Top 7 recepata s trešnjama: Ove slastice morate isprobati!

Sezona sočnih trešanja je u punom jeku, a traje sve do kraja srpnja, što je kratko s obzirom na njihovu popularnost. Slatke trešnje, osim što su jako ukusne i vrlo zdrave, idealne su za međuobrok. Jedan kilogram trešanja ima samo 320 kalorija, a 80 posto njihove mase je voda. Ovo voće gotovo i da ne sadrži masti pa su odlične za one koji pokušavaju izgubiti kilograme na zdravi način. Trešnje su bogate antioksidansima, posebno antocijaninima, koji im daju jarku crvenu boju. Antioksidansi iz trešanja smanjuju upalne procese i odlični su za prevenciju mnogih bolesti.

U nastavku slijede recepti s ovom kraljicom proljeća, ako ste ljubitelj trešanja, nećete im moći odoljeti!

Crumble s trešnjama

Sastojci: Nadjev: 1 kg svježih trešanja, otkoštenih, 50 g šećera, 1 limun, ½ žličice ekstrakta vanilije; Crumble: 150 g glatkog brašna, 100 g hladnog maslaca, ½ žličice soli, 70 g svijetlog smeđeg šećera, 100 g zobenih pahuljica, 40 g listića badema

Priprema: Pomiješajte trešnje sa šećerom, ekstraktom vanilije te sokom i koricom limuna. Premjestite ih u posudu za pečenje premazanu s malo maslaca. Glatko brašno i hladni maslac izradite rukama u mrvičastu smjesu pa dodajte preostale sastojke. Nakon kratkog miješanja rasporedite dobiveno tijesto preko trešanja. Pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 200 stupnjeva. Crumble bi trebao biti gotov za otprilike pola sata. Poslužite toplo, u klasičnoj kombinaciji sa sladoledom od vanilije.

Puding-kolač s trešnjama

Sastojci: 20 g brašna, 90 g mljevenih tostiranih lješnjaka, 5 g škrobnog brašna, 125 g šećera, prstohvat soli, 8 žumanjka, 310 ml slatkog vrhnja, 600 g trešanja, šećer u prahu za posipavanje

Priprema:

Korak 1: Lješnjake prepecite u tavi bez masnoće, oljuštite kožicu i izmiksajte u električnoj sjeckalici. Umutite žumanjke sa šećerom, dodajte brašno, škrob i sol, zalijte s vrhnjem i sve dobro izmiješajte.

Rolada s trešnjama i rakijom

Sastojci: 4 žumanjka, 100 g šećera, 50 g brašna, 50 g škrobnog brašna, 4 bjelanjka, žlica kakaa; Krema: 4 žumanjka, 150 g šećera, 160 g maslaca, žličica ekstrakta vanilije, 0,5 dl trešnjevače, 1 dl vode, 4 žlice šećera, 250 g trešanja

Priprema:

Korak 1: Žumanjke i šećer miksajte na pari, pa dodajte maslac i nastavite miksati dok ne dobijete glatku kremu. Pri kraju umiješajte vaniliju. Izmiksajte žumanjke sa 75 g šećera dok smjesa ne postane gusta i svijetla. Bjelanjke istucite s preostalim šećerom u čvrsti snijeg.

Korak 2: Umiješajte k tome prosijano i škrobno brašno te kakao. Lim obložite papirom za pečenje i premažite tanko maslacem. Zagrijte pećnicu na 200°C i pecite biskvit oko 15 minuta. Zagrijte vodu i šećer dok ne dobijete gusti umak pa umiješajte trešnjevaču.

Korak 3: Izvadite pečeni biskvit na radnu površinu, natopite ga sirupom od šećera i trešnjevače. Premažite bijelom kremom, rasporedite trešnje bez koštica i savijte ga po dužoj strani. Ukrasite roladu s malo kreme i trešnjama.

Raskošna torta s trešnjama

Sastojci: 250 g brašna, 1 i 1/2 žličica praška za pecivo, 150 g čokolade za kuhanje, 125 g maslaca, 2 jaja, 125 ml kiselog vrhnja, 250 g smeđeg šećera, 125 ml vode, 1/2 žličice soli, Nadjev: 300 g marmelade od trešanja, 300 g trešanja, 3 žlice likera od trešanja, 2 dl slatkog vrhnja, crveni preljev za torte

Priprema:

Korak 1: Kalup za torte obložite papirom za pečenje. Brašno, prašak za pecivo i sol lagano izmiješajte. Čokoladu i vodu otopite na parnoj kupki. Ostavite neka se ohladi. Pjenasto umutite maslac i smeđi šećer. Miješajući dodajte jedno po jedno jaje, otopljenu čokoladu, kiselo vrhnje i brašno.

Marmelada od trešanja

Sastojci:

1 kg trešanja

400 g šećera kristala

voda

Priprema: Usitnjene te očišćene trešnje i šećer s malo vode kuhajte pola sata. Kad je marmelada gotova, ulijte je u bočice.

Sorbet od trešanja

Sastojci:

500 g otkoštenih trešanja

150 g javorova sirupa

250 ml hladne vode

5 g brašna od sjemenki rogača

sok 1/2 limuna

Priprema: Izblendajte javorov sirup i hladnu vodu s brašnom od sjemenki rogača u blenderu. Dodajte očišćene trešnje i opet izmiksajte dok ne dobijete kremastu masu. Smjesu stavite u aparat za izradu sorbeta, ili ako ga nemate napravite ga ručno. Stavite metalnu posudu u zamrzivač i dobro je rashladite. Kad ste pripremili bazu za sorbet, stavite je u rashlađenu metalnu posudu pa brzo vratite u zamrzivač. Nakon pola sata izvadite i promiješajte drvenom žlicom. Ponovite postupak svakih pola sata tijekom prva dva sata, a zatim ostavite da se stisne do kraja i poslužite.

Muffini s trešnjama

Sastojci:

220 g brašna

100 g šećera

žlica praška za pecivo

1 jaje

180 ml grčkog jogurta

120 ml suncokretova ulja

120 ml mlijeka

prstohvat soli

200 g očišćenih trešanja

Priprema: Odvojite žlicu brašna od izvagane količine. Ostatak brašna pomiješajte s praškom za pecivom i soli. U drugoj posudi izmiksajte jaje sa šećerom pa dodajte grčki jogurt, mlijeko i ulje. Dodajte suhe sastojke i promiješajte žlicom. Očišćene i prepolovljene trešnje uvaljajte u brašno koje ste na početku odvojili, a potom ih pažljivo umiješajte u smjesu za muffine. Kalupe za muffine namastite pa dodajte nekoliko žlica smjese u svaki. Napunite ih do polovice. Zagrijte pećnicu na 200°C i pecite 20-ak minuta. Redovito ih provjeravajte između 15 i 20 minute jer vrijeme pečenja uvelike ovisi o vašoj pećnici. Pričekajte da se muffini malo ohlade u kalupu, a potom ih pažljivo izvadite i pospite šećerom u prahu.