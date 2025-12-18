Tradicionalni blagdanski recepti koji dolaze ravno iz Dalmacije

Blagdani u Dalmaciji imaju posebnu čar — spoj mora, tradicije i obiteljskog zajedništva koji se najjače osjete upravo kroz hranu. Svako je kućanstvo čuvar vlastitih recepata, prenesenih s koljena na koljeno, a svaki miris iz kuhinje budi uspomene na bezbrižne dane, obiteljska druženja i toplinu doma. Za početak donosimo recept za bijeli bakalar koji se jede na Badnjak, a tu je i rižoto s plodovima mora, ako ste više ljubitelj takvih jela.

Bakalar na bijelo

Sastojci:

1 suhi bakalar (oko 500 g)

600 g krumpira

½ glavice češnjaka

vezica peršina

malo lovora

crni papar mljeveni

1 luk (100 g)

150 ml maslinova ulja

100 ml mlijeka

sol

1 žlica Vegete

Tisuće porcija ribe podijeljeno na riječkom Korzu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Priprema:

Kuhani bakalar najlakše je očistiti prstima, uz pomoć malog nožića za uklanjanje tamnih dijelova kako bi jelo imalo ljepši izgled. Tijekom čišćenja povremeno isperite ruke jer se riblje meso lijepi. Skuhanom bakalaru odstranite peraje i rep, zatim ga lagano istucite batom za meso kako bi omekšao. Stavite ga u vodu da se namače najmanje dva dana, mijenjajući vodu nekoliko puta dnevno.

Omekšani bakalar stavite u posudu, prelijte svježom vodom i dodajte narezani luk, papar u zrnu, češnjak, lovorov list i žlicu Vegete. Kuhajte dok se meso ne počne lako odvajati od kostiju, zatim ga ostavite da se ohladi u istoj vodi. Nakon hlađenja pažljivo ga očistite od kože i kostiju.

Krumpir narežite na kocke i skuhajte u vodi u kojoj se kuhao bakalar.

Očišćeni bakalar i kuhani krumpir stavite u veću posudu, dodajte malo vode od kuhanja bakalara, sitno nasjeckana tri češnja češnjaka, nasjeckani peršin, maslinovo ulje te papar i sol prema potrebi. Lagano promiješajte, poklopite posudu i dobro je protresite da se sastojci počnu spajati.

Na kraju dodajte mlijeko i još jednom energično protresite dok se bakalar i krumpir potpuno ne usitne i povežu u kompaktnu smjesu.

Ovako pripremljen bakalar poslužite kao toplo ili hladno predjelo, uz kriške popečenog kruha.

Rižoto s morskim plodovima

Sastojci:

1 manja glavica crnog luka

1 veza peršina

350 g morskih plodova

1 šalica riže

150 g paradajz sos

50 g parmezana

maslinovo ulje

nekoliko češnjeva bijelog luka

sol, biber

Foto: 123RF

Priprema:

Na maslinovom ulju kratko prodinstajte sitno sjeckani luk. Zatim dodajte usitnjeni bijeli luk i polovicu nasjeckanog peršina te sve zajedno vrlo kratko propirjajte.

U tavu ubacite morske plodove (ako koristite zamrznute, nije ih potrebno prethodno odmrzavati). Dinstajte ih poklopljene, uz povremeno miješanje. Nakon nekoliko minuta izvadite komadiće surimi štapića jer se oni brže skuhaju.

Preostalim morskim plodovima dodajte rižu, paradajz sos, sol, biber i malo vode. Povremeno promiješajte kako riža ne bi zagorjela, a po potrebi dolijevajte još malo vode, pazeći da se riža ne raskuha.

Pred kraj kuhanja vratite surimi štapiće i dodajte ostatak nasjeckanog peršina.

Sočna blagdanska purica

Za Božić, Dalmatinci najčešće biraju puricu.

Za sočnost puricu napunite povrćem za juhu (glavica luka, mrkva, celer, peršin...) a nakon što se ispeče, zagrijte ga s temeljcem i izmiksajte u umak koji poslužite s puricom. Kako bi bila aromatičnija koristi se maslac sa začinskim biljem. Odvojite kožu s purećih prsa i utrljajte maslac pod kožu. Pomiješajte malo soli sa slatkom crvenom paprikom i time natrljajte puricu.

