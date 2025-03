Top savjeti kako uzgojiti voće i povrće od ostataka hrane koje biste inače bacili

Simon Akeroyd, vrtlar i član National Trusta koji je postao zvijezda društvenih medija, zna kako pretvoriti ostatke povrća u zdravu svježu hranu, kako ga više ne bismo bacali u kantu za otpatke. Većinu povrća moguće je upotrijebiti za uzgoj više proizvoda, a time i omogućiti uštedu novca.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo koje povrće se sadi u ožujku

Govoreći o tome na svom TikTok računu (@simonakerodygardener) i na Instagramu, Akeyord je uspio prikupiti 1,5 milijun pratitelja, a sad je mudrost i iskustvo uvezao u knjigu savjeta. Akeyord je uvjeren da svatko može naučiti koristiti odbačeno voće i povrće za uzgoj novoga.

Foto: Canva/Dreamstime

- Nevjerojatno je koliko toga može niknuti od hrane koju biste ionako bacili, kaže on za Express.co.uk, a prednost The Mirror.

Evo njegovog vodiča o tome koje ostatke za što možete koristiti.

Zelena salata od stabljike

Izrežite komad oko 3 cm od korijena salate i stavite korijen u posudu s vodom duboku oko 1 cm. Ostavite na sunčanoj prozorskoj dasci i za 10 dana vidjet ćete kako niču novi listovi. Potom posadite podlogu salate oko 1 cm duboko u posudu napunjenu kompostom i zalijevajte nekoliko puta tjedno. Berite lišće kako raste. Neće narasti u okruglu zelenu salatu, ali ćete s nje svako malo moći ubrati nove svježe listove.

Slanutak iz suhih sjemenki

Šaku sušenog slanutka namočite na 24 sata u vodu. Ocijedite i ostavite da se suše na kuhinjskom papiru. Nakon dan ili dva, sjeme će formirati male izdanke. Posijte ih u posude od 9 cm i uzgajajte na osunčanoj prozorskoj dasci do kasnog proljeća. Izbojci bi trebali niknuti za 14 do 21 dan. Kad sadnice budu visoke oko 10 cm i prođe vrijeme mraza možete ih posaditi u vrtu, u razmaku od 15 cm, ili ih ostavite u zatvorenom prostoru. Slanutak bi trebao biti spreman od sredine do kasnog ljeta.

Rajčice iz kriški rajčice

Foto: 123RF

Toliko je jednostavno uzgojiti rajčice da ih zapravo ne možete zaustaviti u rastu. U kvalitetnoj zemlji imat će izvrstan okus. Posudu napunite kompostom do dubine od 3 cm (dodajte rupe za drenažu), stavite par kriški rajčice na kompost pa ih pokrijte do dubine od 2 cm. Stavite ih na prozorsku dasku, zalijevajte i uskoro će niknuti. Nakon što izrastu listovi, možete ih presaditi u pojedinačne posude. Držite ih na toplom i sunčanom mjestu dok ne budu visoki oko 15 cm. Nakon toga možete ih presaditi na otvorenom, samo pričekajte da prođe rizik od mraza.

Mladi luk iz korijena

Uzmite krajeve mladog luka, odnosno oko 2 cm bijele stabljike. Dodajte drenažne rupe u posudu te oko 5 cm komposta, pa gurnite mladi luk 1 cm u tlo, s razmakom oko 3 cm između njih. Držite na sunčanoj prozorskoj dasci i zalijevajte dva puta tjedno. Nakon otprilike 20 dana svježe stabljike možete odrezati škarama. Ponovo će rasti nakon rezanja.

