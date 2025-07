Top recepti: Napravite ukusne delicije s laganim kozjim sirom

Kozji sir već dugo nije samo delicija za gurmane - danas je sve prisutniji na stolovima onih koji žele jesti zdravije, lakše probavljivo i nutritivno bogatije. Prema riječima nutricionistkinje Olje Martinić, kozji sir sadrži manje laktoze, posebice ako je riječ o zrelijim, tvrđim varijantama, i znatno manje kazeina nego kravlje mlijeko, a to ga čini odličnim izborom za osobe s intolerancijom na kravlje mliječne proizvode.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Ribanje sira | Video: 24sata/pixsell

Jedno prosječno serviranje mekog kozjeg sira (28 grama ili tri jušne žlice) osigurava čak devet grama visokovrijednih proteina te kalcij, fosfor i bakar - minerale ključne za zdravlje kostiju. No njegove prednosti ne staju tu. Kozji sir sadrži masne kiseline kratkog i srednjeg lanca, poput kaprinske i kaprilne kiseline, koje se u tijelu brzo apsorbiraju i razgrađuju, stvarajući osjećaj sitosti. Upravo zato se kozje mlijeko smatra četiri puta probavljivijim od nekih drugih mlijeka.

Kozji sir također ima antibakterijska i protuupalna svojstva, a zahvaljujući strukturi odličan je medij za probiotike. Visoki sadržaj masti i gusta tekstura štite korisne bakterije tijekom probave, a to pridonosi zdravlju crijeva. S obzirom na to da dolazi u mnogo različitih oblika - od svježih, mazivih varijanti do tvrdih, zrelih sireva - lako se uklapa u gotovo svako jelo, bilo da je riječ o doručku, ručku ili večeri. Zapravo, kozji sir možete koristiti kao zamjenu za mascarpone ili ricottu u svakom receptu, bilo slatkom ili slanom, ili mu čak dodati malo ribanog tvrdog sira poput gruyèrea ili parmezana za bogatiju aromu.

Foto: DREAMSTIME

Najlakše je dodati ga slanim muffinima ili posuti po pizzi zamjenjujući tako ostale sireve ili popularni bijeli feta sir koji je obično nešto slaniji nego kozji. Odlično se stapa sa svježim povrćem u bogatim salatama, ili rajčicom, cherry rajčicom, rikulom, pa i pečenom paprikom, a idealnu kombinaciju čini s avokadom narezanim na kriške i poslaganim na prepečenu focacciu s maslinama koju ste prije tostiranja dobro natopili maslinovim uljem. Ako ste ljubitelj bučina ulja, napravite s njime namaz za sendvič ili dodajte pečenoj cikli kao prilog, također uz ulje i bučine sjemenke. Možete ga začiniti s nasjeckanim sušenim rajčicama i svježim bosiljkom te ga poslužiti kao dodatak kuhanom ili pečenom krumpiru ili batatu. Ne zaboravite ga dodati kad slažete nešto s tikvicama, bilo da je riječ o špagetima od tikvica ili grilanoj varijanti, jer će se elegantnim blagim okusom nadopuniti savršeni balans u svakim zalogaju.

Od doručka do večernjeg druženja s prijateljima, kozji sir pokazuje svestranost, zdravlje i neodoljivu aromu. Uz ovih pet recepata lako ćete ga uvrstiti u svakodnevnu prehranu, i to s užitkom.

Pogačice s kozjim sirom i vlascem

Sastojci: Tijesto: 850 g bijeloga brašna, 250 g zobenih pahuljica, 60 g slanog maslaca, sol, 2 žlice vode; Nadjev: 2 jaja, 0.9 dl jogurta, 1,5 dl mlijeka, 850 g kozjeg sira, 2 žlice nasjeckanog vlasca, sol i papar

Priprema: Brašno, sol i pahuljice prosijte, utrljajte maslac dok ne dobijete mrvičasto tijesto. Dodajte vodu, kratko mijesite, zamotajte i ostavite pola sata u hladnjaku. Tijesto razvaljajte, stavite u kalupe, pecite 10 minuta na 200 °C s folijom i kuglicama, zatim još 5 minuta bez njih. Smjesu od jaja, jogurta, mlijeka i začina prelijte preko sira u pečenim košaricama i dovršite pečenje 25 minuta na 180°C.

Zelene tagliatelle s paprikama i aromatičnim sirom

Sastojci: 400 g zelenih tagliatella, 2 staklenke pečenih paprika (po 370 ml), češanj češnjaka, 2 ljutike, žlica maslaca, 6 žlica povrtnog temeljca, 1/2 vezica rukole, 6-8 listića bosiljka, 300 g mekog kozjeg sira, sol i papar

Priprema: Skuhajte tjesteninu u kipućoj posoljenoj vodi da bude al dente. Za to vrijeme ocijedite papriku. Oljuštite ljutiku i češnjak, nasjeckajte ih i staklasto propirjajte na vrućem maslacu. Dodajte paprike, podlijte juhom i pirjajte još pet minuta. Očišćenu rukolu i listiće bosiljka operite, ocijedite i natrgajte na manje komade. Kozji sir narežite na male, tanke ploške. Ocijeđenu kuhanu tjesteninu pomiješajte s paprikom, rukolom i sirom te je posolite i popaprite.

Ljetni ‘danci’ sa sirom i talijanskim začinima

Sastojci: 200 g kozjeg sira, 1/2 žličice talijanske mješavine začina, malo češnjaka u prahu, 1/3 žličice soli, svježe mljeveni papar, 3 rajčice, 300 g lisnatog tijesta, jaje, 2 žlice parmezana, 2 žlice svježeg bosiljka

Priprema: Zagrijte pećnicu na 200°C. Obložite pladanj papirom za pečenje. U zdjeli pomiješajte sir, začine, češnjak u prahu, sol i papar. Narežite rajčice na kriške debljine oko 5 mm. Umutite jaje za premaz. Razvaljajte lisnato tijesto. Izrežite tijesto na 8 pravokutnika i stavite na pladanj. Namažite smjesu od kozjeg sira na lisnato tijesto, ostavljajući rub od 1 centimetar. Premažite rubove tijesta umućenim jajetom. Na svaki komad tijesta stavite po dvije kriške rajčice. Pecite 20-22 minute, dok tijesto ne naraste i postane zlatno. Izvadite peciva iz pećnice i pustite ih da se hlade 10 minuta. Prije posluživanja pospite svježe naribanim parmezanom i nasjeckanim svježim bosiljkom.

Rolice od tikvica s pršutom i kozjim sirom

Sastojci: veća tikvica, pakiranje krem kozjeg sira, 100 g pršuta, šaka rikule, maslinovo ulje, balzamična redukcija

Foto: 123RF

Priprema: Tikvice narežite uzdužno na tanke trakice i kratko ih grillajte s obje strane. Na svaku trakicu stavite malo sira, list rikule i komadić pršuta pa zarolajte. Prelijte s nekoliko kapi maslinova ulja i balzamične redukcije. Poslužite hladno, uz tostirani kruh.

Zalogajčići od kozjeg sira i marelica

Sastojci: 85 g mekog kozjeg sira, 24 suhe marelice, 24 pekan oraha, 2 žlice svježeg timijana, 1 žlica meda, prstohvat soli

Priprema: Kozji sir pomiješajte s medom, timijanom i solju. Na svaku marelicu stavite žličicu sira i završite s pekan orahom. Poslužite kao finger food za party - jednostavno, a efektno.