Ryanair najavio rekordni ljetni red letenja za Hrvatsku, ali i masovna ukidanja linija u EU

Ryanair, vodeći europski i hrvatski niskotarifni zračni prijevoznik, najavio je svoj najveći ljetni red letenja za Hrvatsku. Sezona počinje s pomicanjem kazaljki sata u ožujku, a završava zadnjeg vikenda u listopadu. Kompanija će bazirati devet zrakoplova, otvoriti ukupno 118 linija te ponuditi čak 4,3 milijuna sjedala - što predstavlja rast od 5 posto u odnosu na prošlu godinu.

Nova ekspanzija pokriva sedam zračnih luka, uključujući tri baze - Dubrovnik, Zadar i Zagreb. Među novim linijama posebno se ističu letovi iz Dubrovnika prema Budimpešti i Gdanjsku.

Pokretanje videa... 01:00 Ryanair | Video: 24sata/pixsell

Na konferenciji za medije u Zagrebu istaknuto je kako ovaj rast dodatno potvrđuje snažan oporavak hrvatskog turizma i zračnog prometa nakon pandemije.

Konkurentni troškovi poslovanja omogućuju širenje cjelogodišnjih linija i povećanje dostupnosti putovanja za građane i turiste – poručili su iz Ryanaira.

Kompanija naglašava kako Hrvatska trenutno ima prednost nad nekim drugim europskim tržištima poput Austrije, Francuske i Njemačke, gdje visoki porezi i naknade usporavaju oporavak zračnog prometa. Dio kapaciteta upravo zbog povoljnijih uvjeta preusmjeren je na hrvatske zračne luke. Ryanair smatra da bi dodatno ukidanje određenih poreznih opterećenja moglo dodatno potaknuti rast, povećati promet i osigurati dugoročnu konkurentnost Hrvatske kao turističke destinacije.

- Ryanair s ponosom najavljuje svoj najveći ljetni red letenja za Hrvatsku, s 4,3 milijuna sjedala i 118 linija. Ovo ulaganje, potpomognuto s devet baziranih zrakoplova u Dubrovniku, Zadru i Zagrebu, osigurava snažnu cjelogodišnju povezanost te podržava tisuće radnih mjesta i daljnji razvoj turizma. Linijama u zimskom redu letenja želimo potaknuti i cjelogodišnji turizam - rekao je glavni komercijalni direktor Ryanaira, Jason McGuinness.

Dodao je kako konkurentni uvjeti omogućuju daljnji rast i proširenje mreže niskotarifnih letova, čime Hrvatska dodatno jača svoju poziciju jedne od najatraktivnijih europskih destinacija.

Povodom najave rekordnog reda letenja, Ryanair je pokrenuo trodnevnu akcijsku prodaju karata s cijenama od 30 eura naviše, dostupnu isključivo putem mobilne aplikacije kompanije.

Najavljeni rast potvrđuje nastavak snažne ekspanzije Ryanaira u Hrvatskoj, uz očekivanja daljnjeg povećanja broja putnika, jačanja turističkog sektora i razvoja domaćeg gospodarstva - poručuju iz najveće europske zrakoplovne kompanije.

Foto: Wikimedia Commons

Ryanair se tako profilirao kao najprisutnija zrakoplovna kompanija na hrvatskom tržištu, no došlo je i do određenih smanjenja kapaciteta u Europi, kao dio Ryanairovog “rata” protiv aerodroma, gradova i država s visokim cijenama, pri čemu je ukinuto više stotina tisuća sjedala.

Primjetno je i da najprometnija hrvatska zračna luka, ona zagrebačka, ove godine nije dobila niti jednu novu liniju. Govoreći o strategiji kompanije, istaknuli su kako ove godine očekuju 208 milijuna putnika, što je rast od četiri posto. Naručeno je i 300 novih Boeingovih zrakoplova, a trenutno Ryanair leti sa 224 aerodroma.

Širom Europe ukidaju letove

No, dok u Hrvatskoj Ryanair širi kapacitete, u Europi najavljuju ukidanja tisuća letova, što će utjecati na milijune putnika. Niskotarifni avioprijevoznik za 2026. godinu planira ukidanje brojnih linija u Španjolskoj, Francuskoj, Njemačkoj i drugim zemljama. Odluka dolazi nakon vrlo aktivne 2025., u kojoj je tvrtka s jedne strane širila mrežu letova, a s druge se suočavala s problemima poput kašnjenja isporuke zrakoplova Boeing.

Ukupno bi moglo biti ukinuto oko tri milijuna sjedala, što će posebno pogoditi manja europska odredišta, piše Euronews. Ryanair je još u listopadu 2025. objavio da u zimskom redu letenja ukida 24 linije prema i iz Njemačke, smanjujući kapacitet za gotovo 800.000 sjedala.

