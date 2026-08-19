ŠEFOVI IZ SNOVA Radnicima su kupili aute, vodili ih u Panamu, pa i izgradili kuću na Filipinima

Postoje šefovi koji radno mjesto učine boljim, a posao pretvore u gušt. Dobri šefovi ne moraju uvijek ostati samo na riječima - neki su zadovoljstvo trudom, radom i vjernošću svojih zaposlenika pokazali nesvakidašnjim poklonima, od automobila do drugih vrijednih nagrada, od plaćenog team buildinga u Panami do izgradnje kuće na Filipinima. Donosimo nevjerojatne čiji su šefovi odlučili reći "hvala" na prilično spektakularan način, a o kojima smo ranije pisali na 24sata.

Luda priča s Raba: Šefica nas vodi u Panamu. Sve je krenulo iz fore s videom na TikToku...

Jedna od takvih priča stiže s Raba, gdje je šefica beach bara Banova Villa svoju ekipu odlučila nagraditi putovanjem u Panamu. Sve je počelo kao šala. Studenti koji rade u lokalu na službenom TikTok profilu objavili su video u kojem su šefici postavili pitanje koliko pregleda i lajkova trebaju skupiti da ih odvede na team building u Panamu.

- Odgovorila je: "300 tisuća pregleda, 45 tisuća likeova i Kristijan Iličić mora komentirati". Činila mi se to nemoguća misija, no objavio sam prepisku i tagirao Iličića. Na naše veliko iznenađenje objava je već sutra, u samo 24 sata, prikupila sve navedeno, a u dva dana cifra se popela na čak pola milijuna pregleda! Naravno, puno je pomoglo što nas je Kristijan podržao, šerao na svojim face i Instagram profilima te čak komentirao i u konačnici čestitao na uspjehu. Neizmjerno mu hvala! U šoku smo, presretni i još uvijek u nevjerici - kaže inicijator objave Nikola Tadić.

Foto: 24sata

Ekipa je dokaz odmah odnijela šefici, koja se u tom trenutku nalazila na plaži.

- Nije joj bilo dobro - šali se Nikola. Jasmina Javoran održala je obećanje i već idućeg dana kupila karte za 11 od ukupno 17 djelatnika. Šestero ih se zbog fakulteta i privatnih obaveza nije moglo pridružiti putovanju.

Foto: 24sata

- To je jedna vesela ekipa, stalno zbijaju neke šale, a kada su me pitali za put u Panamu, nasumično sam rekla neki ludi broj za koji sam mislila da nema šanse da se dogodi. Iskreno, bila sam u čudu kada su mi drugi dan predočili dokaz, a kad sam vidjela da se javio i Iličić, ushićenje je kod svih bilo na vrhuncu. Malo je reći da smo svi bili u šoku. Oni nisu bili sigurni što ću ja sad, no ja i suprug smo ljudi od riječi i drago mi je da jednoj tako kreativnoj, mladoj ekipi mogu priuštiti to putovanje - kaže Jasmina.

Ekipa je s Jasminom i njezinim suprugom Marinom u Panami provela dva tjedna, i to za doček Nove godine.

'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'

Bilo je suza, tko se tome uopće mogao nadati da će dobiti automobil. Poslodavac me nekoliko puta pitao imam li vozačku, ali nisam ni pomislila da će ovo napraviti. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se ovakvo što uopće dogoditi. Mi smo kao mala obitelj i, naravno, ostat ću kod njega raditi još koju godinu, kroz osmijeh nam je prepričala Katarina Valentić trenutak koji će, kaže, pamtiti cijeli život.

Katarina iz Vođinaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji već je dva desetljeća dio iste poslovne priče. Za 20 godina rada, vjernosti i predanosti poslu od poslodavca je dobila poklon kakvom se nije nadala.

Foto: Privatni album

Sve je počelo naizgled sasvim običnim pozivom na kavu. Poslodavac Martin Kordić, vlasnik obrta u kojem Katarina radi, pozvao ju je kako bi obilježili njezinih 20 godina rada. Dočekali su je buket i torta, a onda je uslijedilo iznenađenje.

- On me pozvao na kavicu jer radim 20 godina u lokalu. Uručio mi je buket i tortu te rekao: 'Imamo mi još nešto za tebe'. Kad sam došla i vidjela auto, bila sam totalno iznenađena - prisjeća se Katarina. Za Kordića, koji je danas osim poduzetničkog posla i načelnik Općine Vođinci te saborski zastupnik, riječ je prije svega o nagradi osobi kojoj vjeruje.