Foto: Mark Cain

Puricu pecite na 180°C 15 minuta, zatim smanjiti na 150°C te stalno zalijevajući i mažući maslacem pecite još oko dva sata ovisno o kilaži. Računajte tako da se kilogram mesa peče oko jedan sat. Pečenu puricu ostavite da miruje barem pola sata prije rezanja - kaže kuhar Vladimir Šajnović.

Puricu pecite poklopljenu, a pred sam kraj - dvadeset minuta prije kraja pečenja, premažite je medom i otklopite je, a napuniti je možete narančom, lukom i jabukom. Puricu valja peći dva do tri sata, što dulje to bolje, uz često podlijevanje.

Patku ili puricu posolite, popaprite i začinite kuminom iznutra i izvana. U unutrašnjost stavite kadulju i ružmarin, pa povežite kuhinjskim koncem ili špagom. Zagrijte pećnicu na 200°C. Lim za pečenje obložite papirom. Prebacite na njega meso. Oko nje posložite ploške jabuka i luka. Zalijte sve otopljenim maslacem i pecite jedan sat. Nakon prvih 15 minuta pečenja smanjite pećnicu na 180°C. Dok se patka peče okrećite je i polijevajte sokom od pečenja. Krumpir ogulite i prokuhajte u vodi 10 minuta. Posložite ga između jabuka i luka, te pecite još pola sata na 200°C.

Naravno, tu su i poznate dalmatinske slastice. Ove slastice stvaraju posebnu atmosferu i daju završni pečat svakom svečanom okupljanju.

Kroštule

Sastojci:

20 dag brašna

3 žumanjka

sol

žlica šećera

2 žlice ruma

žlica vrhnja

šećer u prahu

vrećica vanili šećera

ulje za prženje

Foto: IVC

Priprema:

U prosijano brašno dodamo žumanjke, šećer, vrhnje i rum te umijesimo čvrsto tijesto. Tijesto ostavimo pokriveno pola sata, a zatim ga tanko razvaljamo. Ukrasnim kotačićem režemo duguljaste trake (široke oko 6 do 8 centimetara). Svaku traku zarežite okomito po sredini, pa provucite donji dio trake kroz rupicu. Primijetit ćete da nalikuju na krila. U Istri trake saviju oko prsta da dobiju oblik cvijeta. Pržimo u dubokoj masnoći. Pržene kroštule pospemo šećerom u prahu i vanili šećerom.

Mendule u šećeru

Sastojci:

50 dag badema

50 dag šećera

malo vode

Priprema:

Bademe prelijemo vrućom vodom i očistimo do kožice. U zdjelu stavimo bademe, šećer i vodu. Sve skupa miješamo na peći dok se šećer ne rastopi. Kada dobiju boju karamela, maknemo s peći i dalje miješajući. Bademi će se odvojiti svaki za sebe. Istresemo ih u košaricu.

Božićni arancini

Sastojci:

1 kg ocijeđene narančine korice

60-80 dag šećera

3/4 l vode

Priprema:

Koru naranče izrežemo na duguljaste rezance i stavimo ih namakati 5-6 dana u vodu, koju moramo u međuvremenu više puta mijenjati. Nakon 6 dana, korice ocijedimo, izrežemo i kuhamo u vodi (oko 3/4 l). Kad su prokuhane, dodamo šećer i kuhamo tako dugo dok sva tekućina ne prokuha, odnosno dok se ne zgusne. Zatim ih izvadimo i još vruće uvaljamo u kristal šećer. Sušimo ih složene jedne do drugih na ravnoj površini. Poslužimo nakon nekoliko dana.

Smokvenjak

Sastojci:

1 kg suhih smokava

25 dag badema

1 dl rakije

svjež lovorov list (nekoliko komada)

šećer u prahu

Barban: Na Fešti smokve i smokvenjaka nudile su se razne slastice | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Priprema:

Suhe smokve sameljemo, a popržene očišćene bademe usitnimo. Mijesimo, dodajući tek toliko rakije da se sve povežu u čvrstu smjesu. Količina rakije ovisi o tome koliko su suhe smokve. Smokvenjak oblikujemo u hljepčić ili stožac. Obložimo ga svježim ubranim lovorovim listovima, koji drže svježinu i daju osobit miris. Prije posluživanja pospemo šećerom u prahu, ali samo za ukras, jer su smokve slatke. Negdje se umjesto badema uzimaju orasi, ali se tada smokvenjak stavi nakratko u toplu, ali isključenu pećnicu, da se posuši. Poslužujemo uz domaću rakiju.