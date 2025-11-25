Tko stoji iza frizura Gvardiola i Kovačića u Engleskoj? Ima zlatne ruke

Mateo Kovačić i Joško Gvardiol redoviti su gosti frizera Rossa Parlanea, poznatog pod inicijalima RPB, čije škare nisu samo alat za šišanje, one oblikuju njihov imidž na terenu i izvan njega.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Najmlađi osječki frizer: ‘Na praksi sam kod barbera u Zagrebu. Presretan sam!' | Video: 24sata/Video

Tko je RPB?

Iza popularnog Instagram profila rpb_nq stoji jedan od najprepoznatljivijih barbera u Manchesteru. Njegovi saloni smješteni su na Tib Streetu i Newton Streetu, a u Prestwichu je otvorio i koncept kafića rpbandcoffee, gdje spaja ljubav prema kavi i modernom barberingu.

RPB je, osim toga, vlasnik brenda za njegu kose alott.co, a njegov Instagram profil broji više od 24 tisuće pratitelja koji svakodnevno prate njegov rad i stil.

Gvardiol i Kovačić – klijenti s posebnim statusom

Joško Gvardiol nedavno je napravio vidljivu promjenu imidža pod rukama RPB-a. Video sa šišanja objavljen na Instagramu pokazuje kako RPB precizno skraćuje njegove guste kovrče, uklanja prijašnje šiške i pomaže mu da se vrati na kraći, uredniji stil.

- Ovaj put vjerujemo procesu i stvaramo novi stil. Uvijek pokazujte i podučavajte klijente novim načinima oblikovanja kose. Novi savjeti, svježe ideje - napisao je frizer u opisu videa. Fanovi su promjenu komentirali entuzijastično.

I Mateo Kovačić redovito dolazi u RPB-ov salon. Njegov stil, uvijek uredan i elegantan, također je rezultat preciznog rada ovog frizera, koji zna kako prilagoditi frizuru sportašima s visokom izloženošću i jasnim zahtjevima za izgled.

Zašto poznati biraju baš njega?

Manchester je postao pravi centar moderne barber kulture, a vrhunski sportaši često ulažu u svoj izgled jednako koliko i u treninge. Preciznost, diskrecija i kreativnost RPB-a razlog su zašto igrači poput Gvardiola i Kovačića njemu vjeruju, znaju da će izaći iz salona spremni za terene, društvene mreže i javne nastupe.

Kako se trendovi u sportu i modi stapaju, RPB je postao ne samo njihov frizer nego i savjetnik za stil, pokazujući da dobra frizura može biti jednako važna kao i dobar dribling ili precizan pas.