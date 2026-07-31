Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI NAPUCI

Zavod za zdravstvo upozorava poslodavce: 'Strani radnici moraju proći obavezni pregled'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zavod za zdravstvo upozorava poslodavce: 'Strani radnici moraju proći obavezni pregled'
Zagreb: Građevinski radnici odlaze na posao | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Potvrda o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu (obrazac 18a) od travnja ove godine obvezan je prilog zahtjevu za odobrenjem prvog privremenog boravka za državljane trećih zemalja iz viznog režima

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) upozorio je u petak poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza, zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak moraju obaviti prije dolaska u Hrvatsku. 

Riječ je ponajprije o radnicima iz azijskih i afričkih država, poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu moraju pribaviti prije dolaska u Hrvatsku, ističe HZJZ.

Potvrda o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu (obrazac 18a) od travnja ove godine obvezan je prilog zahtjevu za odobrenjem prvog privremenog boravka za državljane trećih zemalja iz viznog režima.

SVJETSKI DAN HEPATITISA HZJZ upozorio: Testiranja na hepatitis C treba povećati do šest puta kako bi ga eliminirali
HZJZ upozorio: Testiranja na hepatitis C treba povećati do šest puta kako bi ga eliminirali

Obrazac, kažu u HZJZ-u ne smije biti stariji od 90 dana, ispunjava se na engleskom jeziku, a jedan dio ispunjava i potpisuje strani radnik, dok zdravstveni dio ispunjava ovlašteni liječnik uz potpis, pečat liječnika i zdravstvene ustanove.

Liječnik u obrazac upisuje podatke o tome liječi li se osoba od aktivne tuberkuloze, nalaz RTG-a prsnog koša, nalaz kultivacije stolice na bakterije Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B i C te podatke o cijepljenju protiv difterije i tetanusa, dječje paralize i ospica.

HZJZ posebno naglašava da sve navedene pretrage moraju biti obavljene prije dolaska u Hrvatsku, u zemlji iz koje radnik dolazi, te da županijski zavodi za javno zdravstvo i HZJZ ne ispunjavaju Obrazac 18a niti provode naknadne pretrage radi njegova popunjavanja nakon ulaska radnika u Hrvatsku.

Zbog toga poslodavcima i agencijama preporučuje da prije organiziranja dolaska provjere je li obrazac u cijelosti ispunjen, potpisan i ovjeren jer se bez njega ne može uredno provesti postupak izdavanja dozvole za boravak i rad.

STANJE U ZDRAVSTVU Hrstić o impetigu: 'More je čisto, uživajmo u ljetu'. Otkrila i kada stiže novi PET/CT uređaj
Hrstić o impetigu: 'More je čisto, uživajmo u ljetu'. Otkrila i kada stiže novi PET/CT uređaj

Izmjene Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja, koje su stupile na snagu krajem travnja, donijele su niz novih pravila pri zapošljavanju stranih radnika.

 Uz Potvrdu o zdravstvenom stanju i cjepnom statusu (Obrazac 18a), uvedena je i izjava o primjerenom smještaju (Obrazac 17a), koja se prilaže kada smještaj radniku osigurava poslodavac. Pravilnikom su ujedno prvi put detaljno propisani minimalni standardi takvog smještaja, od potrebne kvadrature i opremljenosti do najvećeg dopuštenog broja osoba u prostoru i ograničenja visine najamnine.

HZJZ ističe i da se Obrazac 18a ne smije poistovjećivati sa zdravstvenim pregledom koji se provodi prilikom produljenja privremenog boravka. Riječ je o dva odvojena postupka – potvrda o zdravstvenom stanju pribavlja se prije prvog dolaska u Hrvatsku, dok se zdravstveni pregled pri produljenju boravka provodi u Hrvatskoj. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova
USPON I PAD

Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova

Željko Kerum uhićen je u akciji Uskoka. Uz njegovu poduzetničku i političku karijeru veže se niz kontroverzi. Od prvih zarada, dugova do suludih izjava. 'Rupe? Što mislite kako je meni u Ferrariju'
VIDEO KAOS U CEUTI 24 ljudi poginulo, vojska stigla kako bi odbili navalu tisuća migranata
TISUĆE SE OKUPLJAJU U MAROKU

VIDEO KAOS U CEUTI 24 ljudi poginulo, vojska stigla kako bi odbili navalu tisuća migranata

Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026