Kuharica od gazdi restorana na Mrežnici dobila automobil: 'Svi smo plakali. Evo, još se ježim...'

Tijekom svih ovih godina bila si prisutna u svim ključnim trenucima, bila si svjedok promjena, rasta, uspjeha i raznih izazova. Tvoj doprinos nije samo u onome što si radila, nego u načinu kako si to radila - s osmijehom, mirnoćom i poštovanjem. Ne postoji zahvalnica, poklon ili riječ koja može u potpunosti opisati koliko smo zahvalni i koliko cijenimo sve što si kroz ove godine napravila. No, danas želimo bar na trenutak zastati i reći ti jedno skromno, iskreno i od srca - hvala, samo je dio pisma kojeg su gazde restorana Zeleni kut na Mrežnici napisali svojoj zaposlenici Jasni Jakšić (46) za 20 godina rada u njihovom restoranu.

Zvečaj: Kuharica od gazde dobila auto na poklon za 20 godina rada | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Pismo su joj uručili samo trenutak prije nego što su joj dali glavni poklon - ključeve novog, novcatog automobila. Jasna je trebala pročitati pismo naglas, pred ushićenim zaposlenicima koji su se okupili oko nje, ali papir su namočile suze, a Jasna nije uspjela pročitati niti jednu riječ.

Još uvijek se ježim od svega, ispričala nam je u kolovozu prošle godine Jasna.

Zvečaj: Kuharica od gazde dobila auto na poklon za 20 godina rada | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Nedavno smo kopali po svim ugovorima i shvatili da će Jasni u veljači iduće godine biti 20 godina što radi kod nas. Mi u veljači ne radimo pa smo shvatili da bi tu njenu obljetnicu trebali obilježiti na neki drugi datum. Prilika se pružila 24. kolovoza jer joj je tad rođendan. Ispalo je sjajno jer je na taj dan rođendan još dvojici naših zaposlenika iz Nepala pa smo odlučili da ćemo proslaviti sva tri rođendana i lijepo se svi skupa provesti - rekla nam je tada šefica Tanja.

Veliko srce Savudrije: 'Šefica Anka sagradila nam je novu kuću na Filipinima'

Anka Janko (59) iz Savudrije nije samo poduzetnica. U obiteljskom restoranu "Porto" zaposlila je tri sestre s Filipina, a kasnije i njihove dvije prijateljice te jednu djelatnicu iz Nepala. No, odnos sa sestrama prerastao je poslovni. Anka im je pomogla kupiti parcelu na Filipinima i financirati gradnju kuće za njih, roditelje i braću.

Foto: Privatni album

- Ne bih željela da se od toga stvara neka nerealna priča. Tri sestre s Filipina kod mene rade već nekoliko godina. Osim što su divne osobe, one su meni postale doslovce kao kćeri. Prirasle su mi srcu jer su poštene, skromne, vole raditi i kao osobe su divne. Uvijek sam u životu htjela imati kćer pored svoja dva sina, koji također rade u restoranu. Dobila sam ih čak tri. Odluka o pomoći pri gradnji kuće na Filipinima došla je spontano. Zapravo, svojim djelatnicima uvijek na neki način nastojim pomoći i to nije ništa čudno. Dobro se dobrim uvijek vraća - skromno će Anka.

Sestre Caranzza, Iris, Jassmin i Ivy u Hrvatsku su došle "trbuhom za kruhom" iz siromašne filipinske regije u kojoj su plaće vrlo male.

- Ona je naša druga majka. Doslovce. Neizmjerno smo njezinoj obitelji zahvalne na svemu. Prvo smo došle u Savudriju sestra Jassmin i ja 2021. godine, a dvije godine kasnije došla je i Ivy. Ovo je sad naš drugi dom te želimo ostati živjeti i raditi što duže. Ma do mirovine - kroz smijeh je rekla Iris.

Foto: Privatni album

Na Filipinima su, kažu, živjeli teško. U trošnoj nastambi bilo ih je osmero pod istim krovom, a mjesečna plaća iznosila je oko 180 eura. Anka kaže da pomoć pri gradnji kuće ne smatra velikim djelom, već pomoći vlastitoj, kako kaže, proširenoj obitelji.

