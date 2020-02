Tjeranje 'na pozitivu' još više može otjerati u tugu i depresiju

'Treba se usredotočiti na ono lijepo u životu, ne gubite vrijeme na tugu' - to je rečenica koju će mnogi izreći kao savjet, a da prije toga ne promisle. No, što ako razgovarate s nekim tko je neposredno prije toga doživio raskid desetogodišnje veze, završio na kauču kod prijatelja, bez stana, posla, automobila, novca...

Može li čovjek sve to prebroditi samo tako da se 'odluči' fokusirati se na pozitivno u životu i zanemariti ono što mu se događa? - pita se blogerica Tracey Anne Duncan. Dodaje kako je i sama doživjela takav savjet od svoje učiteljice joge, nakon što je prekinula dugogodišnju vezu i danas je sigurna da je riječ o pristupu koji može biti vrlo toksičan za čovjeka koji se nosi s problemima.

- Savjeti poput ovog samo su me zbunjivali i činili da se osjećam krivom zbog žalosti koju osjećam zbog gubitaka. To što ne mogu s ljudima razgovarati o svojoj tuzi samo je pogoršalo to kako se osjećam. Hodala sam s osmijehom na licu, a iznutra sam se raspadala i gušila od tuge - priča.

Ljudi su vidjeli njen osmijeh, a njoj je, kaže, trebalo sve više viskija da ga održi na licu na brojnim društvenim događanjima na koja je morala stići.

Foto: Dreamstime

- Nakon desetak godina života udvoje, činilo mi se da se moram družiti s ljudima sad kad sam ostala sama. Izvana je izgledalo kao da se zabavljam, a zapravo sam se osjećala usamljenijom nego ikad prije - priča Tracey.

- Za to je Tracey imala vrlo dobar razlog, jer čovjek se ne može osjećati dobro ako s ljudima oko sebe ne može podijeliti negativne emocije - kaže Aimee Daramus, psihologinja iz Chicaga. Ne možete se osjećati istinski voljenima, ako ne možete reći da ste tužni, uplašeni, ili ljuti, jer netko misli da biste trebali biti pozitivni.

- To je način da se povežemo s ljudima, to da s nekim možemo podijeliti emocije i osjećati se voljenima te pokazati tugu i nered koji postoji u nama u određenom trenutku. To je potvrdila i znanost: Kad možemo podijeliti autentične osjećaje, osjećamo se sigurno, pojašnjava Daramus.

Osim toga, oslobađa se oksitocin, hormon koji pojačava osjećaj povjerenja i intimnosti, oslobađa se kad osjećamo da netko poštuje naše osjećaje i želi nam pružiti podršku. Osjećaj ljubavi je zapravo posljedica naleta oksitocina, koji stvara i osjećaj fizičke opuštenosti i mira, kaže psihologinja.

Foto: Dreamstime

- Kad s nekim dijelimo tugu i frustracije, na taj se način povezujemo, a upravo taj osjećaj pomaže da se pomalo umanje negativni osjećaji - kaže i psihologinja Lara Lee Townsend. Dodaje kako kao učiteljica joge uvijek govori ljudima da je važno da se povežu sa svojim osjećajima.

- I umu i tijelu jako je stresno ako morate poricati ono što osjećate. Negativne emocije koje ne možete proraditi mogu dovesti do niza zdravstvenih problema, od želučanih bolesti, glavobolje, kroničnog umora, anksioznosti i depresije, te povećati mogućnost zloporabe alkohola i droga, upozorava. Dodaje kako, iako su tekstovi na kojima se temelji učenje joge puni dobrih vibracija, a joga je usmjerena prema tome da se one ostvare, nigdje ne piše da trebamo razmišljati i osjećati samo pozitivno

Ako se, pak, ponekad morate suočiti s toksično pozitivnom osobom, psiholozi predlažu da im date do znanja da imate potrebu izraziti negativne emocije te da vam oni koji vas žele saslušati pomažu da osjetite poštovanje i brigu i da ih lakše prebrodite.

