Traje besplatno testiranje na HIV u Zagrebu do 1. prosinca

Služba za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kroz projekt Živjeti zdravo pridružuje se Europskom tjednu testiranja na HIV provođenjem besplatnog i anonimnog testiranja brzim testovima

<p>Svake godine krajem studenog, ususret 1. prosincu - Svjetskom danu borbe protiv AIDS-a, obilježava se Europski tjedan testiranja (ETW) na HIV. Tijekom tog tjedna europske zemlje svojim aktivnostima doprinose informiranju građana o važnosti testiranja, ranog otkrivanja infekcije HIV-a te pravovremenog liječenja, stoji u objavi HZJZ-a.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Obitelj iz Dalmacije živi s HIV-om</p><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kroz projekt Živjeti zdravo i ove se godine pod sloganom 'Nema maženja bez paženja' pridružuje ETW-u provođenjem besplatnog i anonimnog testiranja na HIV brzim testom, putem kojeg korisnici svoj HIV status saznaju za svega par minuta. Pouzdanost brzog testa za otkrivanje HIV infekcije koji se koristi u Savjetovalištu za promicanje spolnog zdravlja HZJZ-a je 99,8 posto - objasnila je<strong> Lana Kasumović</strong>, voditeljica Odsjeka za promicanje spolnog zdravlja sa savjetovalištem Službe za promicanje zdravlja.</p><h2>Gdje i kako možete saznati svoj HIV status?</h2><p>Testiranja će se provoditi radnim danima, od 23. studenog do 1. prosinca u Zagrebu, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, na adresi Rockefellerova 12 (prizemlje), od 15 do 19 sati.</p><p>- Postupak testiranja sastoji se od kratkog razgovora sa savjetnikom ili savjetnicom. Zatim se iz prsta uzima nekoliko kapljica krvi te je HIV status osobe koja se testira vrlo brzo poznat. U slučaju pozitivnog testa, osobama se na licu mjesta pruža prva psihološka pomoć i upućuje ih se na daljnju obradu i liječenje u Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević - kazao je <strong>Davor Plažanin</strong>, dr.med., spec. epidemiologije, voditelj podelementa Spolno zdravlje u sklopu projekta Živjeti zdravo Službe za promicanje zdravlja.</p><p>Testirati se mogu punoljetne osobe, dok se maloljetnici mogu testirati samo uz pratnju i suglasnost svojih roditelja, skrbnika ili zakonskih zastupnika. Savjete i informacije o spolnom zdravlju i HIV-u mogu dobiti svi građani Republike Hrvatske bez obzira na dob. Prvih 50 osoba koje u Savjetovalištu prilikom testiranja izgovore rečenicu „Nema maženja bez paženja“ čeka poklon iznenađenja za ohrabrenje.</p><p>Inače, javnozdravstvenoj kampanji „Nema maženja bez paženja“ tijekom 2020. godine pridružile su se mnogobrojne osobe iz hrvatskog javnog života, pruživši podršku i time doprinoseći podizanju svijesti o važnosti brige o spolnome zdravlju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO KAMPANJE: <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><h2>Što je važno znati o HIV-u</h2><p>Ako je osoba zaražena, virus HIV-a će se nalaziti u tjelesnim tekućinama (krv, sjemena tekućina, vaginalni iscjedak). Glavni put prijenosa HIV-a je putem spolnog odnosa i kontaktom sa zaraženom krvi.</p><p>- Osobe pod povećanim rizikom su one koje imaju rizične obrasce spolnog ponašanja. To podrazumijeva često mijenjanje partnera, nekorištenje zaštite, prvenstveno kondoma, upuštanje u spolne odnose pod utjecajem alkohola i droga i nepoznavanje seksualne prošlosti partnera - pojasnila je <strong>Antonija Antolović</strong>, liječnica iz Službe za promicanje zdravlja.</p><p>Prijenos nije moguć uobičajenim socijalnim kontaktima (rukovanje, grljenje, pričanje sa zaraženom osobom…). Virus napada obrambeni sustav organizma, a razdoblje bez simptoma bolesti može potrajati i do 10 godina. Osobe koje su zaražene virusom HIV-a, a nemaju simptome, virus mogu prenijeti na druge osobe.</p><p>Pojava simptoma znači razvoj bolesti (AIDS), što uključuje umor, noćno znojenje, smanjenje tjelesne mase, promjene na koži i sluznicama, povećanje limfnih čvorova, proljev, kašalj i veću mogućnost obolijevanja od drugih bolesti. Bolest se ne može izliječiti, ali se napredovanje bolesti i pogoršanje simptoma može spriječiti antiretrovirusnim lijekovima. Što se ranije otkrije infekcija HIV-om, to je liječenje uspješnije. Aktivnosti projekta pratite na Facebooku, Instagramu i YouTubeu.</p><h2>O projektu „Živjeti zdravo“</h2><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao krovna javnozdravstvena ustanova, provodi Nacionalni program promicanja zdravlja Živjeti zdravo, u suradnji s mrežom županijskih zavoda za javno zdravstvo. Na temelju Nacionalnog programa nastao je projekt Živjeti zdravo, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) i traje od 2016. do 2022. godine.</p><p>Cilj je projekta Živjeti zdravo unapređenje zdravlja populacije putem smanjenja negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te stvaranje okruženja u kojem je svim osobama u Hrvatskoj omogućena najviša razina zdravlja i kvaliteta života. Provedbom ovog projekta želi se senzibilizirati i educirati građane o potrebi očuvanja zdravlja i usvajanja zdravih životnih navika, čime se može doprinijeti smanjenju obolijevanja od kroničnih nezaraznih bolesti, koje su uzrok više od tri četvrtine smrti u Hrvatskoj. Projekt Živjeti zdravo sastoji se od pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto te Zdravlje i okoliš.</p>