- Divne su. Meni je najveća zadovoljština njihov uspjeh i njihov osmijeh, stalni gosti koji godinama kod nas dolaze i puno srce jer sam okružena dobrim ljudima. Kad su dvije sestre tek stigle kod mene, odmah su mi prirasle srcu. Ne smatram da sam nešto veliko učinila time što sam pomogla pri gradnji kuće na Filipinima. Smatram da sam to učinila za svoju, sad već proširenu obitelj. Jer sam postala dio nje. Pomogla sam jer je ta obitelj bila u potrebi. Kao što sam pomogla bilo kojem svom radniku iz naših krajeva koji se, primjerice, našao u dugovima.

Foto: Privatni album

Anka je prošle godine tri tjedna provela na Filipinima, gdje je upoznala njihove roditelje.

- Jako smo sretne što radimo baš kod Anke. Moja šefica je moja majka u Hrvatskoj. Smatramo se dijelom te obitelji. Ni u snovima se nismo nadale da će nam pomoći sagraditi kuću. Anka ima golemo srce. Na Filipinima je teško kupiti kuću jer je plaća jako mala. Koliko god radio, teško je živjeti i nešto izgraditi za oko 180 eura plaće. Jako sam zadovoljna životom u Hrvatskoj. Poštujem svoju šeficu jer ima golemo srce i jer se prema svojim radnicima ne odnosi kao ‘big boss’, već nas tretira kao kćeri. Uz takvu šeficu ništa nije teško - rekla je Iris na kraju.

Marijanu je šef darovao auto: 'Ovo je kao da 35 godina igrate loto i jednog dana ga i osvojite'

Presretan sam, stvarno ne znam što bih rekao. Uzbuđen sam, nisam očekivao takav dar. Ma zapravo nisam očekivao nikakav. Rođendan mi je već i prošao, tako da me ovo baš jako iznenadilo, razveselilo, zateklo... Osjećaj je fenomenalan, kao da 35 godina igrate loto i onda jednog dana stvarno i dobijete. I to glavni zgoditak - uzbuđeno nam, s neizmjernim veseljem u glasu, ispričao je za 24sata Marijan Ljubić (66), kojem je šef 2022. godine darovao automobil.

Svojevrsni je to dar zahvale za 35 godina neprekidnog rada u tvrtki Nika konstrukcije, čije je sjedište u okolici Varaždina.

Foto: NIKA KONSTRUKCIJE/FACEBOOK

- Marijan je naš vjerni zaposlenik od prvog dana, što znači da je s nama već 35 godina! Česte promjene radne okoline danas su svakodnevica i samim time ovolike godine vjernosti prava su rijetkost. Kad se takav jubilej poklopi s proslavom 60. rođendana, nema boljeg nego zahvalnost izraziti prigodnim darom: novom Škodom Octavijom. Marijanu zahvaljujemo na godinama vjernosti i marljivom radu, a vjerujemo kako će mu dolazak na posao od sada biti još draži i udobniji - objavljeno je na društvenim mrežama tvrtke.

Vlasnik i direktor Nika konstrukcija, Zvonko Kišić, kratko nam je tada telefonski rekao kako je zahvalan Marijanu za sve godine.

Najboljim radnicima je poklonio automobile: 'U nevjerici smo...'

Prošlo je mjesec dana otkad sam prvi put sjeo u poklonjeni Smart. I još sam u nevjerici. Vladimir i Ksenija su divni ljudi, puni razumijevanja za svakoga od nas. Vlasnici Giganta, tvrtke u Kloštru Podravskom kraj Đurđevca koja se bavi PVC stolarijom, skromno su nam tada ispričali da su darivanjem automobila samo željeli s radnicima podijeliti napredak u poslovanju.

- Radi li se o teškoćama pojedinca ili zajedničkom druženju, oni nam prijateljski pruže ruku. To treba cijeniti i zato sam sretan što sam dio tima koji ima veliko srce. Doslovce gigantsko, iskreno se smiješeći ispričao nam je tada Krunoslav Grabić, radnik koji je 2018. proslavio 20 godina rada u toj firmi.

- Cilj nam je da i naši zaposlenici osjete ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata i pozicioniranje na tržištu. Neki od njih s nama su već 20 godina, kad smo započeli proizvodnju PVC stolarije - objasnio nam je Vladimir (50), a njegove je riječi potvrdila i pet godina mlađa supruga Ksenija.

Foto: Željko Rukavina/24sata

Prve ključeve automobila Vladimir je lani u studenom uručio Ivanu Vinkoviću, dugogodišnjem vjernom radniku i gotovo vršnjaku. Druga dva Smarta poklonio je radnicima proteklog mjeseca i ganuo ih do suza.

