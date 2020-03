Top 6 krojeva traperica koje će zamijeniti vaše skinny jeans

Volumen je u svijetu mode, tijekom posljednjih par godina toliko spominjana riječ, da nije niti čudo da je osvojio i svijet naših omiljenih traperica. Neki svjetski modni mediji ističu da je "skinny jeans mrtav", iako je tako dobro nositi uske rastezljive traperice i tuniku. Naravno, nećemo sada najednom pobacati svoju slim denim investiciju, ako nam je to dio stila, već možda prigrliti neki od ovogodišnjih trendova.

Ravan, malo kraći kroj traperica u crnoj, plavoj ili bijeloj varijanti najpopularnija je forma sezone. Djeluju udobno, neopterećeno i pristaju raznim varijantama stylinga, od majice i sakoa do topa i bomberice.

- Bilo mi je teško odlijepiti se od skinny traperica, no mislim da to dolazi i s godinama, u skinnyju izgledaš rokerski, a u "dad's" jeansu nekako elegantnije - komentirala je kreativna savjetnica Camille Charrière.

Trapezice imaju visoki struk i razne dužine, od polovice listova do poda i dolaze u raznim plavim i tamnim varijantama. Dugačke do poda imaju jedan bonus, a to je da figuri vizualno daju po par centimetara. kad su skraćene, idealne su za balerinke, natikače i tenisice.

Traperice s raznim prorezima, sa strane ili naprijed već su popularne kod ljubiteljica ležernih krojeva s neobičnim detaljima.

Nedavno su na scenu stupile traperice koje imaju vintage kolažni motiv, izgledaju kao da su sklepane od više pari hlača. Djeluju jako hipijevski i nose se na ležerne kapute, natikače i zamjenjuju nekadašnji rokerski štih.

Traperice glume trenirku, napravljene su od mekanog pamuka i imaju gumu na struku, a ponekad i oko gležnja. Trend idealan za obožavateljice super-ležernog stylinga.

Ofucane traperice i dalje su tu, no nisu toliko trendovski orijentirane niti razvaljene, pošto je ponuda stilova sada nešto veća. U svakom slučaju, kad hlača više nema nego ima, znak je da nabavite nove, koje pokrivaju većinu noge.

