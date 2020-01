Kako se riješiti upornih crnih mitesera s pravom kozmetikom

Ako vam nastojanja da imate besprijekorno čistu kožu ometaju uporni miteseri, najvažnija stvar koju trebate znati je da njihovo istiskivanje nikako nije preporučljivo - brojne 'brze i jednostavne tehnike' uklanjanja mitesera koje se reklamiraju (poput npr. 'kućnog vakuuma) problem riješe samo kratkoročno, ali srećom postoje provjereni kozmetički sastojci koji stvarno djeluju.

- Miteseri prvenstveno nastaju zbog hormona, i to kad se u porama nakupi višak masnoća koje ne izađu na površinu kože, već se pomiješaju sa stanicama mrtve kože i na zraku oksidiraju - objasnila je Paula Begoun, stručnjakinja za njegu kože i osnivačica nagrađivanog brenda za njegu kože "Paula's Choice".

Ona kaže je i česta zabluda da su miteseri rezultat nečiste kože te da ih nikako ne treba tretirati sa grubim pilinzima koji bi ih trebali 'sastrugati' jer će oni samo pogoršati stanje.

Evo što stručnjaci savjetuju, s čime se možete učinkovito riješiti mitesera:

1. Za čišćenje lica koristite enzimske pilinge (bez grubih čestica)

- Enzimski pilinzi izvrsno sprečavaju začepljenje pora - kaže Rosi Chapman iz brenda za njegu kože "Transformulas" i savjetuje da odaberete proizvod za lice koji sadrži glikolnu kiselinu, jer će ona nježno odstraniti mrtve stanice kože i očistiti višak gustog sebuma zbog kojeg miteseri nastaju, i to bez narušavanja prirodne pH ravnoteže kože.

Foto: Getty Images

- Piling je jako bitan i može potpuno transformirati kožu - kaže stručnjakinja za njegu kože lica Sophie Ace i dodaje da je, ako ciljate na uklanjanje mitesera, najbolje da skroz izbjegavate sredstva koja sadrže grube mikro-čestice ili polietilen, jer prejako grebu po koži. Umjesto njih, koristite sredstvo koje sadrži alfa hidroksidnu kiselinu (AHA kiselinu) - jer su takvi proizvodi lagani i sjajno razgrađuju višak sebuma.

2. Koristite proizvode koji sadrže salicilnu kiselinu (BHA kiselinu)

Još je jedan sjajni sastojak za 'otapanje' mitesera iz pora salicilna kiselina, koja je uglavnom formulirana za oboljele od akni i za hidratantna sredstva i sredstva za čišćenje lica, jer učinkovito reducira višak ulja na koži.

- Piling sa BHA kiselinama skida mrtve stanice i masnoće, a neće s kože pritom ukloniti njena prirodna ulja - kaže Begoun.

Foto: Dreamstime

3. Uvijek hidratizirajte kožu

Većina griješi jer misli da hidratantna krema doprinosi nastajanju mitesera, no ona je nužna za održavanje hidratacije i ravnoteže vlage kože - napominje Chapman.

Odabir hidratantnog sredstva je ključan jer, kako kažu stručnjakinje, teški i previše gusti i kremasti proizvodi mogu pogoršati stanje s miteserima jer zatvaraju pore. Zato odaberite lakšu, 'mliječnu' teksturu kremu, nikako teške uljane formule, a poželjno je da proizvod sadrži i niacinamid - jer on ima sposobnost normalizacije pora i regulacije proizvodnje sebuma.

4. Koristite maske koje se gule (peel - off maske)

Zaboravite na maske koje se pjene, peel - off maske su novi hit koji nisu tu samo zbog mode - već jer proces guljenja pomaže za detoksikaciju i dubinsko čišćenje kože.

Stručnjakinje za njegu kože preporučuju da ih ne stavljate na cijelo lice, već da ih koristite samo na koncentriranim područjima.

- Bilo bi odlično kožu prvo napariti, kako bi se otvorile sve pore prije nego što stavljate masku - kaže Ace i dodaje da pore koje ostanu začepljene mogu uzrokovati infekcije.

Foto: Shutterstock

5. Koristite proizvode s retinolom (ali oprezno!)

- Retinoli su sjajni u rješavanju mitesera, ali nuspojave mogu biti ozbiljnije od samih mitesera - kaže Chapman i dodaje da proizvodi koji sadrže vitamin A, a koji usavršava kožu, sjajno uklanjaju i razne mrlje i fleke sa kože. A kako oni rade?

Tako da ljušte kožu i potiču procese ponovne izgradnje stanica - objasnila je Begoun, pa su pore manje osjetljive na začepljenje, što znači da dublji slojevi kože postaju čišći i ujednačeniji.

Budući da koža može burno reagirati na retinol i početi se previše ljuštiti, obratite pažnju na postotak retinola i počnite sa najmanjim (manjim od 0.5 posto), barem dok se koža ne navikne. Osim toga, nikad nemojte nakon stavljanja retinola izaći na sunce bez jakom SPF-a, a korištenje retinola rezervirajte za zimski period kad je sunce slabije. I za večer, tik pred spavanje, a ne ujutro prije izlaska.

6. Razmislite o laserskom tretmanu

Jer uopće nije strašan kako nekima možda zvuči.

- Danas nam je dostupna nevjerojatna tehnologija koja radi nevjerojatne stvari, kao npr. potpuno izblijedi ožiljke od akni ili izliječi aktivne mrlje, što je prije lasera bilo nezamislivo - kaže dr. Dennis Gross, utemeljitelj istoimenog popularnog brenda za njegu kože.

Foto: RyanKing999

S njim se slažu i drugi stručnjaci koji također tvrde kako, kad se radi o uklanjanju mitesera, profesionalni laseri mogu biti puno sigurnija opcija od istiskivanja ili raznih 'vakuum' uređaja - jer takvi uređaji mogu napraviti štetu, npr. prouzročiti pucanje kapilara.

7. Oduprite se potrebi da istiskujete mitesere

Dr. Gross napominje i da istiskivanje mitesera - koliko god terapeutski može djelovati - može na koži napraviti više štete nego koristi.

- Ne preporučuje se jer tako riskirate pucanje "zidova pora", kaže on i napominje da ono može uzrokovati i širenje bakterija u okolno tkivo, što često vodi do "većih problema od mitesera i do ozbiljnih upalnih procesa".

