Prilagođavanje hlača u struku posebno je korisno ako imate struk koji je između većine tvorničkih veličina. Naravno, možete kontaktirati i​ krojača da vam napravi hlače po mjeri ili već kupljene malo otpusti, ali ako vam treba samo malo više prostora, možete ih pokušati razvući kod kuće u nekoliko koraka.

Kako razvući struk hlača od elastične trake?

Elastični pojasevi se mogu dosta rastegnuti, ali i oni imaju neko ograničenje. Ako je ta granica pretijesna, možete upotrijebiti glačalo kako biste elastičnu traku još malo razvukli. Sve što trebate je glačalo, daska za glačanje i nekoliko ručnika.

Prvo elastične hlače navucite oko daske za glačanje kako bi bile zategnute. Slobodno koristite pribadače ako vam to pomaže zadržati hlače na mjestu. Zatim okrenite temperaturu glačala na najvišu razinu i stavite toplu, vlažnu krpu na elastičnu traku. Pritisnite peglu na tu vlažnu krpu i držite oko deset sekundi, a zatim pustite hlače da se odmore još deset sekundi. Ponavljajte taj postupak pet do deset minuta postepeno oko cijelog struka. Guma u struku će se rastezati, a postupak možete raditi onoliko puta koliko je potrebno da ga istegnete do željene veličine.

Kako razvući obične hlače u struku?

Obične hlače se malo razlikuju od onih s elastičnim strukom jer tkanina može biti fleksibilna, ali ni približno toliko rastezljiva kao kod trenirki ili tajica. No, iako se one dosta razlikuju, i dalje možete upotrijebiti glačalo za otpuštanje struka.

Započnite na isti način na koji biste započeli postupak s elastičnim hlačama - na dasci za glačanje. Također možete koristiti i naslon od stolca, dasku za rezanje ili neku drugu tvrdu površinu otpornu na toplinu. Navlažite hlače bočicom s raspršivačem ili spužvom, tako da su vidljivo vlažne, a zatim stavite glačalo na postavku parenja i glačajte duž linije struka. Istodobno povlačite struk hlača i istežite ga tijekom postupka. Nakon toga obucite hlače kako biste provjerili veličinu i ponovite postupak po potrebi.

Kako razvući struk traperica?

Traper je još tvrđi materijal od hlača, ali svejedno se mogu rastegnuti uz malu pomoć.

Također možete isprobati istu tehniku ​​glačanja koja se koristi za obične hlače. Dovoljno je i da samo obučete traperice i navlažite ih toplom vodom pomoću raspršivača ili krpe. Zatim skinite traperice i razvucite ih oko vješalice oko struka, s time da pazite da je vješalica dovoljno široka da se hlače malo rastegnu. Ostavite da se hlače u tom položaju osuše na vješalici, pa ih ponovno isprobajte i po potrebi ponovite postupak s većom vješalicom, piše Lifehacker.