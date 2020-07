Top namirnice koje pomažu u mršavljenju: Bobice, jogurt, jaja

Stručnjaci se slažu da je kod mršavljenja ključno da češće jedete određene namirnice kako bi si olakšali taj proces. Zato u svoju prehranu uvrstite jaja, grah, grčki jogurt

<h2>1. Jabuke</h2><p>Srednja jabuka ima oko 95 kalorija i 5 grama vlakana. Kora jabuke također je bogat izvor ursolijeve kiseline, prirodnog biljnog spoja koji povećava sagorijevanje masti. Pored toga, jedna studija izvijestila je da su žene koje su u svoju prehranu dodale tri male jabuke dnevno (što je oko 200 kalorija) izgubile malo više od 2,5 kilograma u 12 tjedana, više nego one koje nisu uvrstile voće u svoju prehranu.</p><h2>2. Šparoge</h2><p>One mogu pomoći kod nadutosti i gubitka kilograma zahvaljujući svojim diuretičkim svojstvima i visokom sadržaju vlakana. Ovo povrće je prepuno drugih hranjivih sastojaka, uključujući vitamine A, C, E, K i B6, kao i željeza, bakra, kalcija i bjelančevina. Uz to, bogat su izvor antioksidansa.</p><h2>3. Grah</h2><p>Grah je jedna od najboljih namirnica za mršavljenje. On se polako razgrađuje, tako da može pomoći u gubitku kilograma jer se dulje zadržava u crijevima pa se i dulje vremena osjećate sitima. Pola šalice graha sadrži oko 110 kalorija i sedam grama proteina i smatra se izuzetno hranjivom namirnicom koja pruža antioksidanse poput željeza, kalija i cinka.</p><h2>4. Bobičasto voće</h2><p>Bobičasto voće ima malo kalorija, bogato je vlaknima, a i zadovoljit će vašu želju za nečim slatkim bez ikakvog dodatnog šećera. Jedno istraživanje otkrilo je da zalogaj od 65 kalorija miješanog bobičastog voća rezultiralo time da su sudionici istraživanja pojeli 133 kalorija manje za večeru, u usporedbi s onima koji su umjesto njih pojeli 65 kalorija slatkih poslastica.</p><h2>5. Citrusi</h2><p>Ne biste trebali jesti samo grejp jer svi agrumi mogu pomoći u mršavljenju. Limuni, grejp i naranče ukusan su izbor koji će vam pomoći da si pomognete u otapanju masnoća. Srednja naranča ima samo 60 kalorija i tri grama vlakana, dok grejp ima oko 100 kalorija i četiri grama vlakana. Zbog velike količine vode i vlakana, agrumi imaju niži glikemijski indeks i mogu pomoći u tempiranju razine šećera u krvi.</p><h2>6. Zrnati svježi sir</h2><p>Ovaj sir ima dugogodišnju reputaciju zdrave namirnice pogotovo za one koji žele smršaviti. Svježi zrnati sir vas održava dugo vremena sitima jer sadrži visok udio proteina, a savršeno se uklapa u slatke kombinacije (sa svježim voćem i cimetom) ili slanim (u salati ili omiljenim povrćem). Sira s 4 posto masnoće ima samo 110 kalorija po obroku, a s manje masnoće (oko 2 posto) oko 90 kalorija.</p><h2>7. Jaja</h2><p>Žumanjci od jaja su bogati vitaminom E, luteinom i zeaksantinom koji štite naš vid i bore se protiv upala. Isto tako jaja su bogata proteinima, vitaminom A, B12, i vitaminom D. Jedno jaje ima 70 kalorija i zato su ona pravi odabir za savršen i zdrav doručak.</p><h2>8. Kelj</h2><p>Tamno lisnato povrće, poput kelja il špinata, ima samo oko 25 do 30 kalorija po šalici i bogato je vlaknima, što vas dulje drži sitima. Važno je usredotočiti se na hranu koja daje najviše hranjivih sastojaka po kalorijama kako biste se osjećali bolje dok gubite kilograme.</p><h2>9. Grčki jogurt</h2><p>Zahvaljujući visokom udjelu bjelančevina i niskoj razini šećera, grčki jogurt idealan je odabir za jelo ako želite smršavjeti. Grčki jogurt ima oko dvostruko više proteina i upola manje šećera od tradicionalnih jogurta. Istraživanje provedeno na više od 8.500 odraslih Europljana otkrilo je da su oni koji su jeli grčki jogurt skoro svaki dan imali 20 posto manju vjerojatnost da će imati prekomjernu težinu i 38 posto manje vjerojatnosti da će biti pretili, u odnosu na one koji su jeli manje od dvije porcije jogurta tjedno.</p><h2>10. Krumpir</h2><p>Krumpir sadrži hrpu vlakana, a posebno u svojoj kori pa se preporučuje da ga jedete s korom što je više moguće. Također, bogat je vitaminima i mineralima, a najviše onima iz B skupine. Iako krumpiri nisu toliko zdravi kao brokula ili kelj i dalje preporučuje se da ih jedete zbog njihovih hranjivih sastojaka, piše <a href="https://www.health.com/weight-loss/nutritionists-weight-loss-foods?utm_campaign=health_health&utm_content=link&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_term=5efa5266c093480001f68519&slide=7d3aab3c-d3fd-4971-a45e-b854d31eea6e#7d3aab3c-d3fd-4971-a45e-b854d31eea6e" target="_blank">Health</a>.</p>