- To je u neku ruku i nagrada za vjernost i povjerenje koje jedni prema drugima iskazujemo. Bez uzajamog uvažavanja i poštovanja ne bismo dospjeli tu gdje smo danas - govore supružnici Ćurić. Osim što im je cilj da svi osjete napredak, istaknuli su da su radnici i poslodavci u istoj koži.

VIDEO Šef okupio radnike pa im istresao milijune eura: Znam da se mučite s kreditima. Uzmite!

Nije scena iz filma, nego isplata bonusa kakvu radnici vjerojatno neće zaboraviti. Tisuće zaposlenika kineske tvrtke okupile su se na gala večeri, a na pozornici ih je dočekala hrpa gotovine. Osnivač tvrtke Cui Peijun zaposlenicima je podijelio nevjerojatnih 24 milijuna eura, što je gotovo 70 posto njegove godišnje dobiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

🌐🇨🇳$26 million given away at a corporate event in China‼️



This is how the boss of Henan Kuangshan Crane decided to help his subordinates overcome financial difficulties during the Chinese New Year celebration.



Approximately 7,000 employees took as much money as they could… pic.twitter.com/Ok4Ug6X0Hh — 🌐geopolitics in the picture (@geogeolite) February 26, 2026

Na gala večeri za sedam tisuća zaposlenika na pozornicu je izneseno više od osam milijuna eura u gotovini. Radnici su se natjecali tko će u zadanom vremenu izbrojiti najviše novčanica, a osvojeni iznos nosili su kući. Vrhunac večeri uslijedio je kada je Cui prekinuo dodjelu kućanskih aparata i poručio financijskom odjelu:

- Zašto dijelimo perilice rublja? Donesite gotovinu i dajte svima još 20.000 juana (oko 2600 eura) - rekao je. Cui, kojeg su na internetu prozvali "Bogom bogatstva", objasnio je da iza njegove velikodušnosti stoji praktičan razlog.

Foto: X (Twitter)

- Nije da volim dijeliti novac, nego su mladi danas opterećeni kreditima za automobile i hipoteke. Svaka pomoć koju im možemo ponuditi je dobrodošla - rekao je. Tvrtka je slične isplate organizirala i prethodnih godina, a Cui je poznat i po posebnim bonusima za zaposlenice povodom Dana žena.

Šefica platila svojim radnicima luksuzan odmor: Zbog toga je morala zatvoriti vlastiti hotel

Vlasnica hotela na Baltičkom moru platila je svim svojim zaposlenicima odmor na Kanarima u trajanju od pet dana. Platila im je i let te punu uslugu u hotelu. Zbog toga je, za to vrijeme, morala zatvoriti vlastiti hotel u njemačkom Boltenhagenu. Šefica je odlučila nagraditi zaposlenike hotelom od četiri zvjezdice koji leži na plaži.

- Uživamo u moru i suncu i spa tretmanima - napisali su na Facebooku i objavili fotografije.

Foto: Facebook/tarnewitzerhof

Christiane Kühnemann-Springmann (72) vodi hotel zajedno sa svojom kćeri Nicole (49) i imaju 30 zaposlenika.

- Bila je to skupa zabava, ali svaki naš zaposlenik je toga vrijedan. Puno njih kod nas rade već dugo i nama je zajedništvo jako važno - rekla je Nicole, piše Bild.

Šef zaposleniku poklonio Golfa za 25 godina rada

Rasudin Muhić u mesnici 'Brajlović' radio je punih 25 godina i bio jedan od najboljih radnika kada mu je vlasnik Mirza Brajlović na najbolji mogući način svom radniku zahvalio na godinama truda povodom mjeseca Ramazana.

Svom je dugogodišnjem radniku odlučio je pokloniti automobil Golf V.

Foto: Mesnica 'Brajlović' Tuzla/Facebook

- Ramazan je mjesec darivanja i poštovanja. Započnimo ramazanske dane uz darivanje i poštovanje prema svakom insanu. Našem vrijednom kolegi Rasudinu Muhiću za trud i zalaganje u firmi, poklon od direktora mesnice “Brajlović” Golf V za radnika 5+. Kule naš da nam budeš živ i zdrav i da te sreća prati želi ti tvoj prijatelj i drug pa tek onda direktor Mirza Brajlović - napisao je Brajlović.