Top 10 najzdravijeg voća na svijetu: Marelice, kivi, banane...

Voće sadrži vrijedne sastojke i čuva nas od bolesti, među ostalim srčanih oboljenja, pa i nekih vrsta raka. No ni sve voće, kao i kad je riječ o drugim namirnicama, nije jednako vrijedno, odnosno neke vrste voća imaju 'bogatiji' nutritivni sastav od drugih. Gledamo li nutritivnu vrijednost, učinak na zdravlje, okus, ali i cijenu, evo liste voća koje se zasigurno može smatrati izuzetno vrijednim i svakako se preporučuje kao međuobrok, ili dio voćne salate:

Avokado

Foto: Dreamstime

Najdraže voće mnogim ljudima, posebno vegetarijancima, vrlo je zdravo. Bogato je iznimno vrijednim vlaknima te Pantotenskom kiselinom, koja je poznata kao vitamin B. Bogat je vitaminom K i folatima (B vitaminima topovima u vodi, važnima za diobu stanica), te kalijem, vitaminom C te vitaminima B5 i B6.

Ipak, jedite ih u ograničenim količinama jer su bogati zasićenim masnoćama. U umjerenim količinama one su nam korisne jer pomažu apsorpciju hranjivih tvari iz druge biljne hrane.

Zgnječeno meso avokada možete pojesti i kao namaz na kruhu, s malo začina.

Kivi

Kad pomislite na vitamin C, većini prvo padne na pamet naranča. No kivi je bogatiji vitaminom C od naranče, a ima i druga izuzetno vrijedna svojstva. Među ostalim, bogat je kalijem i magnezijem, vlaknima te vitaminom A.

Odličan je izbor za voćne salate.

Šipak

Nije ga lako čistiti da bismo ga pojeli, no to je voće prebogato sastojcima zbog kojih se trud itekako isplati. Izuzetno su bogati antioksidansima, bogatiji nego borovnice i drugo bobičasto voće, koje se često preporučuje zbog toga. Šipak sadrži više antioksidansa i od zelenog čaja ili crnog vina.

Dobar je izbor kao začin za voćne salate, ali i salate s mesom, ili povrćem.

Marelice

Bogate su željezom i dijetalnim vlaknima te vitaminom A koji je dobar za vid. Također, sadrže i antioksidanse te druge nutrijente važne za jačanje imuniteta.

Mogu biti izuzetno slatke, zbog čega ih djeca posebno rado jedu.

Foto: La Pavla

Bobičasto voće

Od malina, jagoda, pa do kupina i borovnica - to je voće prebogato vitaminom C i drugim antioksidansima. Korisni su za sve dobne skupine, no posebno za starije osobe koje imaju problema s makularnom degeneracijom i bolestima mozga, odnosno raznih vrsta demencije, poput Alzheimerove bolesti.

Višnje/Trešnje

Posebno se preporučuju ljudima koji imaju problema s kvalitetom noćnog sna. Bogate su antioksidansima te sastojcima koji djeluju protuupalno, što ih čini odličnim zalogajem nakon vježbanja. S druge strane, sadrže vrlo malo kalorija, jer se uglavnom sastoje od vode.

Ne zaboravite na štrudlu od višanja.

Banane

Foto: Dreamstime

Bogate su kalijem, vlaknima i vitaminom B6, što ih čini odličnim međuobrokom za zdrave ljude. Općenito pridonose smanjenju krvnog tlaka i pomažu održati zdravi vid.

Odlična su osnova za frape od voća.

Crveno grožđe

Samo koža tog sočnog voća bogata je resveratrolom, koji sadrži antioksidanse i ima protuupalni učinak. Crveno grožđe smanjuje rizik od srčano-žilnih bolesti, te pomaže da jetra lakše očisti otrove iz organizma.

Citrusi

Naranča, limun i limeta poznati su po visokom sastavu C vitamina, no imaju i drugih vrijednih sastojaka: sadrže folate, dijetna vlakna, kalij, tiamin (vitamin B1), kalcij i niacin.

Jabuka

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Njeno veličanstvo među voćem je zasigurno najpristupačnije voće s obzirom na cijenu i dostupnost, a odlične su za zdravlje. Bogate su vlaknima i antioksidansima, pri čemu ih je najviše sadržano u kori, pa ih ne bi trebalo guliti prije jela. Smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti i smrtnost uslijed tog uzroka, kao i rizik od Parkinsonove bolesti, pa čak i nekih vrsta raka.