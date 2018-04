Topla čokolada ili juha utješit će djecu puno bolje nego riječi

U jednom istraživanju djeca u dobi između 4 i 6 godina dobila su hrpu šarenih naljepnica te su im rekli da bi ih mogli podijeliti s prijateljima.

Djeca koja su bila u toploj sobi bili su spremnija podijeliti svoje naljepnice s djecom koja su bila u hladnijoj sobi nego obrnuto. Dakle, ugodna temperatura čini da se djeca osjećaju bliskija s osobom pored sebe, tvrdi dr. John Bargh, profesor psihologije na Sveučilištu Yale.

- Ne sjećamo se osjećaja kad nas je majka dojila i držala čvrsto u naručju, no pozitivan tjelesni odgovor na toplinu ostaje trajno usađen u našemu mozgu - objašnjava dr. John Bargh, autor knjige “Before You Know It: The Unconscious Reasons We Do What We Do”.

Sljedeći put kad trebate utješiti svoje dijete, isprobajte jedan od jednostavnih umirujućih postupaka temeljenih na psihologiji “socijalne termoregulacije”, poručuje dr. Bargh. Jedan od njih glasi: “Pojačajte termostat”. Druga stvar koja će umiriti dijete je da mu ponudite toplu čokoladu ili juhu.

Foto: Dreamstime

- Racionalno, čini se da nema smisla da pijenje ili držanje nečeg toplog može utjecati na naše ponašanje, ali postoji jaka veza između tijela, uma i topline - kaže dr. Bargh.

Potkrepljuje to dr. Bargh podacima iz studije u kojoj je od polovice sudionika zatraženo da drže nešto toplo, poput šalice vruće kave, dok je druga polovica zamoljena da drži nešto hladno, poput šalice hladne kave. Zatim su ih proveli kroz različite testove koji su izmjerili što osjećaju o sudionicima testa i drugim ljudima. Oni koji su držali šalicu tople kave izverbalizirali su ugodnije i toplije osjećaje prema drugima od onih koji su imali u rukama ledenu kavu.