Najviše su pogođene devet zračnih luka, uključujući Hamburg, Berlin, Köln i Frankfurt-Hahn, dok operacije u Leipzigu, Dresdenu i Dortmundu ostaju obustavljene i tijekom 2026. godine. Kao razloge navode visoke naknade za kontrolu zračnog prometa, sigurnost, ali i visoke njemačke zrakoplovne poreze.

Njemačka je, kažu, jedno od tržišta čiji se zračni promet najmanje oporavio nakon pandemije.

- Izuzetno visoki troškovi pristupa u Njemačkoj u oštroj su suprotnosti sa zemljama poput Irske, Španjolske i Poljske, koje nemaju zrakoplovne poreze, ili Švedskom, Mađarskom i Italijom, gdje se porezi ukidaju kako bi se potaknuli promet, turizam, radna mjesta i gospodarski oporavak - poručili su iz Ryanaira.

Iz kompanije dodaju kako je Njemačka zbog toga tržište s najslabijim oporavkom u Europi, s prometom na svega 88 posto predpandemijske razine, te da će kapaciteti biti preusmjereni na zemlje s povoljnijim uvjetima. Spremni su, kažu, i za povratak u Njemačku ukoliko vlada smanji poreze i naknade.

Smanjenja letova značajna su i u Španjolskoj. Nakon ukidanja milijun sjedala u zimskom rasporedu 2025., tvrtka će u ljetnom redu 2026. smanjiti kapacitet za dodatnih 1,2 milijuna sjedala. Obustavljeni su svi letovi za Asturiju i Vigo, zatvara se baza u Santiagu de Composteli, dok se smanjuje broj letova za Santander i Zaragozu, a ukidaju veze s Kanarskim otocima. Baza u Jerezu, zatvorena ove sezone, neće raditi ni 2026.

Razlog je, kako tvrdi Ryanair, spor sa španjolskim operaterom zračnih luka Aena zbog povećanja poreza i naknada, ali i “nezakonitih kazni za prtljagu” uvedenih od strane španjolske vlade.

- Aenin monopolistički pristup cijenama znači da male regionalne zračne luke naplaćuju gotovo iste cijene kao velike, prometne zračne luke poput Madrida, Barcelone, Palme i Malage. Zato Ryanair prebacuje kapacitete na veće i povoljnije zračne luke - navode iz kompanije.

Smanjenja je bilo i u Belgiji. U Francuskoj je Ryanair u zimu 2025. ukinuo 750.000 sjedala i 25 linija zbog viših zrakoplovnih poreza, obustavivši letove za Bergerac, Brive i Strasbourg. Linije za Bergerac će biti ponovno pokrenute za ljeto 2026., dok Brive i Strasbourg ostaju ukinute.

Komercijalni direktor Jason McGuinness upozorio je da su moguća i daljnja otkazivanja. Od 27. ožujka Ryanair zbog ekoloških poreza obustavlja letove iz zračne luke Clermont-Ferrand Auvergne, odakle trenutačno leti za London, Porto i Fes. Linija Dublin-Rodez također je ukinuta za 2026.

Iz zimskog reda letenja 2026./27. Ryanair uklanja 20 linija i milijun sjedala iz Bruxellesa i Charleroija, zbog novog belgijskog zrakoplovnog poreza koji se udvostručuje na 10 eura po putniku. Odluka utječe na destinacije poput Milana, Barcelone, Lisabona i Krakova, a smanjenje kapaciteta u Belgiji iznosi oko 22 posto.

Ryanair je također povukao pet zrakoplova iz baza i poručio: “Ako vlada želi oživjeti belgijsko gospodarstvo, trebala bi ukinuti ovaj štetni porez i potaknuti promet i turizam, a ne ga udvostručiti.”

Od kraja ožujka Ryanair ukida svih šest linija prema i s Azora, što će pogoditi oko 400.000 putnika godišnje i smanjiti kapacitet u Portugalu za otprilike 22 posto. Razlog su viši troškovi kontrole zračnog prometa od strane portugalskog operatera ANA, kao i EU porezi na kratke letove. Ryanair tvrdi da monopol ANA-e nema plan za razvoj niskotarifne povezanosti, te poziva portugalsku vladu na intervenciju. ANA je odbacio optužbe i tvrdi da je dijalog otvoren.

Smanjenja letova najavljena su i za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju te Litvu, uglavnom zbog preusmjeravanja resursa na područja s rastućom potražnjom, poput Hrvatske. U Banjoj Luci broj tjednih letova smanjuje se sa šest na dva, na linijama za Beč, Memmingen i Baden Baden.

U Nišu se ukidaju dva tjedna leta, po jedan za Beč i Maltu. Ryanair također od travnja ukida dvije linije između Irske i Litve: Belfast-Kaunas i Dublin-Palanga, dok su linije iz Vilniusa za Stockholm također ukinute.