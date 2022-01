- Iako je prevara čin sebičnosti, ako je partner inače dobra osoba i ako mu je žao zbog učinjenog te je svjestan da ste povrijeđeni i želi to ispraviti, borite se za spas veze - savjetuje bračni terapeut Andrew Marshall.

No ako je partner nasilan, kontrolira vaš život ili vas iskorištava te vas je prevario, promislite o zajedničkoj budućnosti. Situacija u kojoj je prekid neizbježan je ona u kojoj partner ne želi odustati niti od vas niti od ljubavnika ili ljubavnice, dodaje.

To je, prema Marshallu, situacija trostranog preljuba, jednog od osam tipova preljuba koje je detektirao. Kad u 'pravoj' vezi iskrsnu ozbiljni problemi, preljubnik se okrene trećoj strani, s kojom zapravo ni ne želi ništa više od avanture. Tu su i veze u kojima partneri vode odvojene živote, ali zbog 'obveza' koje ih vežu ostaju zajedno unatoč prevari.

Kako bi vratili izgubljenu bliskost, parovi koji se nađu u takvoj situaciji, trebali bi drukčije rješavati probleme i reagirati na njih. Ako inače reagiraju ljutnjom, trebali bi duboko udahnuti te odgoditi raspravu dok se ne smire.

Ako se zaputite u potragu za dokazima nevjere, mogli biste pogoršati situaciju jer bi vas ono što pronađete moglo psihički slomiti. Pitajte, ne kopajte

Osobe koje preljubima dokazuju svoju privlačnost opasni su partneri jer to je jače od njih. Iako obećavaju da će se promijeniti, rijetko to i učine. Ako na početku veze primijetite da partner spada u ovu skupinu, sreću potražite drugdje, savjetuje Marshall. Njima je usputan seks adrenalinska injekcija i ne razmišljaju o posljedicama.

Kad potraže novog prijatelja

Malo je potrebno da prijateljstvo preraste u preljub. Ne dopustite da zbog prezaposlenosti ne znate što partnera muči jer se razgovorom njeguje bliskost.

Preljub može biti poziv u pomoć

Prevarili ste partnera i želite da vas uhvati - riječ je o preljubu koji je poziv u pomoć. Suočite se s problemima u vezi i pokušajte ih zajedno riješiti.

Oprez! Oko za oko, nevjera za nevjeru

Preljub iz osvete je poput dolijevanja ulja na vatru. Iako izgleda kao da ste izravnali račune, samo ste pogoršali situaciju. Razgovarajte dok ne bude kasno.

Kad rutinski seks stvara znatiželju

Ljudi skloni ovom tipu preljuba našli su se u zamci seksualne monotonije. Pronađite strast, ali ne u tuđem krevetu - otkrijte partneru skrivene želje.

Izgovor za konačan kraj

Partneri kojima je preljub čin prekida nalaze se u vezama koje grcaju u problemima. Iako je teško, pronađite snagu u prijateljima ili obitelji.

Probni rok od 6 mjeseci

Nakon što se preljub otkrije, većina ljudi doživi šok i nevjericu, no parovi to mogu prevladati. Preljub zapravo može ojačati vezu, no najvažnije je ne dopustiti da panika preuzme kontrolu, smatra Andrew Marshall.

- Kad otkriju da ih je partner prevario, ljude hvata panika te misle da odmah moraju nešto poduzeti. No dajte si vremena - savjetuje slavni američki bračni terapeut.

- Parovima preporučujem da prekid odgode za šest mjeseci te da u tom razdoblju uče kako se nositi s nastalom situacijom. Tako izbjegnu početnu paniku, ali i želju da odustanu od spašavanja veze koja se pojavljuje nakon što prođe panični val - dodaje Marshall.

Parovi koji se odluče na spašavanje veze imaju priliku suočiti se sa svim problemima koji su do preljuba i doveli. Ne rješavaju samo onaj problem koji je prelio čašu, nego se posvete vezi jer ne žele da se preljub ponovi. Tako obnavljaju izgubljenu bliskost i iznova grade povjerenje.

- Također, probajte shvatiti da iza svakog preljuba postoji razlog, bila to loša komunikacija, udaljavanje od partnera ili nešto treće. Radom na kvaliteti veze ti problemi se rješavaju, čime se smanjuje i broj razloga zbog kojih partneri mogu ponovno 'odlutati' - upozorava.

Tko prizna, pola mu se prašta

Ne tražite dokaze partnerove nevjere na svoju ruku, nego ga suočite sa svojim sumnjama i pružite mu priliku da vam prizna, savjetuje Marshall.

I za preljub postoji razlog

Proces oporavka počnite tako da shvatite zašto dolazi do preljuba - jer se problemi gomilaju. Tako se odmičete od iscrpljujuće potrage za krivcem.

Ne uplećite djecu u vaše svađe

Ne upućujte djecu u problem jer ona će zauzeti stranu jednog roditelja. Često se dogodi da djeca zamjeraju preljub puno dulje nego partneri.

Prevara je prilika za novi početak

Dobra je strana preljuba što na vidjelo izlaze problemi koje su partneri dugo vremena stavljali pod tepih. Kad se uhvatite u koštac s njima, shvatite da nisu nerješivi kao što ste prije mislili.

Bolje spriječiti nego liječiti

Osigurajte vezu od budućih preljuba. Kad shvatite da je ignoriranje problema u kombinaciji s lošom komunikacijom uzrok preljuba, znat ćete kako ga izbjeći u budućnosti.