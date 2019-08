Tjeskobni ste? Metoda '54321' pomaže vratiti vas u stvarnost

Metoda 5-4-3-2-1 je jednostavna, ali učinkovita metoda, za ponovno uspostavljanje kontrole nad umom kada prijeti tjeskoba, a sastoji se od brojanje unatrag počevši od broja pet. Metoda pomaže osobama koje pate od tjeskobe, da se vrate u stvarnost, oslanjajući se na pet osjetila - vid, sluh, dodira i miris i okus.

Prvi korak se sastoji u tome da osobe pogledaju oko sebe i identificiraju pet stvari koje trenutno mogu vidjeti. Zatim, trebaju identificirati četiri stvari koje čuju, tri stvari koje mogu osjetiti (to može biti bilo što, od stopala do prstena na prstu),dvije stvari koje mogu namirisati i jednu stvar koju mogu okusiti.

Foto: Dreamstime

Ovi koraci mogu se napraviti i brzo, a učinkovitost metode je široko potvrđena.

- Usmjeravanje pažnje na osjetila vraća nas u sadašnjost, a brojanje predmeta ne dopušta našim mislima da odlutaju - rekla je Ellen Hendriksen, psihologinja i autorica knjige 'How To Be Yourself'.

Također i 'Mayo Clinic Health System' predlaže ovu vježbu za umanjivanje osjećaja tjeskobe, jer vježba pomaže preusmjeriti fokus na trenutna zbivanja i odvraća od negativnih misli koje uzrokuju osjećaj tjeskobe.

Foto: Dreamstime

Ova metoda koja se oslanja na osjetila, osim anksioznosti, pomaže i kod liječenja depresije, poremećaja ovisnosti, ublažavanja stresa i kod niskog krvnog tlaka.

Dakle, sljedeći put kada osjetite anksioznost, usredotočite se na ono što možete vidjeti, osjetiti i dodirnuti i tako zanemarite negativne misli koje lutaju u vašoj glavi, prenosi Independent.