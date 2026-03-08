U osam dana vratilo se 845 Hrvata s Bliskog istoka: 'I dalje pratimo cijelu situaciju...'

Vlada Republike Hrvatske u proteklih je osam dana organizirala niz repatrijacijskih letova s područja Bliskog istoka, kako bi omogućila povratak stotinama hrvatskih državljana koji su se u trenutku izbijanja sigurnosne krize nalazili u regiji kao turisti ili u tranzitu. Operacije su provedene u koordinaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI), pod operativnim vodstvom ministra Gordana Grlića Radmana.

Prema podacima Vlade, do nedjelje 8. ožujka 2026. u 18 sati izravno je repatrirano ukupno 845 hrvatskih državljana. Riječ je o osobama koje su izrazile želju da napuste krizno područje.

Prva repatrijacija organizirana je 3. ožujka iz Izraela, kada je charter letom kompanije Trade Air u Hrvatsku vraćeno 13 hrvatskih hodočasnika. Dan kasnije organizirano je više letova iz Dubaija. Croatia Airlines je letom preko Herakliona prevezao 157 putnika, među kojima je bilo i 11 beba, a prioritet je bio dan najranjivijim skupinama. Istoga dana organizirana su i tri charter leta lokalnih prijevoznika uz potporu Vlade Republike Hrvatske, kojima je u domovinu vraćeno još 437 hrvatskih državljana.

Najnovija repatrijacija provedena je 7. ožujka iz Rijada. Zrakoplov Croatia Airlinesa prevezao je 150 putnika, među kojima su bili hrvatski državljani koji su prethodno boravili u Kataru, Kuvajtu, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. Dodatni broj građana vraćen je u Hrvatsku i drugim organiziranim načinima prijevoza, također uz potporu države.

Uz organizirane letove, dio hrvatskih državljana i rezidenata napustio je područje Bliskog istoka redovnim komercijalnim linijama. Prema procjenama nadležnih institucija, ukupno se u Hrvatsku u proteklim danima vratilo više od tisuću ljudi.

Vlada ističe kako su repatrijacijskim operacijama omogućili povratak svim hrvatskim državljanima koji su željeli odmah napustiti krizno područje.

Zagreb: Dolazak hrvatskih građana s Bliskog istoka letom iz Rijada | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tijekom operacije Hrvatska je surađivala s brojnim državama članicama Europske unije te partnerskim i susjednim državama. U duhu europske solidarnosti na pojedinim letovima omogućeno je i prevoženje državljana drugih država. Istodobno su pojedini hrvatski državljani repatrirani i letovima organiziranim u suradnji s drugim državama, među kojima su Austrija, Slovenija, Luksemburg i Italija.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavlja pratiti sigurnosnu situaciju u regiji i ostaje u pripravnosti za eventualne dodatne potrebe hrvatskih državljana.

S obzirom na postupnu obnovu redovitih zračnih linija i smanjeni interes za dodatne organizirane letove, hrvatskim državljanima koji su rezidenti u državama regije preporučuje se korištenje dostupnih komercijalnih letova, uz praćenje uputa lokalnih vlasti.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske:



UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr



KATAR I OMAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr



BAHREIN I KUVAJT

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: +965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr



SAUDIJSKA ARABIJA, JORDAN, LIBANON I SIRIJA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr



IRAK

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad) Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr



IRAN

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr



IZRAEL

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr



TURSKA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara) Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr



CIPAR

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena) Dežurni telefon: +30 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr

