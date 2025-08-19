Tko voli 'ubiti oko'? Evo koje je najgore vrijeme za drijemanje

Drijemanje je odličan način za borbu protiv umora i obnavljanje razine energije, osobito nakon noći bez sna. Ponekad ništa ne prija više od kratkog popodnevnog drijemeža, no drijemanje u pogrešno vrijeme može vas ostaviti još umornijima ili vam poremetiti san te noći.

San je ključan za naše mentalno i fizičko zdravlje. Većina odraslih osoba treba između sedam i devet sati sna za optimalno zdravlje. Nažalost, to nije uvijek realno za sve. Mnogi ljudi u Sjedinjenim Državama spavaju manje od preporučene količine. Čak i ako mislite da vam ne treba toliko sna kao drugima, istraživanja pokazuju da osobe koje redovito spavaju manje od sedam sati noću češće imaju zdravstvene probleme, navodi Nacionalni institut za zdravlje (NIH).

Drijemanje ne može zamijeniti punu noć sna, ali može pomoći da se osjećate manje umorno i energizirano kako biste lakše prošli kroz dan. Drijemanje može biti korisno za osobe svih dobnih skupina, ali postoje određena upozorenja.

San i drijemanje vrlo su individualni, ali postoji ispravan način kako drijemati, kaže dr. Raj Dasgupta, pulmolog, specijalist intenzivne medicine i spavanja te glavni medicinski savjetnik za Sleepopolis. Drijemanje u pogrešno vrijeme ili predugo može zapravo učiniti više štete nego koristi.

Ako se nakon drijemanja osjećate još umornije ili vam je teško zaspati noću, možda je vrijeme da preispitate svoje navike drijemanja.

Dobro tempirani drijemeži mogu biti korisni, osobito nakon neprospavane noći. Međutim, razlog zašto drijemate i vrijeme kada to činite je važno, naglašava Dasgupta.

Ljudi koji imaju dovoljnu količinu i kvalitetu sna trebali bi se osjećati odmorno tijekom dana, kaže on. No, spavati kvalitetno sedam sati nije lako – posao, društveni život, djeca i telefoni često prekidaju našu rutinu spavanja.

Spavanje može biti spasonosno kada izgubite san. Samo jedna besana noć može uzrokovati umor, teškoće s koncentracijom, razdražljivost i oslabljeno pamćenje sljedeći dan. Popodnevno spavanje može umanjiti te akutne učinke nedostatka sna.

Čak i ako spavate dovoljno, drijemanje može imati pozitivne učinke na zdravlje. Može povećati budnost, smanjiti stres, poboljšati raspoloženje i unaprijediti učinkovitost, kaže Dasgupta. Također je korisno kad je tijelu potreban dodatni odmor – primjerice tijekom bolesti ili nakon napornih tjelesnih aktivnosti.

Ipak, drijemanje u pogrešno vrijeme ili predugo može ometati noćni san i izazvati nuspojave. Osim toga, drijemanje nije rješenje za ozbiljan kronični nedostatak sna ili skrivene zdravstvene probleme.

Kronični nedostatak sna s vremenom može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica, upozorava Dasgupta. Kratkoročno, drijemanje može pomoći ako ste iscrpljeni, ali ne može zamijeniti kvalitetan noćni san niti preokrenuti dugoročne negativne posljedice.

Ako stalno drijemate zbog umora ili pretjerane pospanosti tijekom dana, to može biti znak poremećaja spavanja ili drugog zdravstvenog stanja.

- U tim slučajevima želim prvo tretirati temeljni uzrok - kaže Dasgupta.

Na primjer, ako imate nesanicu, drijemanjese ne preporučuje.

- Najgore što možete učiniti je drijemati ako imate nesanicu, jer time smanjujete prirodnu potrebu za snom navečer - dodaje.

Kada je najgore vrijeme za drijemanje?

To može varirati ovisno o vašem obrascu spavanja i rasporedu, ali općenito je najgore drijemati u kasno poslijepodne i navečer – dakle, izbjegavajte drijemanje nakon 15 sati ili unutar osam sati prije spavanja, savjetuju stručnjaci.

- Ne želite drijemati prekasno u danu, jer onda dođe vrijeme za spavanje, a vi niste pospani - objašnjava Dasgupta. Kasniji popodnevni drijemeži mogu poremetiti cirkadijalni ritam, zbog čega postaje teže zaspati i ostati u snu.

- Cirkadijalni ritam upravlja našim 24-satnim ciklusom budnosti i sna, usklađenim sa sunčevim danom - objašnjava Dasgupta.

Drijemeži bi trebali pratiti prirodni ritam tijela, koji ima dva prirodna pada tijekom 24 sata – jedan prije spavanja, a drugi u ranim poslijepodnevnim satima, između podneva i 14 sati.

Najbolje vrijeme za drijemanje je upravo taj poslijepodnevni pad između 12 i 14 sati. - Iskoristite taj prirodni pad energije - savjetuje Dasgupta. Osobe koje rade u smjenama ili imaju nepravilne rasporede sna trebaju prilagoditi vrijeme drijemanja svojim potrebama.

Koliko dugo je predugo za drijemanje?

- Idealno trajanje je oko 15 do 20 minuta, to je klasični ‘power nap’ - kaže Dasgupta. Neki stručnjaci dopuštaju i do 30 minuta.

- Želim da ostanete u lakšim fazama sna, jer ako drijemate predugo, mogli biste se probuditi iz dubljeg sna i osjećati se još gore - upozorava Dasgupta.

Drijemanje dulje od 30 minuta povećava rizik ulaska u dublje faze sna, što može uzrokovati „sleep inerciju“ – osjećaj zbunjenosti, pospanosti i slabe koncentracije nakon buđenja.

Duga drijemanja, sat vremena ili više, povezuju se i s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, pokazuju istraživanja. Prekomjerno drijemanje tijekom dana također može biti simptom psihičkog ili tjelesnog zdravstvenog problema.

U slučaju bilo kakvih sumnji ili problema – razgovarajte s liječnikom.