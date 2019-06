Top 20 činjenica o bradavicama - neke od njih možda niste čuli

1. Nisu jednake

Baš kao što grudi uglavnom nisu identične, tako nisu niti bradavice. Jedna može biti punija od druge, veća, druga bliže pazuhu itd. I to je sasvim normalno.

Ipak, bradavice treba 'imati na oku' jer promjene mogu ukazivati na zdravstveni problem. Ukoliko vam se učini da se nešto promijenilo, na primjer, jedna bradavica izgleda više naboranu nego što je to bila ili se jedan od mnogih bubuljastih kanala na vašoj areoli čini upaljenim ili natečenim, svakako posjetite liječnika.

Ako se promjena dogodi objema bradavicama u isto vrijeme, to može biti utješno, ali kada se mijenja samo jedna, to je već zabrinjavajuće jer može biti simptom raka, infekcije ili nekog drugog problema.

2. Mogu biti uvučene ili stršati

Kod velike većine žena bradavice strše, no kod 10 do 20 posto njih su ravne ili čak uvučene tako da formiraju udubljene na dojkama, no ukoliko je to oduvijek bilo tako, tada razloga za brigu nema. I žene sa takvim bradavicama mogu uživati u stimulaciji jer su jednako osjetljive kao i ove koje strše.

Zabrinuti se trebate kada bradavica postane spljoštena, a nije bila takva - to je razlog za posjet liječniku jer zna ukazivati na rak dojke ili neki drugi zdravstveni problem.

3. Veličina i boja varira

Mogu biti malene kao kovanica od 5 lipa ili puno veće, a boja im zna varirati od svijetlo ružičaste do tamno smeđe. Areola, nešto tamniji krug oko bradavice, zna imati promjer od 2,5 centimetara pa do nekoliko puta više.

4. 'Kvržice' imaju svrhu

Malene izbočine na areolama - pigmentirano područje koje okružuje samu bradavicu - nazivaju se Montgomeryjevim žlijezdama i korisne su jer izlučuju ulje koje pomaže podmazivati bradavicu tijekom trudnoće i dojenja. To ulje ne služi samo za sprječavanje suhoće i ogrebotina već ima i antibakterijska svojstva, a njegov miris može čak i pomoći u privlačenju dojenčadi na dojke.

Neke žene imaju samo nekoliko Montgomeryjevih žlijezdi, dok druge mogu imati na desetke. Njihova veličina i izgled mogu se promijeniti tijekom trudnoće i dojenja. Ali dokle god nisu bolne ili se jedna (ili više njih) ne povećavaju, najbolje je da te izbočine ostaviti na miru. Otečena žlijezda može ukazivati na začepljenje ili infekciju.

5. Znaju biti dlakave

Areole sadrže folikule vlasi, a procjenjuje se da najmanje 30 posto žena ima dlake na bradavicama. Nema ničeg lošeg u tome da na tom području imate dlake ili da dodatno rastu tijekom ili nakon trudnoće.

Ukoliko ste zabrinuti zbog možda previše dlaka na bradavicama, posavjetujte se s liječnikom jer pojačan rast dlačica može biti znak hormonske neravnoteže.

Foto: Shutterstock

6. Pirsing može biti opasan

Prije nego odlučite napraviti pirsing na bradavicama razmislite je li to vrijedno toga. Naime, to povećava rizik od bolnih infekcija i to za čak deset puta. Također, postoji mogućnost da se oštete kanali koji proizvode mlijeko, da dođe do alergijske reakcije ili svraba, ružnog osipa i oticanja tkiva.

7. Iscjedak je normalan

Ne trebate odmah pojuriti liječniku primijetite li iscjedak iz bradavica, proziran ili bjelkast, jer se zna pojaviti nakon stimuliranja bradavica ili seksualne aktivnosti, kada se trljaju ili štipkaju.

Međutim, ukoliko to curkanje potraje više od tjedan dana ili primijetite iscjedak bez da je prethodno bilo neke stimulacije, ili krv - posjetite liječnika. Tekućina iz bradavica može biti znak bezopasnog začepljenja ili ciste, infekcije, hormonalne neravnoteže...

8. Rijetko ih bude više od dvije

U vrlo rijetkim slučajevima osoba može imati treću bradavicu ili čak nekoliko dodatnih, manjih bradavica - koje se ponekad pogrešno zamijene za madeže. To se može dogoditi bilo gdje uzduž okomitih linija grudi, od glave do pete.

Nastanak dodatnih bradavica odvija se već u ranoj trudnoći u vrijeme kada se kod fetusa razvija tzv. 'mliječni greben' preko prsa. Kasnije se taj 'mliječni greben' povlači i ostaju dvije bradavice, osim u rijetkim slučajevima kada se ne povuče u potpunosti i ostane još jedna ekstra bradavica, ili više njih.

Dodatne bradavice mogu se primijetiti pri rođenju ili se znaju povećati i dijagnosticirati u vrijeme puberteta. Obično su bezopasne.

Foto: Dreamstime

9. Trudnoća zna promijeniti boju

Kada žena zatrudni, uobičajeno je da njezine bradavice i areole postaju tamnije boje. 'Krivac' za to su promjene u hormonalnoj ravnoteži koje znaju utjecati na količinu melanina koje tijelo proizvodi, a to mijenja pigment kože.

Trudnoća ne utječe samo na boju bradavica, već kako se povećavaju grudi, rastu i bradavice pa znaju biti izraženije, izbočenije itd.

