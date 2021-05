Prema terapeutkinji Elinor Greenberg, autorici knjige 'Borderline, Narcissistic, and Schizoid Adaptations: The Pursuit of Love, Admiration and Safety', različiti oblici narcisoidnosti mogu ovisiti o nečijem odgoju.

Tip 1. Ekshibicionist - misli da je daleko bolji i pametniji od drugih

Ovakve tipove ljudi stručnjaci još nazivaju i - grandiozni. Oni razmišljaju na način kao što znaju i djeca - 'Gledaj me!'. No, za razliku od ovog tipa narcisoida, djeca odrastu i shvate da se svijet ne vrti oko njih te počinju razmišljati da i njihovi roditelji imaju problema.

- Ali, neki ljudi odrastu u domovima u kojima ih se potiče da budu narcisoidni. Na primjer, govore im da su predodređeni za uspjeh, to im je u krvi, jer ih obiteljsko prezime čini posebnima - objašnjava Greenberg.

Pojam ekshibicionističkog tipa narcisoidnih ljudi objasnila je i Shannon Thomas, socijalna radnica i autorica knjige 'Healing from Hidden Abuse'.

- Misle da su nevjerojatni, da su najpametniji, bolji i snažniji od drugih ljudi, i prilično su uvjereni u to. Čak i kada su sa svojim prijateljima i vršnjacima, vjeruju kako su korak ispred njih - kazala je i dodala:

- Ekshibicionistički tipovi uopće nisu skloni biti nesigurni. Kada ne provode vrijeme hvaleći sami sebe, omalovažavaju sve oko sebe. Oni su često razmetljivo bezobrazni i okrutni prema ljudima, imaju tendenciju ignoriranja ili čak ne primjećuju kako ljudi reagiraju na njih - objašnjava Thomas.

Tip 2. Ormar - obožava privlačiti pažnju dizajnerskim stvarima

Ove tipove zovu još i 'prikriveni', a znaju imati različite osobnosti. Neki od njih možda su odrasli u obitelji drugog narcisoida koji ih je obeshrabrivao. Nisu se mogli s njima natjecati već su im samo davali odobrenja i štovati ih.

To su ljudi koji žele biti posebni, ali su u sukobu oko toga. Poput ekshibicionista, i oni su uvjereni da su samo oni u pravi, ali su puno nesigurniji. Oni ne kažu 'Ja sam poseban', već ukazuju na nešto drugo - na neku osobu, religiju, knjigu, dizajnera... - oni su posebni, a samim time se ovaj tip narcisoida osjeća posebno jer je povezan s njima.

- Na primjer, kada se netko osjeća posebno jer ima dizajnersku stvar, a drugi to vide, tada se osjeća posebno jer je povezan s tom stvari. 'Ormar' tip obično sumnja u sebe pa traži osobu koju može idealizirati - objašnjava Greenberg.

Također, ovaj tip ljudi ima tendenciju ponašati se na pasivno-agresivan način. Recimo, kada su s partnerom u romantičnoj vezi, cijelo vrijeme će im servirati frustracije. Reći će kako će nešto napraviti samo zato da to ne naprave.

- Oni rade ono što žele kada žele to napraviti, a onda izigravaju žrtve. To što stalno govore jedno, a rade drugo, čini da se njihovi partneri osjećaju kao da će poludjeti, počinju preispitivati stvarnost - napominje Shannon Thomas.

Ovakav tip počet će okrivljavati svojeg partnera za stvari koje on nije napravio, a partner čak može povjerovati u to jer mu se osjećaj za realnost kroz vezu s 'ormarom' poremetio.

Dok je ekshibicionistički tip prilično sličan većinu vremena,'ormar' narcisoidi imaju različite osobnosti. Imaju tendenciju djelovati drugačije u javnosti nego kakvi su u privatnom životu. To može biti još više zbunjujuće za njihove žrtve jer će vidjeti nekoga tko je karizmatičan i ljubazan u javnosti, a neugodan i okrutan kada su sami.

Tip 3. Otrovan - uživa gledati kako netko pati dok ga on uništava

Takvi tipovi ljudi žude za kaosom i uništavanjem. Oni ne samo da žele pažnju, nego žele i da se drugi osjećaju loše. Sadistički su nastrojeni, uživaju kad nekoga mogu povrijediti i u nekome izazvati strah. Njima je zabavno gledati kako netko pati dok ga uništavaju.

To su ljudi kojima je sasvim u redu uništiti nečiju karijeru i gledati ga kako propada emotivno, duhovno i fizički.

- Otrovni narcisoidi su poput zle kraljice u Snjeguljici. Kada upitaju zrcalo tko je najljepši na svijetu, a ono kaže 'Snjeguljica', kraljica je odluči ubiti i zadržati njezino srce u kutiji - objašnjava Thomas. Dodaje kako oko otrovnih tipova može biti puno kaosa jer oni to vole.

- Oni crpe energiju iz toga. Harmonija nije njihov cilj. Znaju govoriti da 'mrze dramu', no uvijek se nalaze usred nje - kaže Thomas, a prenosi Insider.