romantične veze, zašto ne isplanirate korake koje ćete poduzeti da započnete proces? Kako možete upoznati ljude? Kako se osjećati opušteno i zabavno, a ne potisnuto i zastrašujuće? Koga biste mogli zamoliti za pomoć ili savjet? Bi li bilo manje tjeskobno ako vas prijatelj upozna s nekim ili ako biste zajedno izašli upoznati nove potencijalne partnere? Mi smo najbolji kad imamo priliku učiti, pa ako ne ide po planu ili kako ste htjeli, svakako naučite nešto iz toga. Što je dobro prošlo? Što si dobro napravio? Što je potencijalni partner dobro napravio? Što biste sljedeći put učinili drugačije? Možete probati zapisati ključne točke i razgovarati o njima s nekim kome vjerujete kako biste čuli i dobili njihove ideje.

Često kada planiramo i sustavno radimo na novom pothvatu, osjećaj može biti nagrađujući i imati veće šanse za uspjeh. Pristup ljubavi i odnosima na ovaj način ne mora biti dosadan i neromantičan. Krećemo se prema nečemu što želimo, sve u svoje vrijeme i toliko toga možemo naučiti na tom putu. To mora biti uzbudljivo.