10. Rak ne znači gubitak bradavice

Nakon dijagnoze raka doke i mastektomije žena ne mora nužno ostati bez cijele dojke i bradavice. Žene se u takvoj situaciji mogu odlučiti za operaciju koja poštedi bradavice te one nakon zahvata ostaju tamo gdje su bile, a oko nje se može rekonstruirati nova dojka.

Međutim, pacijentice često nakon mastektomije gube osjećaj u zahvaćenoj bradavici čak i ako nije kirurški uklonjena.

11. Može se istetovirati

Žene koje prežive rak dojke, a izgube bradavicu, znaju se odlučiti na tetoviranje - na mjestu gdje je nekada bila se istetovira druga 3D tehnikom tako da izgleda realističnije.

Bradavice i areole majstori tetovaže naprave vrlo realistično, trodimenzionalno jer koriste više nijansi i crtaju sjene. Toliko su savršeno nacrtane da je iz daljine teško primijetiti kako nisu prave. Žene su oduševljene rezultatom, a osmjeh im često teško silazi s lica kada se pogledaju u ogledalo, mnoge zaplaču od sreće.

12. Mogu izazvati orgazam

One su mekane, osjetljive i pune živčanih završetaka, tako da ne čudi što se stimulacijom bradavica može doći do seksualnog vrhunca. Ne uživaju sve žene u tome jednako, neke su manje osjetljive dok je drugima igranje bradavicama jednako važno kao i sama penetracija.

13. Stimuliranje zna potaknuti porod

Stimulacija bradavica ne potiče samo pojačano otpuštanje hormona odgovornih za seksualni užitak, već podižu i razinu hormona oksitocina koji pak zna dovesti do kontrakcija tijekom trudnoće. Prema jednoj studiji, trudnice kojima su stimulirali bradavice neposredno prije poroda, dijete su rodile s manje komplikacija od drugih.

14. Osjetljivije su nakon poroda

Bradavice su osjetljivije do nekoliko tjedana nakon poroda pa je nekim ženama dojenje pomalo bolno, no to je sasvim normalno i razloga za brigu nema.

Foto: Dreamstime

15. Važno je pregledavati ih

Svaka žena bi barem jednom mjesečno trebala stati pred ogledalo i dobro promotriti grudi i bradavice, je li sve kao što je bilo ili ima nekih promjena na njima. Trebalo bi ih i prepipati, i to kružnim pokretima od bradavice, areola pa do kompletnih grudi, da ne bi bilo nekih novih izbočina na njima. Samopregled pred ogledalom najprije se radi sa rukama na bokovima, a potom sa rukama podignutima u zrak.

- Samopregled nije dostatna metoda kontrole, ali ga je potrebno rabiti od rane mladosti jer žena može uočiti promjenu (kvržicu) ako dobro upozna vlastito tkivo. Pregledavati se treba između 6. i 10. dana menstrualnog ciklusa jer je tada dojka najmanje ‘čvornata’. Samopregled dojki korisno je učiniti tijekom tuširanja - savjetuju stručnjaci Hrvatske lige protiv raka.

Savjetuju periodičan odlazak na mamografiju ili ultrazvuk jer se tim metodama može razlikovati cista od solidnog tumora, no neki se karcinomi, kažu, mogu razlučiti samo ultrazvučno.

16. Znaju biti presuhe

Bradavice sadrže male uljne žlijezde čiji zadatak je podmazivati kožu tog područja, no to ponekad nije dovoljno, posebno ako se upija u grudnjak ili majicu - pa koža postane previše suha. To se može dogoditi i ako tijelo nije dovoljno hidratizirano pa povećajte unos tekućine imate li tih problema.

Također, izbjegavajte ribanje sapunom jer i to pogoduje isušivanju koće na dojkama. Ako su previše suhe, namažite ih, na primjer, vazelinom ili balzamom za usne.

Foto: Fotolia

17. Suhoća je ponekad znak bolesti

Ukoliko su bradavice suhe, ljuskaju se ili svrbe iako ste ih mazali, ili se to događa samo na jednoj dojci, svakako posjetite liječnika jer se može raditi o Pagetovom karcinomu bradavice, što je poseban oblik raka dojke koji zahvaća bradavicu i areolu.

18. Znaju se upaliti

Ako jedna ili obje vaše bradavice postanu crvene, bolne i vruće na dodir, odmah se javite liječniku. Naime, to su znakovi upale i mogu signalizirati infekciju koja se naziva mastitis.

Ti simptomi, također, mogu biti znakovi upalnog raka dojke, rijetkog agresivnog oblika raka koji čini jedan do pet posto svih karcinoma dojke.

19. Nije svaka izraslina opasna

Žene se znaju uspaničiti kada na bradavicama ili oko nje ugledaju čudnu smeđu nakupinu koju prije nisu imale, no tu se zna raditi o seboreičnoj keratozi, izraslini koja je bezopasna i lako se uklanja. Drugi benigni oblik promjene su angiomi - svijetle crvene točkice sastavljene od sićušnih krvnih žila, i one su bezopasne te razloga za brigu nema.

20. Zašto strše pa se vrate?

U bradavicama se nalaze živčane stanice koje su dio simpatičkog živčanog sustava koji kontrolira nevoljne pokrete i pomaže u reakciji na vanjske podražaje. To je razlog zašto bradavice znaju početi stršati tijekom uzbuđenja ili kada ih majica dodiruje, hladno im je itd., prenosi Health.