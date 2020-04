To je izazov: Izolacija s 11-ero djece, među njima i mala beba

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Veliki vodič: Dovoljno je imati lijekova za sljedeća dva tjedna

Joanne O'Rourke (37) iz Barneta u sjevernom Londonu nedavno je rodila svoje 11. dijete, a par dana prije poroda gostovala je na TV postaji Channel 5 u emisiji 'Me and My 10 Kids: Mega Families' - (Ja i moje 10-ero djece: Mega obitelji).

Joanne, Tommy i od nedavno 11 'klinaca' u Barnetu žive u četverosobnom stanu, a zadnjih su par tjedana kao i većina ljudi, u kućnoj izolaciji zbog širenja korona virusa. Joanne se s djecom zbog poodmakle trudnoće u izolaciju zatvorila još tjedan prije nego je vlada Velike Britanije uvela opću karantenu u zemlji.

Foto: Chanel5

Nije joj kaže bilo jednostavno u poodmakloj trudnoći biti u izolaciji, a liječnici su joj šest dana od kraja termina 25. ožujka odlučili potaknuti porod pa je drugi dan rodila zdravog dječaka teškog 4.1 kg čije je ime obitelj odlučila držati u tajnosti do Uskrsa.

Bolničko je osoblje suprugu Tommyju dopustilo da prisustvuje porodu, ali mamu u bolnici nitko drugi nije mogao posjetiti. Uz to je tek rođeni dječak imao i lakše probleme sa crijevima, zbog čega je hitno prevezen u bolnicu St. Ormond St, a Joanne je zbog pravila socijalne distance za kolima Hitne pomoći morala ići taksijem.

Srećom, dječačić je već nakon jedne noći u bolnici pušten kući, pa je ova mama zadnjih deset dana kod kuće sa svoje 11-ero djece. I dok se 13 ljudi nagurava u malom prostoru mama spava svega tek nekoliko sati dnevno, no ipak kaže da joj dani u izolaciji s djecom 'brzo prolaze', premda je nekad iscrpljena.

Foto: Chanel5

Ispričala je da starijoj djeci stalni boravak u kući najteže pada, no shvaćaju kako je to za njihovo dobro. Bez obzira na tek rođenu bebu i gužvu u njihovom stanu ona u izolaciji pokušava što kvalitetnije provesti vrijeme sa svojom djecom i pazi da oni imaju svakodnevne zadatke i rutinu.

- Za tren dan prođe i ključno je da djeca sada imaju obaveze kakve imaju i inače - kaže ova mama. Ona kaže da njena djeca 'odmah nakon doručka idu rješavati školske zadatke, dok se ona bavi najmlađima ili kućanskim poslovima'.

- Nakon ručka je 'slobodno vrijeme' za djecu - moraju napraviti krevete, a onda se bave svojim aktivnostima poput nogometa ili crtanja - ispričala je ova mama za The Sun.