Krumpir iz gomolja

Krumpir je nevjerojatno jednostavan za uzgoj: Ostavite ih u tamnom ormariću dok ne počnu puštati mladice. Dodajte 10 cm komposta u veliki lonac, ili vrećicu za kompost (probušite rupe za drenažu na dnu vrećice i zarolajte stranice do pola). Stavite tri krumpira na kompost, a zatim još 10 cm komposta. Stavite na sunčano mjesto na otvorenom i zalijevajte jednom tjedno ako nije kišilo. Kako izbijaju izdanci, dodajte više komposta malo ispod vrhova lišća. Kada se pojave cvjetovi, krumpir se može brati ili ga možete ostaviti dulje da poraste.

Crveni kupus iz korijena

Odrežite bazu crvenog kupusa, tako da ostavite oko 2 cm. Stavite u posudu ili staklenku s 1 cm vode i stavite na osunčanu prozorsku dasku. Svakih nekoliko dana mijenjajte vodu. Nakon jednog ili dva tjedna, vidjet ćete listove koji izlaze iz baze. Posadite u kompost na prozorskoj dasci. Istu metodu možete primijeniti s pak choijem, savojskim kupusom i keljom.

Češnjak iz režnja češnjaka

Foto: The onion is grown on the soil in the plots. Productivity of Thai farmers.

Uzmite glavicu češnjaka s režnjevima koji su tvrdi ili čvrsti. Napunite malu staklenku vodom i postavite češnjak na vrh, tako da lebdi iznad vode (možete gurnuti dva štapića za koktel na suprotne strane češnjaka i tako ga 'nasloniti' na rub staklenke). Ostavite teglu na toploj, osunčanoj prozorskoj dasci. Nakon 10-ak dana iz nje će izbiti korijenje, a s vrha niknuti mladice. Izvadite lukovicu iz vode i razlomite je na pojedinačne režnjeve. Posadite ih u veliku posudu s razmakom od 12 cm između, tako da ih gurnete oko 2 cm ispod površine zemlje. Zalijevajte povremeno tijekom sušnih razdoblja. Svaki češanj treba formirati potpuno novu lukovicu. Češnjak je spreman za berbu od sredine do kasnog ljeta.

Metvica iz reznica

Uzmite grančicu mente od 10 cm, uklonite dvije trećine listova s dna, stavite je u staklenku s vodom i za dva ili tri tjedna trebalo bi se pojaviti korijenje. Posadite pojedinačne stabljike u posude od 9 cm s kompostom. Držite na prozorskoj dasci.

Maline iz svježeg sjemena

Foto: justplay-nn.ru

Uzmite malinu, zgnječite je u situ, ostružite sjemenke i raširite da se suše na kuhinjskom ubrusu nekoliko dana. Uzmite posudu za sjeme i napunite ju kompostom pa stavite kuhinjski ubrus narezan na komadiće na vrh. Prekrijte s 1 cm komposta i ostavite na toploj, sunčanoj prozorskoj dasci. Nakon nekoliko tjedana trebale bi se pojaviti sadnice. Posadite ih u posudu s 9 cm komposta. Kad dosegnu 15 cm, mogu se presaditi u vrt.

Kamilica iz vrećice čaja

Uzmite jednu neupotrebljenu vrećicu čaja, otvorite je i pospite sadržaj po posudi s kompostom. Ostavite ga negdje na toplom ili preko njega stavite malu plastičnu vrećicu kako biste održali razinu vlažnosti. Dobit ćete biljke kamilice koje možete pojedinačno izbosti i staviti u saksiju te držati na prozorskoj dasci. Cvjetovi bi se trebali pojaviti tijekom ljeta. Uberite ih i osušite kako biste napravili vlastiti biljni čaj.

Chia iz sjemena

Namočite komad kuhinjskog papira na tanjuru i posipajte Chia sjemenke po vrhu. Zalijevajte ga jednom u dva-tri dana (ne prečesto jer može upljesniviti, ali nemojte dopustiti da se potpuno osuši). U okviru sedam do deset dana dobit ćete mikrozelenje . Odrežite ih kada budu visoki oko 3 cm i dodajte jelima.